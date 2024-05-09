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Організатора "п’яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу у 272,5 тис. грн

П'яні вечірки у Києві

Підозрюваний в організації "п’яних вечірок" у Києві, на яких кривдили дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави у 272 500 гривень.

Про це повідомили Суспільному у відповіді на запит в Київській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

"Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти", — зазначили в прокуратурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До суду передали справу про "блогерські вечірки" у Києві, де кривдили дівчат

Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Справа "п'яних вечірок" у Києві

Блогера з Івано-Франківська Андрія Ярину, який влаштовував вечірки у Києві і знімав дівчат оголеними на стрімах, взяли під варту на початку лютого 2023 року. Його підозрюють у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). На ці вечірки запрошували дівчат, яких "накачували" алкоголем та, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією. Хлопці на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями. Відео організатори вечірок публікували в закритих Telegram-каналах та в Instagram.

Як повідомили Суспільному у поліції, двом фігурантам справи оголосили про підозру, ще шістьом людям вручили повістки до військкомату. Повістки до військкомату вручили не лише організаторам "п’яних вечірок" у Києві, але й адвокату Артему Захарову. У коментарі Суспільному він розповів, що був там лише як захисник під час обшуку.

30 березня в Київській обласній прокуратурі повідомили, що двоє підозрюваних учасників "п'яних вечірок" у Києві вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. Йдеться про Ярослава Домбровського, якому інкримінували розповсюдженні порнографічного контенту, і Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі.

Третього співорганізатора вечірок Андрія Ярину суд взяв під варту без права на заставу.

Автор: 

застава (676) зґвалтування (384) знущання (94) блогер (181)


