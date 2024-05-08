Зеленський підписав укази щодо призначення 116 суддів

8 травня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів.

Про це заявила заступниця керівника ОП Ірина Мудра, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стали на крок ближче до відновлення довіри до судової системи України. Президент підписав Укази про призначення суддів, вони всі є на сайті Президента. Сьогодні Україна отримає 116 суддів", - зазначила Мудра.

Вона додала, що наразі залишаються не закритими від 22% до 61% посад суддів в залежності від спеціалізації і інстанційності.

За її словами, деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя, так і на навантаження суддів, як наслідок - відображається на строках розгляду справ.

"Зрозуміло, що одразу після підписання Указів проблему не буде вирішено остаточно, адже оголошені конкурси будуть тривати до 2025 року, але це однозначно вже "світло у кінці тунелю", - підкреслила заступниця керівника ОП.

Мудра додала, що вже можна звітувати про проведену роботу в ОП, зокрема, щодо інвентаризації внесених Вища рада правосуддя подань про призначення суддів; розробки концепції розвитку системи правосуддя з чіткими KPI на 2024 - 2026.

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