В Росії торік за держзраду засудили 39 людей. Це вдвічі більше, ніж у 2022-му, - правозахисники. ІНФОГРАФІКА

У 2023 році в РФ засудили за звинуваченням в державній зраді 39 людей. У 2022 році таких засуджених було 16, а у 2013-му - лише четверо.

Такі дані Верховного суду РФ оприлюднив правозахисний проєкт "Перший відділ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Майже половину засуджених за держзраду відправили (15 людей) відправили за ґрати не за здійснення, а за "приготування" та "замах" на злочин.

38 людей відправили до колоній на термін від 3 до 20 років. Одного засудили пожиттєво.

Серед засуджених за держзраду є дві жінки. Більшості засуджених від 30 до 49 років, дев’ятеро - молодше 25, а один чоловік старше 60 років.

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Верховний суд РФ публікує свою статистику з 2009 року. Відтоді саме торік засуджених за держзраду було найбільше. До 2014 року за цією статтею в Росії в середньому засуджували від 4 до 8 людей на рік.

Також в Росії є стаття за "конфіденційне співробітництво з іноземною державою". За нею в Росії торік засудили двох чоловіків. Один потрапив до колонії, інший - до психіатричної лікарні.

За шпіонаж в Росії торік засудили 9 людей. Восьмеро з них - іноземці, громадяни країн СНД.

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Раніше журналісти підрахували, що торік у Росії щонайменше 98 людей стали фігурантами кримінальних справ про держзраду, 31 людина - про шпіонаж, 19 - про секретне співробітництво з іноземцями. Правозахисники називають це рекордом репресій з боку ФСБ.