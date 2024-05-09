Організатора "п’яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу у 272,5 тис. грн
Підозрюваний в організації "п’яних вечірок" у Києві, на яких кривдили дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави у 272 500 гривень.
Про це повідомили Суспільному у відповіді на запит в Київській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.
"Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти", — зазначили в прокуратурі.
Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.
Справа "п'яних вечірок" у Києві
Блогера з Івано-Франківська Андрія Ярину, який влаштовував вечірки у Києві і знімав дівчат оголеними на стрімах, взяли під варту на початку лютого 2023 року. Його підозрюють у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). На ці вечірки запрошували дівчат, яких "накачували" алкоголем та, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією. Хлопці на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями. Відео організатори вечірок публікували в закритих Telegram-каналах та в Instagram.
Як повідомили Суспільному у поліції, двом фігурантам справи оголосили про підозру, ще шістьом людям вручили повістки до військкомату. Повістки до військкомату вручили не лише організаторам "п’яних вечірок" у Києві, але й адвокату Артему Захарову. У коментарі Суспільному він розповів, що був там лише як захисник під час обшуку.
30 березня в Київській обласній прокуратурі повідомили, що двоє підозрюваних учасників "п'яних вечірок" у Києві вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. Йдеться про Ярослава Домбровського, якому інкримінували розповсюдженні порнографічного контенту, і Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі.
Третього співорганізатора вечірок Андрія Ярину суд взяв під варту без права на заставу.
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А те, що до суду не зверталися, то це не виключає злочину. Інакше б дуже все просто було б для ********* - зґвалтував, залякав, підкупив і в шоколаді. Плюс ще рідко яка хоче розголосу
Чи ви адвокат з вечірки?
І щоб ви тут не розказували - ні один адекватний чоловік такі дії підтримувати не буде! Хочеш пригод - є купа легальних можливостей - дай обяву на сайті знайомств, опиши в своїй анкеті всі свої збочені бажання - і повір, - ти знайдеш собі однодумців!
А вечірки називалися вечорницями.
Варто почати з того, що загалом українкам у селі було «не комільфо» втрачати цноту до весілля. Проте на славнозвісні українські вечорниці здебільшого ходила молодь. Там вони їли, пили, грали та спілкувалися.
Далі за планом були так звані притули - секс без проникнення. Формувалися пари, які кохалися, але з умовою: дівчина не повинна втратити цноти. Проте інколи ставалися «проколи» - і дівчата вагітніли. Тому вважалося, що партнера для таких розваг варто обирати ретельно, щоб у разі чого дівчина могла вийти заміж. Якщо хлоп відмовлявся одружуватися - дівчину та її родину осоромлювали в суспільстві.
«Як робить діло, то от уже як доходе до того, шо от-от іздасть, то це ж і вона примітить по йому, а він сам так добре зна - і саме в той момент, сказать в "ізверженіє" плоті, якщо він не хоче робить її позорною, то сам вихвачує, шоб плоть сюди-туди розійшлась», - писав Марк Грушевський у своїх працях.
Етнографиня https://ukrop.depo.ua/ukr/molodoy_ukrop/rozpusni-ukropi-vsya-pravda-pro-seksualni-traditsiyi-nashih-20042016123800 Поліна Новікова зазначає , що в деяких регіонах за такими іграми спостерігала вдова, у домі якої все відбувалося. Деколи вона навіть відповідала за те, щоб усі дівчата вийшли з вечорниць цнотливими. До початку тусовки вона опитувала гостей, хто кому до вподоби, і запрошувала вже сформовані пари для «репетиції шлюбного життя».
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*******, а в нас досі така стаття навіть є? А за яким тоді видом діяльності секс-шопи у нас працюють - товари для дому та ремонту?
це вам не в окопі сидіти
На що розраховували ?
Н обвинувачую у злочинах, вчинених тими усосками, просто треба головою думати, про себе і свою безпеку.
Але, цілком може бути, що "ображеною" була якась намахана особа, котра переглянула відео, і зробила з нього свої власні висновки. Це щось на зразок "образи релігійних почуттів" у гіпертолєрантних персон. Органи зобов'язані відкрити справу за заявою. Але, зрештою, такі справи просто часто розвалюються у судах. Бо вони шиті білими "толєрантними" нитками.
Що дівкам щось підсипали, - знову ж таки, не доведено, - бо зазначається, що це було "імовірно". За рік вже можна було провести десятки експертиз, і встановити присутність психоактивних речовин в крові постраждалих. Але цього досі нема. Справа просто зависла на етапі розслідування. Ну, скажіть, - що тут можна "розслідувати" більше року?
Єдине, що тут можна довести 100%, - це завдання моральної шкоди через розповсюдження відео без згоди осіб, які можуть вважати себе постраждалими. Тобто, можна збити гарну суму грошей з тих дурачків. Але сидіти, зрештою, ніхто не буде.
Так, наводився приклад корупціонера, якого впіймали на хабарі в 50 000 доларів. Його справу закрили, бо він тепер очолює охорону одного з міських районних ТЦК міста Дніпра.
Можна відкривати справу на Ютуб і Голівуд за "розповсюдження порнографічних матеріалів".
ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Джерело: