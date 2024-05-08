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Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Володимир Зеленський поговорив з Орбаном

Володимир Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його на Глобальний саміт миру в Швейцарії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у соцмережі Х.

"Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з Віктором Орбаном і запросив його на саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці.

Крім того, співрозмовники скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС.

"Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - резюмував Зеленський.

Читайте: Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"

Глобальний саміт миру

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

Також читайте: Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні, - Орбан

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Віктор Орбан (554) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+16
Ну, залишилось ще ***** запросити.
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08.05.2024 18:47
+15
Ідіот, таких виродків як орбан треба просто ігнорувати. Вони відчувають свою значущисть, коли на них звертають увагу.
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08.05.2024 18:52
+12
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08.05.2024 18:44
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08.05.2024 18:44 Відповісти
Ой дебіл..
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08.05.2024 18:46 Відповісти
І навіть окуляри не допомагають йому виглядати мудрішим.
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08.05.2024 21:33 Відповісти
Підозрюю, що цей саміт закінчиться звичайною балаканиною, обіцянками підтримки, може хтось обуриться діями путіна. Більше там нічого не буде, хіба ще можливість Зеленському попіаритись, невже це зараз так необхідно?!
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08.05.2024 22:18 Відповісти
Ну, залишилось ще ***** запросити.
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08.05.2024 18:47 Відповісти
Ну так - Орбан - саме то- цв"ях програми
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08.05.2024 18:50 Відповісти
главные нестреляки найдут общий язык
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08.05.2024 18:51 Відповісти
Прих...євший Орбан.

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08.05.2024 18:52 Відповісти
Ідіот, таких виродків як орбан треба просто ігнорувати. Вони відчувають свою значущисть, коли на них звертають увагу.
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08.05.2024 18:52 Відповісти
Якби тільки запросив щоб "кави попити", то зрозуміло, але воно буде ручкатись і обійматись і щось обіцяти. Правду кажуть: "Краще з розумним загубити, чим з дурнем знайти!"
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08.05.2024 18:56 Відповісти
Орбан досить непередбачувана істоста може і приїхати!
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08.05.2024 18:59 Відповісти
Навіщо там це чмо?
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08.05.2024 19:00 Відповісти
Оманські вимагають, тому і такі результати…
Хоть би рояль заховали, десь у приміщення … Бо Зеля, після 20 травня, може і не таке збацати…
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08.05.2024 19:01 Відповісти
А Зе запросили?
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08.05.2024 19:07 Відповісти
Я поняв : Він хоче через очі орбана подивитись вочі йухла.
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08.05.2024 19:10 Відповісти
метафізика.містика
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08.05.2024 20:50 Відповісти
У орбана метеоризм ! Він зірве той Саміт миру ...
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08.05.2024 19:18 Відповісти
Чого тільки не зробиш за наказом дєрмака...
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08.05.2024 19:19 Відповісти
це все одно, що запросити канібала у вегетаріанський ресторан.
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08.05.2024 19:22 Відповісти
Фсьо нармальна. Слєдующім прігласіт сваєво каллєгу із расіі.
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08.05.2024 19:23 Відповісти
Мабуть, тепер на черзі товариш ин або й сам атайола?
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08.05.2024 19:24 Відповісти
Беріть вище, наступним буде сам Хутін.
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08.05.2024 19:41 Відповісти
Чужинець запросив чужинця...
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08.05.2024 19:32 Відповісти
О, однодумця знайшов
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08.05.2024 19:42 Відповісти
как один урод так и другой такой же!
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08.05.2024 20:12 Відповісти
Ну має ж бути "адвокат диявола". Вважаю що це далекоглядний і розумний хід. Присутність контроверсійного Орбана може сприяти виробленню єдиної позиції. Побачимо як все пройде.
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08.05.2024 20:18 Відповісти
папу ще б запросив.
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08.05.2024 20:49 Відповісти
науя?
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08.05.2024 21:32 Відповісти
🤡+ 🥳= 💩
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08.05.2024 22:00 Відповісти
Це не саміт миру, після папи лівака та орбана це вже смітник... і гнилою вишнею над цим сміттям найвеличніший...
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09.05.2024 00:04 Відповісти
Зеосел вирішив у очі заглянути
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09.05.2024 02:52 Відповісти
****** АБІЗЯНА і окуляри 🤣🤣🤣
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09.05.2024 03:29 Відповісти
 
 