Российские спецслужбы через Telegram пытаются сорвать мобилизацию, - Сумская ОВА
Спецслужбы РФ через телеграмм-каналы вербуют детей и молодежь на выполнение задач для дискредитации власти и срыва мобилизации.
Об этом заявили в Сумской ОГА по итогам заседании Совета обороны области, сообщает Цензор.НЕТ.
"В регионе спецслужбы рф через специальные телеграмм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - говорится в сообщении.
Совет обороны подготовил рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов. В них говорится о том, как предотвратить возможное участие детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.
"Также Совет обороны обращается к жителям Сумщины с просьбой обратили внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети", - добавили в ОВА.
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Наприклад, бачив відео, де нібито мобілізований в ЗСУ даун.
Сама русня в коментарях написала, що це їх "боєць", навіть знають хто саме.
Мобілізували на росії, засунули в якийсь бат, де на нього начепили трофейну форму ЗСУ і почали знімати та публікувати.
Вони як з іншої планети - у країні все чудово, бойовий дух на висоті, тцкашні воронки бояться на світлофор зупинитися, бо відразу натовп мужиків у двері як кілька в банку лізе, і тільки кацапські телеграм-канали вносять смуту в незаймані уми співвітчизників...
Адже методи є.
Ну підпалили підлітки пару релейних шаф на руснявій залізниці. Та й все.
І наша молодь теж дурна. За гроші та за красиві слова (людєй спасьош, гєроєм будєшь) ладна на карні злочини.
Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
но ещё и в штаны насрал.
Чому два роки сиділи і нічого не робили? Чому не створені навчальні центри для цивільних, де вони могли б отримати навички поводження зі зброєю та надання першої медичної допомоги? Чомук держава не готує операторів дронів? Чому тільки примус??? Де нормальна комунікація з людьми???
Будемо віддавати її кацапам та перетворюватись на підкорену худобу?
Я в окопі на нулі не була, зато бачила, як з зав'язаними за спиною руками та діркою у голові лежать чоловіки на вулицях Бучі та Ізюму. Якщо вам така доля більше подобається, то продовжуйте вести антимобілізаційну та антиукраїнську працю на сторінках Цензора. Нема жодної теми про мобілізацію, де б не було ваших скиглень. Огидно читати.
А що до ворога, який на нас напав, то цей ворог буде хотіти нас знищити завжди, поки будемо існувати.
Життя взагалі небезпечне, бо від нього теж помирають.
Якщо вже ухилянт, то треба сидіти та мовчати, не ганьбитися своїми дописами, як це робите ви.
В Україні багато достойних чоловіків захисників, якби це було не так, то Україна , як держава , вже не існувала би.
Його мати казала,що в нього епілепсії не було.Не може так бути,щоб пішов тцк все було нормально,а тут бац і вмер.
В мене совість чиста,мені немає чого соромитись.Мінус 20 мільйонів людей за 30 років.Це дуже потужно.
Задовбав , УХИЛЯНТ УХИЛЯНТ!
А ти звичайний поц, а не хижак.
Відчепись дурнику від мене, ти заважаєш мені читати новини та розводиш флуд під новиною. Сподіваюсь, що тебе за провокації та образи покарають баном.
Безграмотне, почитай свої дописи, порахуй помилки, а вже потім роби висновки про розумові здібності інших. В порівнянні з тобою тут усі генії.