Организатора "пьяных вечеринок" Андрея Ярину выпустили из-под стражи под залог в 272,5 тыс. грн
Подозреваемый в организации "пьяных вечеринок" в Киеве, на которых издевались над девушками, Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен.
Об этом сообщили Суспільному в ответе на запрос в Киевской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Прокурор настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.
"Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи", — отметили в прокуратуре.
В то же время, обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение загранпаспорт.
Дело "пьяных вечеринок" в Киеве
Блогера из Ивано-Франковска Андрея Ярину, который устраивал вечеринки в Киеве и снимал девушек обнаженными на стримах, взяли под стражу в начале февраля 2023 года. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 153 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (Сексуальное насилие; Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). На эти вечеринки приглашали девушек, которых "накачивали" алкоголем и, вероятно, подсыпали снотворное с наркотическим действием. Ребята на камеру издевались над полусознательными девушками, раздевали их, снимали на видео половые органы и насиловали пальцами. Видео организаторы вечеринок публиковали в закрытых Telegram-каналах и в Instagram.
Как сообщили Суспільному в полиции, двум фигурантам дела объявили о подозрении, еще шестерым людям вручили повестки в военкомат. Повестки в военкомат вручили не только организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, но и адвокату Артему Захарову. В комментарии Суспільному он рассказал, что был там как защитник во время обыска.
30 марта в Киевской областной прокуратуре сообщили, что двое подозреваемых участников "пьяных вечеринок" в Киеве вышли под залог по 402 тыс. грн каждый. Речь идет о Ярославе Домбровском, которому инкриминировали распространение порнографического контента, и Олеге Захарове, подозреваемого в сексуальном насилии.
Третьего соорганизатора вечеринок Андрея Ярину суд взял под стражу без права на залог.
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А те, що до суду не зверталися, то це не виключає злочину. Інакше б дуже все просто було б для ********* - зґвалтував, залякав, підкупив і в шоколаді. Плюс ще рідко яка хоче розголосу
Чи ви адвокат з вечірки?
І щоб ви тут не розказували - ні один адекватний чоловік такі дії підтримувати не буде! Хочеш пригод - є купа легальних можливостей - дай обяву на сайті знайомств, опиши в своїй анкеті всі свої збочені бажання - і повір, - ти знайдеш собі однодумців!
А вечірки називалися вечорницями.
Варто почати з того, що загалом українкам у селі було «не комільфо» втрачати цноту до весілля. Проте на славнозвісні українські вечорниці здебільшого ходила молодь. Там вони їли, пили, грали та спілкувалися.
Далі за планом були так звані притули - секс без проникнення. Формувалися пари, які кохалися, але з умовою: дівчина не повинна втратити цноти. Проте інколи ставалися «проколи» - і дівчата вагітніли. Тому вважалося, що партнера для таких розваг варто обирати ретельно, щоб у разі чого дівчина могла вийти заміж. Якщо хлоп відмовлявся одружуватися - дівчину та її родину осоромлювали в суспільстві.
«Як робить діло, то от уже як доходе до того, шо от-от іздасть, то це ж і вона примітить по йому, а він сам так добре зна - і саме в той момент, сказать в "ізверженіє" плоті, якщо він не хоче робить її позорною, то сам вихвачує, шоб плоть сюди-туди розійшлась», - писав Марк Грушевський у своїх працях.
Етнографиня https://ukrop.depo.ua/ukr/molodoy_ukrop/rozpusni-ukropi-vsya-pravda-pro-seksualni-traditsiyi-nashih-20042016123800 Поліна Новікова зазначає , що в деяких регіонах за такими іграми спостерігала вдова, у домі якої все відбувалося. Деколи вона навіть відповідала за те, щоб усі дівчата вийшли з вечорниць цнотливими. До початку тусовки вона опитувала гостей, хто кому до вподоби, і запрошувала вже сформовані пари для «репетиції шлюбного життя».
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*******, а в нас досі така стаття навіть є? А за яким тоді видом діяльності секс-шопи у нас працюють - товари для дому та ремонту?
це вам не в окопі сидіти
На що розраховували ?
Н обвинувачую у злочинах, вчинених тими усосками, просто треба головою думати, про себе і свою безпеку.
Але, цілком може бути, що "ображеною" була якась намахана особа, котра переглянула відео, і зробила з нього свої власні висновки. Це щось на зразок "образи релігійних почуттів" у гіпертолєрантних персон. Органи зобов'язані відкрити справу за заявою. Але, зрештою, такі справи просто часто розвалюються у судах. Бо вони шиті білими "толєрантними" нитками.
Що дівкам щось підсипали, - знову ж таки, не доведено, - бо зазначається, що це було "імовірно". За рік вже можна було провести десятки експертиз, і встановити присутність психоактивних речовин в крові постраждалих. Але цього досі нема. Справа просто зависла на етапі розслідування. Ну, скажіть, - що тут можна "розслідувати" більше року?
Єдине, що тут можна довести 100%, - це завдання моральної шкоди через розповсюдження відео без згоди осіб, які можуть вважати себе постраждалими. Тобто, можна збити гарну суму грошей з тих дурачків. Але сидіти, зрештою, ніхто не буде.
Так, наводився приклад корупціонера, якого впіймали на хабарі в 50 000 доларів. Його справу закрили, бо він тепер очолює охорону одного з міських районних ТЦК міста Дніпра.
Можна відкривати справу на Ютуб і Голівуд за "розповсюдження порнографічних матеріалів".
ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Джерело: