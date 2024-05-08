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Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Володимир Зеленський поговорив з Орбаном

Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его на Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в соцсети Х.

"Я имел длительную и целенаправленную беседу с Виктором Орбаном и пригласил его на саммит мира. Позиция Венгрии важна для нас с точки зрения приближения мира и нашей общей региональной безопасности", - отметил Зеленский.

Он отметил заинтересованность Украины в добрососедских отношениях с Венгрией, а также в развитии сотрудничества в торговле, энергетике, логистике.

Кроме того, собеседники скоординировали дальнейшие шаги для взаимовыгодного решения всего комплекса двусторонних вопросов. Мы также обсудили интеграцию Украины в ЕС.

"Я уверен, что быстрое вступление Украины в ЕС пойдет на пользу обоим нашим государствам", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Орбан о Венгрии в ЕС: "Мама, не того коня я хотел"

Глобальный саммит мира

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

Читайте также: Я постоянно работаю над тем, чтобы избежать ситуации, когда деньги, которые должны Венгрии, окажутся в Украине, - Орбан

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Виктор Орбан (460) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+16
Ну, залишилось ще ***** запросити.
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08.05.2024 18:47
+15
Ідіот, таких виродків як орбан треба просто ігнорувати. Вони відчувають свою значущисть, коли на них звертають увагу.
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08.05.2024 18:52
+12
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08.05.2024 18:44
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08.05.2024 18:44 Ответить
Ой дебіл..
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08.05.2024 18:46 Ответить
І навіть окуляри не допомагають йому виглядати мудрішим.
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08.05.2024 21:33 Ответить
Підозрюю, що цей саміт закінчиться звичайною балаканиною, обіцянками підтримки, може хтось обуриться діями путіна. Більше там нічого не буде, хіба ще можливість Зеленському попіаритись, невже це зараз так необхідно?!
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08.05.2024 22:18 Ответить
Ну, залишилось ще ***** запросити.
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08.05.2024 18:47 Ответить
Ну так - Орбан - саме то- цв"ях програми
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08.05.2024 18:50 Ответить
главные нестреляки найдут общий язык
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08.05.2024 18:51 Ответить
Прих...євший Орбан.

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08.05.2024 18:52 Ответить
Ідіот, таких виродків як орбан треба просто ігнорувати. Вони відчувають свою значущисть, коли на них звертають увагу.
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08.05.2024 18:52 Ответить
Якби тільки запросив щоб "кави попити", то зрозуміло, але воно буде ручкатись і обійматись і щось обіцяти. Правду кажуть: "Краще з розумним загубити, чим з дурнем знайти!"
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08.05.2024 18:56 Ответить
Орбан досить непередбачувана істоста може і приїхати!
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08.05.2024 18:59 Ответить
Навіщо там це чмо?
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08.05.2024 19:00 Ответить
Оманські вимагають, тому і такі результати…
Хоть би рояль заховали, десь у приміщення … Бо Зеля, після 20 травня, може і не таке збацати…
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08.05.2024 19:01 Ответить
А Зе запросили?
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08.05.2024 19:07 Ответить
Я поняв : Він хоче через очі орбана подивитись вочі йухла.
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08.05.2024 19:10 Ответить
метафізика.містика
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08.05.2024 20:50 Ответить
У орбана метеоризм ! Він зірве той Саміт миру ...
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08.05.2024 19:18 Ответить
Чого тільки не зробиш за наказом дєрмака...
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08.05.2024 19:19 Ответить
це все одно, що запросити канібала у вегетаріанський ресторан.
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08.05.2024 19:22 Ответить
Фсьо нармальна. Слєдующім прігласіт сваєво каллєгу із расіі.
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08.05.2024 19:23 Ответить
Мабуть, тепер на черзі товариш ин або й сам атайола?
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08.05.2024 19:24 Ответить
Беріть вище, наступним буде сам Хутін.
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08.05.2024 19:41 Ответить
Чужинець запросив чужинця...
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08.05.2024 19:32 Ответить
О, однодумця знайшов
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08.05.2024 19:42 Ответить
как один урод так и другой такой же!
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08.05.2024 20:12 Ответить
Ну має ж бути "адвокат диявола". Вважаю що це далекоглядний і розумний хід. Присутність контроверсійного Орбана може сприяти виробленню єдиної позиції. Побачимо як все пройде.
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08.05.2024 20:18 Ответить
папу ще б запросив.
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08.05.2024 20:49 Ответить
науя?
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08.05.2024 21:32 Ответить
🤡+ 🥳= 💩
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08.05.2024 22:00 Ответить
Це не саміт миру, після папи лівака та орбана це вже смітник... і гнилою вишнею над цим сміттям найвеличніший...
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09.05.2024 00:04 Ответить
Зеосел вирішив у очі заглянути
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09.05.2024 02:52 Ответить
****** АБІЗЯНА і окуляри 🤣🤣🤣
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09.05.2024 03:29 Ответить
 
 