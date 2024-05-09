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Новини Мобілізація
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Російські спецслужби через Telegram намагаються зірвати мобілізацію, - Сумська ОВА

Росіяни через телеграм намагаються зірвати мобілізацію

Спецслужби РФ через телеграм-канали вербують дітей та молодь на виконання завдань для дискредитації влади та зриву мобілізації.

Про це заявили в Сумській ОВА за підсумками засіданні Ради оборони області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У регіоні спецслужби рф через спеціальні телеграм-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Рада оборони підготувала рекомендації для навчальних закладів та батьків школярів і студентів. У них ідеться про те, як запобігти можливій участі дітей в акціях, що проводять ворожі спецслужби.

Читайте: Верховний суд роз’яснив, за яких умов можна відмовитися від мобілізації через релігійні переконання

"Також Рада оборони звертається до жителів Сумщини з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їх діти", - додали в ОВА.

Автор: 

Сумська область (3565) мобілізація (3032) Telegram (279)


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Топ коментарі
+22
Ніхто так сильно не зриває мобілізацію, як наша влада й саме тцк. Це відомо всім. Тому, коли влада кричить "тримай злодія!", це не викликає нічого, окрім саркастичної посмішки.
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09.05.2024 09:14
+11
А що, нашу владу ще можна дискредитувати?
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09.05.2024 09:17
+9
Це ніяк не скасовує факту, що русня теж працює в цьому напрямку.
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09.05.2024 09:27
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Ніхто так сильно не зриває мобілізацію, як наша влада й саме тцк. Це відомо всім. Тому, коли влада кричить "тримай злодія!", це не викликає нічого, окрім саркастичної посмішки.
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09.05.2024 09:14 Відповісти
Це ніяк не скасовує факту, що русня теж працює в цьому напрямку.
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09.05.2024 09:27 Відповісти
Русня просто розкручує те,що відбувається.От в тцк люди від епілепсії помирають,в яких її ніколи не було.Це що?
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09.05.2024 10:22 Відповісти
Не просто розкручує, а витончено. Підмішуючи у правду брехню.
Наприклад, бачив відео, де нібито мобілізований в ЗСУ даун.
Сама русня в коментарях написала, що це їх "боєць", навіть знають хто саме.
Мобілізували на росії, засунули в якийсь бат, де на нього начепили трофейну форму ЗСУ і почали знімати та публікувати.
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09.05.2024 10:25 Відповісти
А що, нашу владу ще можна дискредитувати?
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09.05.2024 09:17 Відповісти
"Правительство на другой планете живет, родной" (с) Кин-Дза-Дза

Вони як з іншої планети - у країні все чудово, бойовий дух на висоті, тцкашні воронки бояться на світлофор зупинитися, бо відразу натовп мужиків у двері як кілька в банку лізе, і тільки кацапські телеграм-канали вносять смуту в незаймані уми співвітчизників...
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09.05.2024 09:21 Відповісти
Чому наші спецслужби не залучають російську молодь для аналогічних дій?
Адже методи є.
Ну підпалили підлітки пару релейних шаф на руснявій залізниці. Та й все.
І наша молодь теж дурна. За гроші та за красиві слова (людєй спасьош, гєроєм будєшь) ладна на карні злочини.
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09.05.2024 09:22 Відповісти
...в "наших спецслужбах" ще "працюють" люди баканаФФа....
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09.05.2024 09:42 Відповісти
Нічого так не паплюжить мобілізацію як те що ТЦКашники загрібають силою усіх підряд, а потім люди прямо в ТЦК помирають! І найбільше бісить що ніхто з дотичних до таких випадків не запроторений до в'язниці!
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09.05.2024 09:28 Відповісти
Брали б всіх, в арміі було б мільйонів десять, рахувати не навчився в школі?
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09.05.2024 09:44 Відповісти
Це неможливо. Навіть мільйонну армію мало країн можуть собі дозволити. Шість - це взагалі з області фантастики.
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09.05.2024 10:04 Відповісти
Так тікають люди.І 10 мільйонів не можливо армію зробити.Бо потрібна для цього ще мільйона армія,щоб це все контролювати.
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09.05.2024 10:23 Відповісти
Поліцаї з радість будуть ще й контролювати, аби не воювати самим.
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09.05.2024 11:41 Відповісти
Наша влада ,як в анекдоті - той генерал:

Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит,
что денщик Петруха чистит его обблёванный китель.
Ну поручику, естессно, невздобняк стало - офицер,
и так обблевался. Он и говорит денщику:
- Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга
генерала, а он скотина так нажрался и обблевал мне
весь китель.
- Да, Ваше Благородие, он вам не только китель обблевал,
но ещё и в штаны насрал.
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09.05.2024 09:28 Відповісти
Так ви самі добре з цим справляєтесь.
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09.05.2024 09:39 Відповісти
Так може треба мобілізацію проводити правильно? Готувати людей ще до того, як вони отримають повістку? Щоб вони потім після двох місяців не потрапляли як м'ясо на фронт?

Чому два роки сиділи і нічого не робили? Чому не створені навчальні центри для цивільних, де вони могли б отримати навички поводження зі зброєю та надання першої медичної допомоги? Чомук держава не готує операторів дронів? Чому тільки примус??? Де нормальна комунікація з людьми???
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09.05.2024 09:43 Відповісти
Може тому що в усі роки, але особливо в 2019 годуватися з бюджет йшли ті хто хотів прібарахліться для внуків сидячи та плюючи в стелю, а ви від них хочете якусь комунікацію, управління, ефективність.
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09.05.2024 10:18 Відповісти
Хто ж буде захищати Україну?
Будемо віддавати її кацапам та перетворюватись на підкорену худобу?
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09.05.2024 10:12 Відповісти
Ну не жінці про це казати.Ви не знає як на війні гармати гримлять.І бомби важкі падають.
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09.05.2024 10:25 Відповісти
А ви шо знаєте, як гармати гримлять та бімби падають? Сидите на Цензорі та розганяєте зраду, замість того, щоб захищати Україну.

Я в окопі на нулі не була, зато бачила, як з зав'язаними за спиною руками та діркою у голові лежать чоловіки на вулицях Бучі та Ізюму. Якщо вам така доля більше подобається, то продовжуйте вести антимобілізаційну та антиукраїнську працю на сторінках Цензора. Нема жодної теми про мобілізацію, де б не було ваших скиглень. Огидно читати.
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09.05.2024 11:43 Відповісти
Щоб не віддавати землю,потрібно багато авіації,ракет і артилерії.Дуже багато.щоб ворог навіть не хотів на вас напасти.
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09.05.2024 10:26 Відповісти
Щоб не віддавати землю потрібно мати достойних захисників, а не ухилянтів та втікачів.
А що до ворога, який на нас напав, то цей ворог буде хотіти нас знищити завжди, поки будемо існувати.
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09.05.2024 11:45 Відповісти
Ви захисниця?
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09.05.2024 12:35 Відповісти
Ви ухилянт?
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09.05.2024 12:39 Відповісти
Питання.на питання.Значить ви точно не воюєте,а хочете щоб хто це робив.
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09.05.2024 12:50 Відповісти
Звичайно, я не воюю! А що повинна воювати?
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09.05.2024 13:14 Відповісти
А що я повинен?Повинності колись раби мали.Добре так окремі влаштувалися,хтось патякати,а когось насильно під каби.
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09.05.2024 19:31 Відповісти
А шо примушують вже? Ховаєшся та сидиш у підвалі чи у жінки під спідницею?
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09.05.2024 19:40 Відповісти
Примушують,що люди в тцк помирають.І взагалі руки тцк протягають.Не сиджу.
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09.05.2024 20:03 Відповісти
Люди помирають і на зупинках, і у лазнях, і під час секасу.

Життя взагалі небезпечне, бо від нього теж помирають.

Якщо вже ухилянт, то треба сидіти та мовчати, не ганьбитися своїми дописами, як це робите ви.

В Україні багато достойних чоловіків захисників, якби це було не так, то Україна , як держава , вже не існувала би.
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09.05.2024 20:19 Відповісти
Ну досить вже цю хєрню казати.На тілі чоловіка з Кривого Рогу були численні забої.

