Організатора "п’яних вечірок" Андрія Ярину випустили з-під варти під заставу у 272,5 тис. грн

Підозрюваний в організації "п’яних вечірок" у Києві, на яких кривдили дівчат, Андрій Ярина вийшов з-під варти після внесення застави у 272 500 гривень.

Про це повідомили Суспільному у відповіді на запит в Київській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор наполягав на продовженні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Голосіївський районний суд задовольнив клопотання прокуратури частково.

"Рішенням суду йому продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти", — зазначили в прокуратурі.

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Водночас обвинувачуваного зобов'язали носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому він проживає, не спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

Справа "п'яних вечірок" у Києві

Блогера з Івано-Франківська Андрія Ярину, який влаштовував вечірки у Києві і знімав дівчат оголеними на стрімах, взяли під варту на початку лютого 2023 року. Його підозрюють у злочинах, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (Сексуальне насильство; Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). На ці вечірки запрошували дівчат, яких "накачували" алкоголем та, ймовірно, підсипали снодійне з наркотичною дією. Хлопці на камеру знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та ґвалтували пальцями. Відео організатори вечірок публікували в закритих Telegram-каналах та в Instagram.

Як повідомили Суспільному у поліції, двом фігурантам справи оголосили про підозру, ще шістьом людям вручили повістки до військкомату. Повістки до військкомату вручили не лише організаторам "п’яних вечірок" у Києві, але й адвокату Артему Захарову. У коментарі Суспільному він розповів, що був там лише як захисник під час обшуку.

30 березня в Київській обласній прокуратурі повідомили, що двоє підозрюваних учасників "п'яних вечірок" у Києві вийшли під заставу по 402 тисячі гривень кожен. Йдеться про Ярослава Домбровського, якому інкримінували розповсюдженні порнографічного контенту, і Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі.

Третього співорганізатора вечірок Андрія Ярину суд взяв під варту без права на заставу.