Посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ на відновлення та оборонну допомогу Україні
У середу, 8 травня, посли Європейського Союзу погодили, що робити з прибутками від заморожених активів РФ. Гроші планують використати для відновлення України та оборонної допомоги.
Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на пресслужбу головування Бельгії у ЄС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час засідання посли Євросоюзу погодили "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".
"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", - повідомила пресслужба бельгійського головування у ЄС.
Це рішення послів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу. Лише тоді воно набуде чинності.
Нагадаємо, що у березні 2024 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.
Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).
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Виходить, що правильно зробили Західні Партнери!! Як казав отой пяничка з московії, «дєнєг нєт, но ви держитесь, там»…
Свято наближається …
Зараз, наймити орків в Україні та за кордоном, почнуть лайном гадити по мережах своїми висерами/думками!!
Спостерігаймо …
З ними спілкуватися, себе не поважати! Західні Партнери, їх теж фіксують… Свято наближається, але це уже буде, не якась там, кінгурація ******!!
Слава Україні!!