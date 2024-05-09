В России в прошлом году за госизмену осудили 39 человек. Это вдвое больше, чем в 2022-м, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

В 2023 году в РФ осудили по обвинению в государственной измене 39 человек. В 2022 году таких осужденных было 16, а в 2013-м - только четверо.

Такие данные Верховного суда РФ обнародовал правозащитный проект "Первый отдел", сообщает Цензор.НЕТ.

Почти половину осужденных за госизмену (15 человек) отправили за решетку не за совершение, а за "приготовление" и "покушение" на преступление.

38 человек отправили в колонии на срок от 3 до 20 лет. Одного осудили пожизненно.

Среди осужденных за госизмену есть две женщины. Большинству осужденных от 30 до 49 лет, девять - моложе 25, а один мужчина - старше 60 лет.

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Верховный суд РФ публикует свою статистику с 2009 года. С тех пор именно в прошлом году осужденных за госизмену было больше всего. До 2014 года по этой статье в России в среднем осуждали от 4 до 8 человек в год.

Также в России есть статья за "конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством". По ней в России в прошлом году осудили двух мужчин. Один попал в колонию, другой - в психиатрическую больницу.

За шпионаж в России в прошлом году осудили 9 человек. Восемь из них - иностранцы, граждане стран СНГ.

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Ранее журналисты подсчитали, что в прошлом году в России, по меньшей мере, 98 человек стали фигурантами уголовных дел о госизмене, 31 человек - о шпионаже, 19 - о секретном сотрудничестве с иностранцами. Правозащитники называют это рекордом репрессий со стороны ФСБ.