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Топ коментарі
+22
ЗЕлене "правосуддя" - покидьки, які скоїли кримінальний злочин та мали б сидіти в "пєтушином" кутку на зоні, вільно гуляють під заставу, а герой-розвідник Роман Червінський, вся "вина" якого в тому, що розповів суспільству про державну зраду, яку зкоїли зеленський з єрмаком у 2020, сидить вже більше року по сфабрикованій в ОП замовній справі без можливості вийти під заставу. Тупоголові імбіцили, наголосувавші Україні цю ЗЕлену ублюдочну ганьбу, як вам, курви, спиться? Чи вам й досі какаяразніца???
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09.05.2024 22:09
+21
Наївний нарід справді думав, що буде жарити шашлики
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09.05.2024 22:18
+18
справу мажорів спустять на гальмах,в кого гроші в того сила
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09.05.2024 22:00
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справу мажорів спустять на гальмах,в кого гроші в того сила
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09.05.2024 22:00 Відповісти
Абсолютно надумана справа без складу злочину, яку взагалі з політичних мотивів відкрили через вереск притрушених фемок.
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10.05.2024 06:54 Відповісти
Несторе, а ось уяви що тебе напоїли, засунули щось у задницю і все це транслювали по ютубу. Те що з ними, коротше кажучи, робили. "Дело житейское" для тебя?
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10.05.2024 07:29 Відповісти
В мене таких фантазій нема, на відміну від тебе. Тут питання в тому, що самі "пострадавші" "дівчата" ніяких претензій не мали і були цілком задоволені своїм відпочинком чи то роботою. Поки не набігло стурбованих з червоним волоссям і не влаштували хайп на цьому випадку. Такі історії кожні вихідні по всіх містах відбуваються ,а тут кидають кістку піплу,щоб ті агрились на цих ,хай буде не високоморальних пацанів і відволікались від серйозних тем
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10.05.2024 07:38 Відповісти
У тих баб теж навряд чи були такі фантазії, а таки сталося.
А те, що до суду не зверталися, то це не виключає злочину. Інакше б дуже все просто було б для ********* - зґвалтував, залякав, підкупив і в шоколаді. Плюс ще рідко яка хоче розголосу
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10.05.2024 07:54 Відповісти
нестор ти тупий , чи юриста з себе ліпиш ?
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10.05.2024 09:54 Відповісти
Тупий куколд в нас ти по ходу, а я чітко розрізняю дівчат яких згвалтували і веселі пригоди давалок,які ше й наркотою ******* закинутись.
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10.05.2024 10:41 Відповісти
по собі судиш,телепко з приводу куколда ?
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10.05.2024 11:04 Відповісти
Самі онліфанщиці хотіли колаби з драйвовими чуваками. Вийшов неплановий злив. Татові нажалілись. А виготовлення та збут порно як раз нехай з іншого боку пошукають
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10.05.2024 07:31 Відповісти
Одне діло тихо ( чи хто там як вміє) трах..ся і бухати по обоюдному согласію. І зовсім інше - знімати відео насильницьких дій і викладати їх таким самим прищавим мажорним задротам! А з приводу "претензії не мали". Бо папіки залякали і друге - не хотіли розголосу.
Чи ви адвокат з вечірки?
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10.05.2024 08:28 Відповісти
млядьське, зелене правосуддя
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10.05.2024 13:49 Відповісти
Корупцію ще не відмінили.
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09.05.2024 22:03 Відповісти
ЗЕлене "правосуддя" - покидьки, які скоїли кримінальний злочин та мали б сидіти в "пєтушином" кутку на зоні, вільно гуляють під заставу, а герой-розвідник Роман Червінський, вся "вина" якого в тому, що розповів суспільству про державну зраду, яку зкоїли зеленський з єрмаком у 2020, сидить вже більше року по сфабрикованій в ОП замовній справі без можливості вийти під заставу. Тупоголові імбіцили, наголосувавші Україні цю ЗЕлену ублюдочну ганьбу, як вам, курви, спиться? Чи вам й досі какаяразніца???
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09.05.2024 22:09 Відповісти
у сладкожолого було 5 рок ів щоб провести судову реформу . але воно хотіло заробляти бабало та сцяти вам на е%ло не дякуте а насолоджуйтесь.
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09.05.2024 22:15 Відповісти
У ВАЗелінського було 5 років і ВСЯ повнота влада. Та зЕбілам Порошенко продовжує гидити в штани. Невиліковні
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10.05.2024 10:15 Відповісти
Відколи Попити з ескортницями стало криміналом?
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10.05.2024 06:56 Відповісти
Якби вони дійсно хотіли ескортниць, то без проблем знайшли б їх. Але там такі веселі пригоди не получаться, бо є сутенер, якому ти чітко повинен описати свої хворобливі збочені бажання і заплатити за це по прайсу. А якщо зробиш це без дозволу - то маєш шанс бути застрапоненим братвою)) І тоді все, що тобі залишиться - це дроч...ти на свої ж відео. А ці ущербні ***..ти шукали саме дешевих пригод - щоб і рибку зїсти і.....))
І щоб ви тут не розказували - ні один адекватний чоловік такі дії підтримувати не буде! Хочеш пригод - є купа легальних можливостей - дай обяву на сайті знайомств, опиши в своїй анкеті всі свої збочені бажання - і повір, - ти знайдеш собі однодумців!
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10.05.2024 11:05 Відповісти
Це той цвіт нації обділений мобілізацією?
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09.05.2024 22:09 Відповісти
Вони ж ще діти і вони майбутнє України - її генофонд, а на фронт нехай Василь Степанович іде, йому вже 40 років, двоє дітей і у своєму житті токарем на заводі вже все побачив
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09.05.2024 23:01 Відповісти
не нужно идти на фронт васылю, чтобы защитить этих мажоров и их адвоката и судью
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10.05.2024 05:36 Відповісти
Наївні дівчата справді вірили, що будуть там пити чай і слухати музику?
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09.05.2024 22:11 Відповісти
Наївний нарід справді думав, що буде жарити шашлики
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09.05.2024 22:18 Відповісти
А жарять їх.
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09.05.2024 23:34 Відповісти
тому що в країні не знайдеться жодного козака який би вчинив правосуддя таке безчинство буде і далі
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09.05.2024 22:17 Відповісти
ви забули, що ми прекрасно нищимо себе своїми ж руками!!!
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10.05.2024 00:45 Відповісти
Це ті пісюнкові злочинці, що дівчат принижували? Якщо їх відпустять і не посадять - це буде сигнал іншим ґвалтівникам робити те саме.
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09.05.2024 22:20 Відповісти
Якби це сталося з однією з моїх дочок то я б покарав падлюку без суду. Як? Та просто кастрував би як поросятко і перетворив морду на писок кнура вирвавши ніздрі. А ті пальці які всовував відрубав би... І рішення судів-пересудів мене б абсолютно не хвилювало. Суд продажний. Система приватизована. Покидьки безкарні. Те що мудило вийшло під заставу мене б тільки порадувало - за свої ж гроші це падло спростило б "доступ до тіла".
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09.05.2024 22:21 Відповісти
ти на словах герой, батьки всіх згвалтованих, зганьбллених дівчат, так кажуть, але чомусь жоден гвалтівник не був ними вбитий. а на тюрмі, СІЗО не виключення, їм дуже нее солодко. оцей, що під заставу вийшов, Яриною там був, думаю дівчата йому вже не цікаві.
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09.05.2024 22:46 Відповісти
У цього придурка є гроші. В СІЗО його ніхто не чіпав, сидів він в окремій камері і вийшов з відчуттям "переможця" ще більш цинічним і нахабним ніж до СІЗО. І навіть якби він потрапив з грошима в загальну камеру то сплатив би "чортам" за власну охорону... Всі казочки про "панятія" давно випарувалися - більшість засуджено за корисливі злочини і вони продовжують обдирати всіх кого можуть в СІЗО і колоніях. Ну от що співкамерникам з його жопи коли можна з нього отримувати гроші на наркоту, цигарки, чай, хавчик і бухло?
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09.05.2024 22:58 Відповісти
Усі ці поняття придумані в кримінальному середовищі суто для розведення лохів, як і кримінальний кодекс для населення. "Усі звірі рівні, але деякі тварини рівніші за інших" (с)
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09.05.2024 23:05 Відповісти
Дочок нормально виховуй, щоб в ескорт не йшли,а не на їх клієнтів пінься
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10.05.2024 06:59 Відповісти
Та ви сексист. Мусульманин мабуть...
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10.05.2024 12:32 Відповісти
А бувають вечірки без алкоголю і сексу?
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09.05.2024 22:29 Відповісти
Так. І без алкоголю бувають, а вже без сексу - так точно, причому більшість вечірок.
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09.05.2024 22:35 Відповісти
Раніше було те ж саме. Тільки телефонів не було.
А вечірки називалися вечорницями.

