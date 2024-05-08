В ЕС решили передать доходы от замороженных активов РФ на восстановление и оборонную помощь Украине

В среду, 8 мая, послы Европейского Союза согласовали, что делать с доходами от замороженных активов РФ. Деньги планируют использовать для восстановления Украины и оборонной помощи.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на пресс-службу председательства Бельгии в ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время заседания послы Евросоюза согласовали "меры по чрезвычайным поступлениям от замороженных активов России".

"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", - сообщила пресс-служба бельгийского председательства в ЕС.

Это решение послов еще должен финализировать Совет Европейского Союза. Только тогда оно вступит в силу.

Напомним, что в марте 2024 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины.

Читайте также: Шольц поддерживает использование доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины

Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).

Читайте также: Украина может до конца года получить прибыль от замороженных активов России, – посол ЕС Матернова