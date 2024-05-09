Російські спецслужби через Telegram намагаються зірвати мобілізацію, - Сумська ОВА

Спецслужби РФ через телеграм-канали вербують дітей та молодь на виконання завдань для дискредитації влади та зриву мобілізації.

Про це заявили в Сумській ОВА за підсумками засіданні Ради оборони області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У регіоні спецслужби рф через спеціальні телеграм-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Рада оборони підготувала рекомендації для навчальних закладів та батьків школярів і студентів. У них ідеться про те, як запобігти можливій участі дітей в акціях, що проводять ворожі спецслужби.

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"Також Рада оборони звертається до жителів Сумщини з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їх діти", - додали в ОВА.