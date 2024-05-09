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Госдепартамент: США взаимодействуют с Европой, чтобы передать замороженные активы РФ в пользу Украины

Держдепартамент США

Государственный департамент США заверил, что американская сторона продолжает тесное взаимодействие с европейскими странами по направлению замороженных активов РФ в пользу Украины.

С соответствующим заявлением выступил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить, что те активы, которые остаются, и в дальнейшем будут оставаться замороженными, мы используем в пользу Украины", - отметил представитель Госдепартамента США.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать намерения стран ЕС использовать проценты с замороженных российских средств на военную помощь Украине.

Ранее, послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов РФ на восстановление и оборонную помощь Украине

Автор: 

Госдепартамент США (1820) замороженные активы (279)


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09.05.2024 23:32 Ответить
нам потрібно багато зброї...
а блага, тобто гроші на відбудову, це мрія влади
народ думає про закінчення війни, про відміну воєнного стану про перемогу а не про будівництво,
як ОПа.
і запитайте у зе, накуя їх ще пара років воєнного стану після війни, про який вони вже заявляли???
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09.05.2024 23:37 Ответить
Вони і на оборонку теж спустять. Мільярди пішли і ще підуть на фортифікаційні споруди, причому засекречено навіть які матеріали купують і за якою ціною.

Якщо там під час стихійного лиха на своїй ділянці, то господар буде будь-яку дошку постаратися зберегти й використати, а тут списуватимуть (навіть і спеціально псуватимуть), навіть якщо міна за кілометр прилетіла. Це за умови, якщо є що списувати, а не просто вирито канаву в 50 метрів глибиною в півметра, а за паперами як лінія Мажино...
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09.05.2024 23:55 Ответить
Ермак прибрав Курбанова - а скоро прибере і решту. Могили - українцям. Гроші - ФСБшнику
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10.05.2024 00:08 Ответить
Размораживайте быстрее замороженное--- лето на носу жаркое, сукины дети!
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10.05.2024 01:07 Ответить
 
 