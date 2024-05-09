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Новости мобилизации
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Российские спецслужбы через Telegram пытаются сорвать мобилизацию, - Сумская ОВА

Росіяни через телеграм намагаються зірвати мобілізацію

Спецслужбы РФ через телеграмм-каналы вербуют детей и молодежь на выполнение задач для дискредитации власти и срыва мобилизации.

Об этом заявили в Сумской ОГА по итогам заседании Совета обороны области, сообщает Цензор.НЕТ.

"В регионе спецслужбы рф через специальные телеграмм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - говорится в сообщении.

Совет обороны подготовил рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов. В них говорится о том, как предотвратить возможное участие детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.

Читайте: Верховный суд разъяснил, при каких условиях можно отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям

"Также Совет обороны обращается к жителям Сумщины с просьбой обратили внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети", - добавили в ОВА.

Автор: 

Сумская область (3013) мобилизация (2744) Telegram (112)


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Топ комментарии
+22
Ніхто так сильно не зриває мобілізацію, як наша влада й саме тцк. Це відомо всім. Тому, коли влада кричить "тримай злодія!", це не викликає нічого, окрім саркастичної посмішки.
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09.05.2024 09:14
+11
А що, нашу владу ще можна дискредитувати?
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09.05.2024 09:17
+9
Це ніяк не скасовує факту, що русня теж працює в цьому напрямку.
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09.05.2024 09:27
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Правила форума Совет форумчан
Ніхто так сильно не зриває мобілізацію, як наша влада й саме тцк. Це відомо всім. Тому, коли влада кричить "тримай злодія!", це не викликає нічого, окрім саркастичної посмішки.
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09.05.2024 09:14 Ответить
Це ніяк не скасовує факту, що русня теж працює в цьому напрямку.
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09.05.2024 09:27 Ответить
Русня просто розкручує те,що відбувається.От в тцк люди від епілепсії помирають,в яких її ніколи не було.Це що?
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09.05.2024 10:22 Ответить
Не просто розкручує, а витончено. Підмішуючи у правду брехню.
Наприклад, бачив відео, де нібито мобілізований в ЗСУ даун.
Сама русня в коментарях написала, що це їх "боєць", навіть знають хто саме.
Мобілізували на росії, засунули в якийсь бат, де на нього начепили трофейну форму ЗСУ і почали знімати та публікувати.
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09.05.2024 10:25 Ответить
А що, нашу владу ще можна дискредитувати?
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09.05.2024 09:17 Ответить
"Правительство на другой планете живет, родной" (с) Кин-Дза-Дза

Вони як з іншої планети - у країні все чудово, бойовий дух на висоті, тцкашні воронки бояться на світлофор зупинитися, бо відразу натовп мужиків у двері як кілька в банку лізе, і тільки кацапські телеграм-канали вносять смуту в незаймані уми співвітчизників...
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09.05.2024 09:21 Ответить
Чому наші спецслужби не залучають російську молодь для аналогічних дій?
Адже методи є.
Ну підпалили підлітки пару релейних шаф на руснявій залізниці. Та й все.
І наша молодь теж дурна. За гроші та за красиві слова (людєй спасьош, гєроєм будєшь) ладна на карні злочини.
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09.05.2024 09:22 Ответить
...в "наших спецслужбах" ще "працюють" люди баканаФФа....
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09.05.2024 09:42 Ответить
Нічого так не паплюжить мобілізацію як те що ТЦКашники загрібають силою усіх підряд, а потім люди прямо в ТЦК помирають! І найбільше бісить що ніхто з дотичних до таких випадків не запроторений до в'язниці!
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09.05.2024 09:28 Ответить
Брали б всіх, в арміі було б мільйонів десять, рахувати не навчився в школі?
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09.05.2024 09:44 Ответить
Це неможливо. Навіть мільйонну армію мало країн можуть собі дозволити. Шість - це взагалі з області фантастики.
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09.05.2024 10:04 Ответить
Так тікають люди.І 10 мільйонів не можливо армію зробити.Бо потрібна для цього ще мільйона армія,щоб це все контролювати.
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09.05.2024 10:23 Ответить
Поліцаї з радість будуть ще й контролювати, аби не воювати самим.
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09.05.2024 11:41 Ответить
Наша влада ,як в анекдоті - той генерал:

Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
но ещё и в штаны насрал.
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09.05.2024 09:28 Ответить
Так ви самі добре з цим справляєтесь.
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09.05.2024 09:39 Ответить
Так може треба мобілізацію проводити правильно? Готувати людей ще до того, як вони отримають повістку? Щоб вони потім після двох місяців не потрапляли як м'ясо на фронт?

Чому два роки сиділи і нічого не робили? Чому не створені навчальні центри для цивільних, де вони могли б отримати навички поводження зі зброєю та надання першої медичної допомоги? Чомук держава не готує операторів дронів? Чому тільки примус??? Де нормальна комунікація з людьми???
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09.05.2024 09:43 Ответить
Може тому що в усі роки, але особливо в 2019 годуватися з бюджет йшли ті хто хотів прібарахліться для внуків сидячи та плюючи в стелю, а ви від них хочете якусь комунікацію, управління, ефективність.
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09.05.2024 10:18 Ответить
Хто ж буде захищати Україну?
Будемо віддавати її кацапам та перетворюватись на підкорену худобу?
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09.05.2024 10:12 Ответить
Ну не жінці про це казати.Ви не знає як на війні гармати гримлять.І бомби важкі падають.
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09.05.2024 10:25 Ответить
А ви шо знаєте, як гармати гримлять та бімби падають? Сидите на Цензорі та розганяєте зраду, замість того, щоб захищати Україну.

Я в окопі на нулі не була, зато бачила, як з зав'язаними за спиною руками та діркою у голові лежать чоловіки на вулицях Бучі та Ізюму. Якщо вам така доля більше подобається, то продовжуйте вести антимобілізаційну та антиукраїнську працю на сторінках Цензора. Нема жодної теми про мобілізацію, де б не було ваших скиглень. Огидно читати.
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09.05.2024 11:43 Ответить
Щоб не віддавати землю,потрібно багато авіації,ракет і артилерії.Дуже багато.щоб ворог навіть не хотів на вас напасти.
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09.05.2024 10:26 Ответить
Щоб не віддавати землю потрібно мати достойних захисників, а не ухилянтів та втікачів.
А що до ворога, який на нас напав, то цей ворог буде хотіти нас знищити завжди, поки будемо існувати.
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09.05.2024 11:45 Ответить
Ви захисниця?
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09.05.2024 12:35 Ответить
Ви ухилянт?
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09.05.2024 12:39 Ответить
Питання.на питання.Значить ви точно не воюєте,а хочете щоб хто це робив.
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09.05.2024 12:50 Ответить
Звичайно, я не воюю! А що повинна воювати?
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09.05.2024 13:14 Ответить
А що я повинен?Повинності колись раби мали.Добре так окремі влаштувалися,хтось патякати,а когось насильно під каби.
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09.05.2024 19:31 Ответить
А шо примушують вже? Ховаєшся та сидиш у підвалі чи у жінки під спідницею?
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09.05.2024 19:40 Ответить
Примушують,що люди в тцк помирають.І взагалі руки тцк протягають.Не сиджу.
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09.05.2024 20:03 Ответить
Люди помирають і на зупинках, і у лазнях, і під час секасу.

Життя взагалі небезпечне, бо від нього теж помирають.

Якщо вже ухилянт, то треба сидіти та мовчати, не ганьбитися своїми дописами, як це робите ви.

В Україні багато достойних чоловіків захисників, якби це було не так, то Україна , як держава , вже не існувала би.
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09.05.2024 20:19 Ответить
Ну досить вже цю хєрню казати.На тілі чоловіка з Кривого Рогу були численні забої.

