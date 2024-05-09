Российские спецслужбы через Telegram пытаются сорвать мобилизацию, - Сумская ОВА

Спецслужбы РФ через телеграмм-каналы вербуют детей и молодежь на выполнение задач для дискредитации власти и срыва мобилизации.

Об этом заявили в Сумской ОГА по итогам заседании Совета обороны области, сообщает Цензор.НЕТ.

"В регионе спецслужбы рф через специальные телеграмм-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - говорится в сообщении.

Совет обороны подготовил рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов. В них говорится о том, как предотвратить возможное участие детей в акциях, которые проводят вражеские спецслужбы.

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"Также Совет обороны обращается к жителям Сумщины с просьбой обратили внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети", - добавили в ОВА.