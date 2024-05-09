Организатора "пьяных вечеринок" Андрея Ярину выпустили из-под стражи под залог в 272,5 тыс. грн

Подозреваемый в организации "пьяных вечеринок" в Киеве, на которых издевались над девушками, Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен.

Об этом сообщили Суспільному в ответе на запрос в Киевской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Прокурор настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

"Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи", — отметили в прокуратуре.

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В то же время, обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение загранпаспорт.

Дело "пьяных вечеринок" в Киеве

Блогера из Ивано-Франковска Андрея Ярину, который устраивал вечеринки в Киеве и снимал девушек обнаженными на стримах, взяли под стражу в начале февраля 2023 года. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 153 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (Сексуальное насилие; Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). На эти вечеринки приглашали девушек, которых "накачивали" алкоголем и, вероятно, подсыпали снотворное с наркотическим действием. Ребята на камеру издевались над полусознательными девушками, раздевали их, снимали на видео половые органы и насиловали пальцами. Видео организаторы вечеринок публиковали в закрытых Telegram-каналах и в Instagram.

Как сообщили Суспільному в полиции, двум фигурантам дела объявили о подозрении, еще шестерым людям вручили повестки в военкомат. Повестки в военкомат вручили не только организаторам "пьяных вечеринок" в Киеве, но и адвокату Артему Захарову. В комментарии Суспільному он рассказал, что был там как защитник во время обыска.

30 марта в Киевской областной прокуратуре сообщили, что двое подозреваемых участников "пьяных вечеринок" в Киеве вышли под залог по 402 тыс. грн каждый. Речь идет о Ярославе Домбровском, которому инкриминировали распространение порнографического контента, и Олеге Захарове, подозреваемого в сексуальном насилии.

Третьего соорганизатора вечеринок Андрея Ярину суд взял под стражу без права на залог.