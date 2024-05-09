Держдепартамент: США взаємодіють з Європою, щоб передати заморожені активи РФ на благо України
Державний департамент США запевнив, що американська сторона продовжує тісну взаємодію з європейськими країнами щодо спрямування заморожених активів РФ на користь України.
З відповідною заявою виступив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, аби забезпечити, що ті активи, які залишаються, і надалі залишатимуться замороженими, ми використаємо на благо України", - зауважив представник Держдепартаменту США.
Таким чином він відповів на прохання прокоментувати наміри країн ЄС використати відсотки із заморожених російських коштів на військову допомогу Україні.
Раніше, посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ на відновлення та оборонну допомогу Україні
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а блага, тобто гроші на відбудову, це мрія влади
народ думає про закінчення війни, про відміну воєнного стану про перемогу а не про будівництво,
як ОПа.
і запитайте у зе, накуя їх ще пара років воєнного стану після війни, про який вони вже заявляли???
Якщо там під час стихійного лиха на своїй ділянці, то господар буде будь-яку дошку постаратися зберегти й використати, а тут списуватимуть (навіть і спеціально псуватимуть), навіть якщо міна за кілометр прилетіла. Це за умови, якщо є що списувати, а не просто вирито канаву в 50 метрів глибиною в півметра, а за паперами як лінія Мажино...