Його мати казала,що в нього епілепсії не було.Не може так бути,щоб пішов тцк все було нормально,а тут бац і вмер.

В мене совість чиста,мені немає чого соромитись.Мінус 20 мільйонів людей за 30 років.Це дуже потужно.
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09.05.2024 20:29 Відповісти
А не пішов би ви зі своєю хєрнею кудись подалі від мене.

Задовбав , УХИЛЯНТ УХИЛЯНТ!
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09.05.2024 20:51 Відповісти
Я тебе недовбав.Не подобається,проходь повз.
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09.05.2024 20:56 Відповісти
Ухилянт Ухилянт - провокатор, тикати будеш своїх коханців. Не вмієш спілкуватися з розумними жінками - йди геть до гоміків.
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09.05.2024 21:18 Відповісти
В чому твій розум? Що ти вмієш? Може ти науковець,може інженер,може іт спеціаліст.
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09.05.2024 21:36 Відповісти
Може ти відчепишся від мене та підеш геть!? Як тобі така відповідь?
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09.05.2024 21:57 Відповісти
Я пишу на форумі,не в тебе вдома.А ти звичайна балаболка,а не розумна жінка.
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09.05.2024 22:02 Відповісти
Моральний інвалід виявився ще й розумовим інвалідом.

А ти звичайний поц, а не хижак.
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09.05.2024 22:10 Відповісти
Від тебе розумніший.
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09.05.2024 22:32 Відповісти
Піди покури, погуляй, потрахайся.

Відчепись дурнику від мене, ти заважаєш мені читати новини та розводиш флуд під новиною. Сподіваюсь, що тебе за провокації та образи покарають баном.
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09.05.2024 22:36 Відповісти
Я не ображав,я констатував факти.
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09.05.2024 23:54 Відповісти
Констатую: сексист або гомік.
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09.05.2024 23:57 Відповісти
Констатував що ти не розумна.Може і від когось розумніша.Але не від мене.
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10.05.2024 00:24 Відповісти
Ти ще не заспокоївся, ухилянт?

Безграмотне, почитай свої дописи, порахуй помилки, а вже потім роби висновки про розумові здібності інших. В порівнянні з тобою тут усі генії.
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10.05.2024 09:43 Відповісти
Чого тільки вартує Ирина. Одне це означає,що ти явно не розумна.
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10.05.2024 10:47 Відповісти
хижак хижак - капсом - це що означає?
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10.05.2024 13:21 Відповісти
Щоб добре бачили форумчани.А от якби було Ірина,то норм.А Ирина,це як риганина.
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10.05.2024 13:27 Відповісти
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10.05.2024 13:33 Відповісти
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10.05.2024 13:43 Відповісти
А що це в тебе за таке ім'я,Ирина?Є Ірина,а це якась дегенерація.
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09.05.2024 22:33 Відповісти
Погугли , що означає слово дегенерація.
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10.05.2024 09:45 Відповісти
Це ознака того,хто пише Ирина.
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10.05.2024 10:45 Відповісти
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10.05.2024 13:22 Відповісти
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10.05.2024 13:34 Відповісти
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10.05.2024 13:34 Відповісти
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10.05.2024 13:38 Відповісти
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10.05.2024 13:42 Відповісти
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10.05.2024 13:44 Відповісти
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10.05.2024 13:44 Відповісти
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10.05.2024 13:50 Відповісти
🤣
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10.05.2024 13:52 Відповісти
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10.05.2024 14:01 Відповісти
🤢
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10.05.2024 14:06 Відповісти
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10.05.2024 22:17 Відповісти
🤮
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10.05.2024 22:21 Відповісти
Якщо вже на те пішло, мобілізація могла б бути і з 18-ти років. Наполеон казав що такі найкращі вояки.
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09.05.2024 10:22 Відповісти
Через анонімні канали ОПешних? Бо ті діють так само. Обсирають ТЦК, та показують бравих ухилянтів.
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09.05.2024 10:58 Відповісти
 
 