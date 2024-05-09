Держдепартамент: США взаємодіють з Європою, щоб передати заморожені активи РФ на благо України

Державний департамент США запевнив, що американська сторона продовжує тісну взаємодію з європейськими країнами щодо спрямування заморожених активів РФ на користь України.

З відповідною заявою виступив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, аби забезпечити, що ті активи, які залишаються, і надалі залишатимуться замороженими, ми використаємо на благо України", - зауважив представник Держдепартаменту США.

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Таким чином він відповів на прохання прокоментувати наміри країн ЄС використати відсотки із заморожених російських коштів на військову допомогу Україні.

Раніше, посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ на відновлення та оборонну допомогу Україні