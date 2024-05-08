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Посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ на відновлення та оборонну допомогу Україні

У ЄС вирішили, як використати заморожені активи РФ на користь України

У середу, 8 травня, посли Європейського Союзу погодили, що робити з прибутками від заморожених активів РФ. Гроші планують використати для відновлення України та оборонної допомоги.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на пресслужбу головування Бельгії у ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час засідання посли Євросоюзу погодили "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", - повідомила пресслужба бельгійського головування у ЄС.

Це рішення послів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу. Лише тоді воно набуде чинності. 

Нагадаємо, що у березні 2024 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

Читайте також: Шольц підтримує використання доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).

Читайте також: Україна вже до літа може отримати перші надходження від заморожених російських активів

Автор: 

Євросоюз (13327) заморожені активи (547)


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Топ коментарі
+9
Создайте для денег от этих прибылей фонд, под управлением известных уважаемых европейских деятелей и ни одной свиньи их зелени туда ни ногом-ни руком. Деньги выделять на самое необходимое - оружие, снаряды и т. п.
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08.05.2024 18:08
+7
єврокуколди знову наїбали українчиків: потрібно не доходи (котрих щось біля 4-5 млрд. євро) передати, а самі заморожені активи (котрих більше 300 млрд.)
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08.05.2024 18:05
+7
Дякуємо, Західним Партнерам, за розуміння і підтримку Українців!
Зараз, наймити орків в Україні та за кордоном, почнуть лайном гадити по мережах своїми висерами/думками!!
Спостерігаймо …
З ними спілкуватися, себе не поважати! Західні Партнери, їх теж фіксують… Свято наближається, але це уже буде, не якась там, кінгурація ******!!
Слава Україні!!
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08.05.2024 18:16
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єврокуколди знову наїбали українчиків: потрібно не доходи (котрих щось біля 4-5 млрд. євро) передати, а самі заморожені активи (котрих більше 300 млрд.)
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08.05.2024 18:05 Відповісти
Правильно, Єрмаку віддати.
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08.05.2024 18:07 Відповісти
Як казало *****: «Курачка па зьорнишку».
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08.05.2024 18:12 Відповісти
заморожені активи рашистів будуть довго приносити євроаферистам прибуткм, а Україні,котра хоронить своїх громадян сотнями тисяч, як собаці кістка ,потвори
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08.05.2024 18:17 Відповісти
Он, як московіта попердолило…., аж лайном під себе мироточить…
Виходить, що правильно зробили Західні Партнери!! Як казав отой пяничка з московії, «дєнєг нєт, но ви держитесь, там»…
Свято наближається …
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08.05.2024 18:20 Відповісти
Создайте для денег от этих прибылей фонд, под управлением известных уважаемых европейских деятелей и ни одной свиньи их зелени туда ни ногом-ни руком. Деньги выделять на самое необходимое - оружие, снаряды и т. п.
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08.05.2024 18:08 Відповісти
спасибо тебе, русачок, будет теперь за твои денежки тебя убивать
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08.05.2024 19:36 Відповісти
Дякуємо, Західним Партнерам, за розуміння і підтримку Українців!
Зараз, наймити орків в Україні та за кордоном, почнуть лайном гадити по мережах своїми висерами/думками!!
Спостерігаймо …
З ними спілкуватися, себе не поважати! Західні Партнери, їх теж фіксують… Свято наближається, але це уже буде, не якась там, кінгурація ******!!
Слава Україні!!
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08.05.2024 18:16 Відповісти
Все ж таки "тіло" бабла не чіпають. А дарма. Багато проблем вирішилось би.
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08.05.2024 18:48 Відповісти
Коли стане питання репарацій, тоді і тіло пійде в діло, всьому свій час...
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08.05.2024 18:52 Відповісти
Крига скресла.
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08.05.2024 18:54 Відповісти
Тепер зеленський точно навічно в Україні, до останнього українця. На гроші заходу будуватиме диктатуру в Україні - це сюр.
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09.05.2024 09:00 Відповісти
 
 