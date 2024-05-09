Госдепартамент: США взаимодействуют с Европой, чтобы передать замороженные активы РФ в пользу Украины
Государственный департамент США заверил, что американская сторона продолжает тесное взаимодействие с европейскими странами по направлению замороженных активов РФ в пользу Украины.
С соответствующим заявлением выступил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить, что те активы, которые остаются, и в дальнейшем будут оставаться замороженными, мы используем в пользу Украины", - отметил представитель Госдепартамента США.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать намерения стран ЕС использовать проценты с замороженных российских средств на военную помощь Украине.
Ранее, послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов РФ на восстановление и оборонную помощь Украине
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а блага, тобто гроші на відбудову, це мрія влади
народ думає про закінчення війни, про відміну воєнного стану про перемогу а не про будівництво,
як ОПа.
і запитайте у зе, накуя їх ще пара років воєнного стану після війни, про який вони вже заявляли???
Якщо там під час стихійного лиха на своїй ділянці, то господар буде будь-яку дошку постаратися зберегти й використати, а тут списуватимуть (навіть і спеціально псуватимуть), навіть якщо міна за кілометр прилетіла. Це за умови, якщо є що списувати, а не просто вирито канаву в 50 метрів глибиною в півметра, а за паперами як лінія Мажино...