Його мати казала,що в нього епілепсії не було.Не може так бути,щоб пішов тцк все було нормально,а тут бац і вмер.

В мене совість чиста,мені немає чого соромитись.Мінус 20 мільйонів людей за 30 років.Це дуже потужно.
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09.05.2024 20:29 Ответить
А не пішов би ви зі своєю хєрнею кудись подалі від мене.

Задовбав , УХИЛЯНТ УХИЛЯНТ!
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09.05.2024 20:51 Ответить
Я тебе недовбав.Не подобається,проходь повз.
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09.05.2024 20:56 Ответить
Ухилянт Ухилянт - провокатор, тикати будеш своїх коханців. Не вмієш спілкуватися з розумними жінками - йди геть до гоміків.
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09.05.2024 21:18 Ответить
В чому твій розум? Що ти вмієш? Може ти науковець,може інженер,може іт спеціаліст.
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09.05.2024 21:36 Ответить
Може ти відчепишся від мене та підеш геть!? Як тобі така відповідь?
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09.05.2024 21:57 Ответить
Я пишу на форумі,не в тебе вдома.А ти звичайна балаболка,а не розумна жінка.
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09.05.2024 22:02 Ответить
Моральний інвалід виявився ще й розумовим інвалідом.

А ти звичайний поц, а не хижак.
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09.05.2024 22:10 Ответить
Від тебе розумніший.
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09.05.2024 22:32 Ответить
Піди покури, погуляй, потрахайся.

Відчепись дурнику від мене, ти заважаєш мені читати новини та розводиш флуд під новиною. Сподіваюсь, що тебе за провокації та образи покарають баном.
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09.05.2024 22:36 Ответить
Я не ображав,я констатував факти.
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09.05.2024 23:54 Ответить
Констатую: сексист або гомік.
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09.05.2024 23:57 Ответить
Констатував що ти не розумна.Може і від когось розумніша.Але не від мене.
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10.05.2024 00:24 Ответить
Ти ще не заспокоївся, ухилянт?

Безграмотне, почитай свої дописи, порахуй помилки, а вже потім роби висновки про розумові здібності інших. В порівнянні з тобою тут усі генії.
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10.05.2024 09:43 Ответить
Чого тільки вартує Ирина. Одне це означає,що ти явно не розумна.
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10.05.2024 10:47 Ответить
хижак хижак - капсом - це що означає?
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10.05.2024 13:21 Ответить
Щоб добре бачили форумчани.А от якби було Ірина,то норм.А Ирина,це як риганина.
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10.05.2024 13:27 Ответить
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10.05.2024 13:33 Ответить
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10.05.2024 13:43 Ответить
А що це в тебе за таке ім'я,Ирина?Є Ірина,а це якась дегенерація.
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09.05.2024 22:33 Ответить
Погугли , що означає слово дегенерація.
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10.05.2024 09:45 Ответить
Це ознака того,хто пише Ирина.
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10.05.2024 10:45 Ответить
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10.05.2024 13:22 Ответить
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10.05.2024 13:34 Ответить
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10.05.2024 13:34 Ответить
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10.05.2024 13:38 Ответить
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10.05.2024 13:42 Ответить
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10.05.2024 13:44 Ответить
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10.05.2024 13:44 Ответить
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10.05.2024 13:50 Ответить
🤣
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10.05.2024 13:52 Ответить
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10.05.2024 14:01 Ответить
🤢
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10.05.2024 14:06 Ответить
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10.05.2024 22:17 Ответить
🤮
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10.05.2024 22:21 Ответить
Якщо вже на те пішло, мобілізація могла б бути і з 18-ти років. Наполеон казав що такі найкращі вояки.
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09.05.2024 10:22 Ответить
Через анонімні канали ОПешних? Бо ті діють так само. Обсирають ТЦК, та показують бравих ухилянтів.
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09.05.2024 10:58 Ответить
 
 