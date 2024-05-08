Посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ на відновлення та оборонну допомогу Україні

У середу, 8 травня, посли Європейського Союзу погодили, що робити з прибутками від заморожених активів РФ. Гроші планують використати для відновлення України та оборонної допомоги.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на пресслужбу головування Бельгії у ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час засідання посли Євросоюзу погодили "заходи щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених активів Росії".

"Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", - повідомила пресслужба бельгійського головування у ЄС.

Це рішення послів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу. Лише тоді воно набуде чинності.

Нагадаємо, що у березні 2024 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

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Близько 70% усіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).

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