Варто почати з того, що загалом українкам у селі було «не комільфо» втрачати цноту до весілля. Проте на славнозвісні українські вечорниці здебільшого ходила молодь. Там вони їли, пили, грали та спілкувалися.

Далі за планом були так звані притули - секс без проникнення. Формувалися пари, які кохалися, але з умовою: дівчина не повинна втратити цноти. Проте інколи ставалися «проколи» - і дівчата вагітніли. Тому вважалося, що партнера для таких розваг варто обирати ретельно, щоб у разі чого дівчина могла вийти заміж. Якщо хлоп відмовлявся одружуватися - дівчину та її родину осоромлювали в суспільстві.

«Як робить діло, то от уже як доходе до того, шо от-от іздасть, то це ж і вона примітить по йому, а він сам так добре зна - і саме в той момент, сказать в "ізверженіє" плоті, якщо він не хоче робить її позорною, то сам вихвачує, шоб плоть сюди-туди розійшлась», - писав Марк Грушевський у своїх працях.

Етнографиня https://ukrop.depo.ua/ukr/molodoy_ukrop/rozpusni-ukropi-vsya-pravda-pro-seksualni-traditsiyi-nashih-20042016123800 Поліна Новікова зазначає , що в деяких регіонах за такими іграми спостерігала вдова, у домі якої все відбувалося. Деколи вона навіть відповідала за те, щоб усі дівчата вийшли з вечорниць цнотливими. До початку тусовки вона опитувала гостей, хто кому до вподоби, і запрошувала вже сформовані пари для «репетиції шлюбного життя».
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09.05.2024 22:42 Відповісти
Кінчати на сторону і петтінг - це зовсім різні речі.
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09.05.2024 22:55 Відповісти
Так, нещодавно на такій був, 12 малоліток і жодної краплі алкоголю, а веселощів і драйву було як на фіналі ліги чемпіонів. День народження сина в піцерії
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09.05.2024 23:08 Відповісти
Вечірка? В піцерії? Вам скільки років?
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09.05.2024 23:15 Відповісти
Солідно. У піцерію пускають навіть не запитавши паспорта
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09.05.2024 23:24 Відповісти
З такими суддями це прямо запрошення до лав ворошиловських стрілков
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09.05.2024 22:31 Відповісти
покажи приклад, чи тільки триндіти можеш?
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09.05.2024 22:48 Відповісти
Зараз мабуть воно десь а районі Тиси
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09.05.2024 22:33 Відповісти
Ті хто мають гроші, через Тиск не пливуть.
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09.05.2024 23:07 Відповісти
Якщо він захоче виїхати, то виїде легально, а на прикордонному контролі ще й кохфеєм пригостять та побажають щасливої дороги
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09.05.2024 23:10 Відповісти
хАрошій мальчік. Не те що полковник Червинський, так ?
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09.05.2024 22:35 Відповісти
Цей 17 тис. за неявку в ТЦК точно заплатить.
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09.05.2024 22:41 Відповісти
кто бы сомневался в наших судах...не боятся ничего...
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09.05.2024 22:42 Відповісти
Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
=========

*******, а в нас досі така стаття навіть є? А за яким тоді видом діяльності секс-шопи у нас працюють - товари для дому та ремонту?
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09.05.2024 22:57 Відповісти
А дехто "порнографічними предметами" навіть грають на піанінах. )))

