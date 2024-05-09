Госдепартамент: США взаимодействуют с Европой, чтобы передать замороженные активы РФ в пользу Украины

Государственный департамент США заверил, что американская сторона продолжает тесное взаимодействие с европейскими странами по направлению замороженных активов РФ в пользу Украины.

С соответствующим заявлением выступил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить, что те активы, которые остаются, и в дальнейшем будут оставаться замороженными, мы используем в пользу Украины", - отметил представитель Госдепартамента США.

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Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать намерения стран ЕС использовать проценты с замороженных российских средств на военную помощь Украине.

Ранее, послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов РФ на восстановление и оборонную помощь Украине