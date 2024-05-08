Зеленський запросив Орбана на Саміт миру
Володимир Зеленський поговорив з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його на Глобальний саміт миру в Швейцарії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у соцмережі Х.
"Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з Віктором Орбаном і запросив його на саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці.
Крім того, співрозмовники скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС.
"Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - резюмував Зеленський.
Глобальний саміт миру
Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.
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Хоть би рояль заховали, десь у приміщення … Бо Зеля, після 20 травня, може і не таке збацати…