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09.05.2024 23:31 Відповісти
Вони не грають ними, порнографічні предмети там виступають у головній ролі
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09.05.2024 23:46 Відповісти
Это просто п*издец. Мент, переправлявший через границу уклонистов, сдаёт выручку и идёт домой... *********, это не ЛГБТ совсем, залог????? А повестка на "0"??????????? Мені 62, візьміть мене до війська, навчіть, дайте змогу хоча б стрельнути у бік бурята!!!! Бігти взад не зможуза віком! Я нікого не гвалтував!!!!
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09.05.2024 22:57 Відповісти
Ну, і коли його до бусіка повяжуть.
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09.05.2024 23:08 Відповісти
"отстегнул", і ти чистий, як огірок після дощу. А хімічна кастрація збоченців слабо?
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09.05.2024 23:18 Відповісти
на відосіках заробив
це вам не в окопі сидіти
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09.05.2024 23:30 Відповісти
И рамашкай па губам: "уйди, пративный - родина в апаснасти"...
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10.05.2024 00:28 Відповісти
А що,дати йому термін ,,ума нема,,?
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10.05.2024 06:47 Відповісти
Уже і Князева випустили
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10.05.2024 06:48 Відповісти
Гвалтівників, хабарників випускають, а справжні захисники в тюрьмах, або у вигнанні.
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10.05.2024 07:51 Відповісти
А чого вони туди йшли ? Дівчата тобто.
На що розраховували ?
Н обвинувачую у злочинах, вчинених тими усосками, просто треба головою думати, про себе і свою безпеку.
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10.05.2024 08:34 Відповісти
А где можно эти видосы найти? Друг попросил
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10.05.2024 09:43 Відповісти
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10.05.2024 10:05 Відповісти
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10.05.2024 12:56 Відповісти
"Раскройте рты, сорвите уборы, по улице чешут мальчики мажоры"
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10.05.2024 11:22 Відповісти
Самий спраедливий суд у світі, він же одним пальцем гвалтувал тому й така застава, а якщо двома і більше то заставу б таку призначили що мамо не горюй.
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10.05.2024 12:49 Відповісти
Тут ще треба знати, - у подібних випадках обов'язково має бути потерпіла сторона, і відповідно, заява з її боку. Якщо це була одна, чи кілька з тих дівчат, - це одна справа.

Але, цілком може бути, що "ображеною" була якась намахана особа, котра переглянула відео, і зробила з нього свої власні висновки. Це щось на зразок "образи релігійних почуттів" у гіпертолєрантних персон. Органи зобов'язані відкрити справу за заявою. Але, зрештою, такі справи просто часто розвалюються у судах. Бо вони шиті білими "толєрантними" нитками.

Що дівкам щось підсипали, - знову ж таки, не доведено, - бо зазначається, що це було "імовірно". За рік вже можна було провести десятки експертиз, і встановити присутність психоактивних речовин в крові постраждалих. Але цього досі нема. Справа просто зависла на етапі розслідування. Ну, скажіть, - що тут можна "розслідувати" більше року?

Єдине, що тут можна довести 100%, - це завдання моральної шкоди через розповсюдження відео без згоди осіб, які можуть вважати себе постраждалими. Тобто, можна збити гарну суму грошей з тих дурачків. Але сидіти, зрештою, ніхто не буде.
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10.05.2024 13:20 Відповісти
Шо тут не ясного доки йде розслідування в ЗСУ не призвуть. Так і далі буде…..
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10.05.2024 14:15 Відповісти
Навпаки, - є дірка в законодавстві, яка дозволяє уникати відповідальності за вчинені злочини на етапі слідства шляхом поступлення на службу в ЗСУ. Нещодавнє журналістське розслідування виявило більше 11 тисяч таких випадків. Якраз вчора на Радіо НВ була годинна передача на цю тему.

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10.05.2024 14:40 Відповісти
До речі, журналісти з'ясували, що такі кадри, здебільшого "захищають Україну" в тилових частинах, зокрема, в ТЦК також.
Так, наводився приклад корупціонера, якого впіймали на хабарі в 50 000 доларів. Його справу закрили, бо він тепер очолює охорону одного з міських районних ТЦК міста Дніпра.
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10.05.2024 14:45 Відповісти
https://ngl.media/2024/05/07/vtekti-vid-pokarannya-v-armiyu/
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10.05.2024 14:55 Відповісти
Згоден, схоже на те що й дівчатам ніхто вже платити не буде, а гроші отримали зовсім інші особи при посадах.
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10.05.2024 15:21 Відповісти
Згвалтування кролика з використанням порнографічних предметів (моркви). https://www.youtube.com/watch?v=Fa7m83HB_5g
Можна відкривати справу на Ютуб і Голівуд за "розповсюдження порнографічних матеріалів".
ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Джерело:

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10.05.2024 13:39 Відповісти
А чому суд не зобовʼязав цих плейбоїв відразу зʼявитися в ТЦК м.Києва???
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10.05.2024 14:13 Відповісти
 
 