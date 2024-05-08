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В ЕС решили передать доходы от замороженных активов РФ на восстановление и оборонную помощь Украине

У ЄС вирішили, як використати заморожені активи РФ на користь України

В среду, 8 мая, послы Европейского Союза согласовали, что делать с доходами от замороженных активов РФ. Деньги планируют использовать для восстановления Украины и оборонной помощи.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на пресс-службу председательства Бельгии в ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время заседания послы Евросоюза согласовали "меры по чрезвычайным поступлениям от замороженных активов России".

"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", - сообщила пресс-служба бельгийского председательства в ЕС.

Это решение послов еще должен финализировать Совет Европейского Союза. Только тогда оно вступит в силу.

Напомним, что в марте 2024 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины.

Читайте также: Шольц поддерживает использование доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).

Читайте также: Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова

Автор: 

Евросоюз (17069) замороженные активы (279)


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Топ комментарии
+9
Создайте для денег от этих прибылей фонд, под управлением известных уважаемых европейских деятелей и ни одной свиньи их зелени туда ни ногом-ни руком. Деньги выделять на самое необходимое - оружие, снаряды и т. п.
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08.05.2024 18:08
+7
єврокуколди знову наїбали українчиків: потрібно не доходи (котрих щось біля 4-5 млрд. євро) передати, а самі заморожені активи (котрих більше 300 млрд.)
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08.05.2024 18:05
+7
Дякуємо, Західним Партнерам, за розуміння і підтримку Українців!
Зараз, наймити орків в Україні та за кордоном, почнуть лайном гадити по мережах своїми висерами/думками!!
Спостерігаймо …
З ними спілкуватися, себе не поважати! Західні Партнери, їх теж фіксують… Свято наближається, але це уже буде, не якась там, кінгурація ******!!
Слава Україні!!
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08.05.2024 18:16
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єврокуколди знову наїбали українчиків: потрібно не доходи (котрих щось біля 4-5 млрд. євро) передати, а самі заморожені активи (котрих більше 300 млрд.)
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08.05.2024 18:05 Ответить
Правильно, Єрмаку віддати.
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08.05.2024 18:07 Ответить
Як казало *****: «Курачка па зьорнишку».
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08.05.2024 18:12 Ответить
заморожені активи рашистів будуть довго приносити євроаферистам прибуткм, а Україні,котра хоронить своїх громадян сотнями тисяч, як собаці кістка ,потвори
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08.05.2024 18:17 Ответить
Он, як московіта попердолило…., аж лайном під себе мироточить…
Виходить, що правильно зробили Західні Партнери!! Як казав отой пяничка з московії, «дєнєг нєт, но ви держитесь, там»…
Свято наближається …
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08.05.2024 18:20 Ответить
Создайте для денег от этих прибылей фонд, под управлением известных уважаемых европейских деятелей и ни одной свиньи их зелени туда ни ногом-ни руком. Деньги выделять на самое необходимое - оружие, снаряды и т. п.
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08.05.2024 18:08 Ответить
спасибо тебе, русачок, будет теперь за твои денежки тебя убивать
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08.05.2024 19:36 Ответить
Дякуємо, Західним Партнерам, за розуміння і підтримку Українців!
Зараз, наймити орків в Україні та за кордоном, почнуть лайном гадити по мережах своїми висерами/думками!!
Спостерігаймо …
З ними спілкуватися, себе не поважати! Західні Партнери, їх теж фіксують… Свято наближається, але це уже буде, не якась там, кінгурація ******!!
Слава Україні!!
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08.05.2024 18:16 Ответить
Все ж таки "тіло" бабла не чіпають. А дарма. Багато проблем вирішилось би.
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08.05.2024 18:48 Ответить
Коли стане питання репарацій, тоді і тіло пійде в діло, всьому свій час...
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08.05.2024 18:52 Ответить
Крига скресла.
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08.05.2024 18:54 Ответить
Тепер зеленський точно навічно в Україні, до останнього українця. На гроші заходу будуватиме диктатуру в Україні - це сюр.
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09.05.2024 09:00 Ответить
 
 