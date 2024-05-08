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Зеленський підписав укази щодо призначення 116 суддів

Зеленський призначив 116 суддів

8 травня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів.

Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Мудра, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стали на крок ближче до відновлення довіри до судової системи України. Президент підписав Укази про призначення суддів, вони всі є на сайті Президента. Сьогодні Україна отримає 116 суддів", - зазначила Мудра.

Вона додала, що наразі залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів в залежності від спеціалізації і інстанційності.

За її словами, деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя, так і на навантаження суддів, як наслідок - відображається на строках розгляду справ.

"Зрозуміло, що одразу після підписання Указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже "світло у кінці тунелю", - підкреслила заступниця керівника ОП.

Мудра додала, що вже можна звітувати про проведену роботу в ОП, зокрема, щодо інвентаризації внесених Вища рада правосуддя подань про призначення суддів; розробки концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024 - 2026.

Читайте: Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) суддя (1580)


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Топ коментарі
+10
а нагородні листи суддям Кропивницького апеляційного суду підписав?
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09.05.2024 00:17
+8
Непогано, мабуть, забашляли дЄрмаку або особисто "найвеличнішому"- посади там точно не з дешевих і не для випадкових людей.
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08.05.2024 23:26
+3
З квітня місяця пан Зе немає право підпису і подання в верховну раду.Чергове порушення КУ і законів.
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09.05.2024 00:32
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Непогано, мабуть, забашляли дЄрмаку або особисто "найвеличнішому"- посади там точно не з дешевих і не для випадкових людей.
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08.05.2024 23:26 Відповісти
Найвеличніший пролітає як фанера над гніздом кукушки , найвеличнімошу вистачить доріжку кокаїну.
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09.05.2024 07:53 Відповісти
подивись на той список, дурню, купа районних і міських судів де нестача суддів і попроходили туди звичайні люди, не мажори, декого навіть особисто знаю. Співбесіди з кожним є у відкритому доступі на ютюбі, пошукай, послухай.
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09.05.2024 08:43 Відповісти
Капец
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09.05.2024 00:08 Відповісти
а нагородні листи суддям Кропивницького апеляційного суду підписав?
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09.05.2024 00:17 Відповісти
З квітня місяця пан Зе немає право підпису і подання в верховну раду.Чергове порушення КУ і законів.
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09.05.2024 00:32 Відповісти
все має, аот пуйло - з 7-го числа -УЗУРПАТОР
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09.05.2024 00:56 Відповісти
та пуйло давно узурпатор..то понятно..а от сцсикло скоро буде..тим паче цого ******** зеленого під час війни вибрали..неможна було вибори проводить..а подруге він смертельно профнепригодний..
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09.05.2024 01:25 Відповісти
ухилянт немае права займати пост верховного головнокомандуючего..судити його потрібно..за законом..
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09.05.2024 01:27 Відповісти
то навіщо обрали?
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09.05.2024 08:45 Відповісти
тому що дурні..обдурено..
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09.05.2024 20:01 Відповісти
Станом на 15-00 ‎08.‎05.‎2024 т.в.п.п. України Зеленський відсутній на робочому місці.

Під час голосування у Верховній Раді законопроекту №11079-1 у другому читанні

в залі знаходилось всього 238 осіб

Результати голосування - законопроект підтримали 279 народних депутатів.

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09.05.2024 00:42 Відповісти
відбірна сволота..
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09.05.2024 01:28 Відповісти
що ж ти так самокритично, хто ж тебе відібрав, коли конкурс був? покажи грамоту.
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09.05.2024 08:46 Відповісти
я не суддя..я рядовий Кракен у запасі..)))..в вас мабудь рідні е судді?співчуваю..чесно кажучи я знаю декількох нормальних..навідь воюючих суддів..звісно що не всі вони сволота.вони виключення з правила...Але кого міг підписати зеленський?.це обслуга його воровитого ватного режиму..
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09.05.2024 20:06 Відповісти
я знаю декого з тих людей,уках про яких підписав т.з. призидент, і вони достойні і люди і 100% впевнений, що анікопійки не заплатили, все своїм розумом. а твої висновки ґрунтуються на припущеннях.
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09.05.2024 22:35 Відповісти
я теж знаю принаймі одного гарного суддю-снайпера..це Мамалуй))..ну щож..таким чином ми з"ясували що на диво там ще е люди..це мабудь добре..але людей нормальних там критично мало..мої висновки грунтуються на тому що так звані слуги народу всі падлюки..а з цого витікае що їхний очільник фізично неможе затверджувати нормальних людей...але всюди бувають винятки..мабудь нормальні люди якімось чином просочуються до влади..це приемно дивуе..Тим хто проліз таким чином до влади приношу свої вибачення..))))..а всім іншім бажаю здохнути поскоріше..
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09.05.2024 22:54 Відповісти
Насправді система добору суддів перших інстанцій досить непроста, але туди реально потрапити людині, простій, чесній і розумній своїми силами, я таких знаю. І зовсім без грошей, От вже апеляції і Верховний, хоча,між іншим і туди пройшли люди своїм розумом, наприклад у Антикорупційний суд і у Верховний, є там і інші, що воду каламутять і своєю діялністю кидають тінь на всю судову владу, нажаль.
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10.05.2024 14:13 Відповісти
Червінський
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09.05.2024 01:35 Відповісти
Підкреслених поставив
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09.05.2024 02:12 Відповісти
Почему пропущено в заголовке слово *своих*? Есть ли хоть один, кто верит в независимость и честность судей? Кстати, почему ******** еще дышит?
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09.05.2024 03:10 Відповісти
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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09.05.2024 03:57 Відповісти
Нові призначення татарчат.
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09.05.2024 08:11 Відповісти
Можна собі тільки уявити всю аморальність тих 116 юстицьок, зважаючи на те, хто їх призначає.
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09.05.2024 08:38 Відповісти
ти при тімашонку краще напиши, аморальнішої скотини ніж вона важко знайти, хоча шмаркляві місцями і її переплюнули.
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09.05.2024 08:47 Відповісти
Ганд......енко, що ти морозися, як тільки про тімашонку згадують, то робиш вигляд типа ти не за неї, чи думаєш нік змінив і тебе не впізнати?
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11.05.2024 19:10 Відповісти
Призначив роту чергових негідників?
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09.05.2024 09:11 Відповісти
Судді мають бути обраними, Не призначеними!
Призначення - то прямий шлях до корупції!
Що і має Україна.
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09.05.2024 12:19 Відповісти
і як ти собі це уявляєш, вибори судді, осоливо виборча кампанія,"я буду приймати такі рішення як треба""
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13.05.2024 10:03 Відповісти
 
 