Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его на Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в соцсети Х.

"Я имел длительную и целенаправленную беседу с Виктором Орбаном и пригласил его на саммит мира. Позиция Венгрии важна для нас с точки зрения приближения мира и нашей общей региональной безопасности", - отметил Зеленский.

Он отметил заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в торговле, энергетике, логистике.

Кроме того, собеседники скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего комплекса двусторонних вопросов. Мы также обсудили интеграцию Украины в ЕС.

"Я уверен, что быстрое вступление Украины в ЕС пойдет на пользу обоим нашим государствам", - резюмировал Зеленский.

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Глобальный саммит мира

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

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