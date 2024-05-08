В ЕС решили передать доходы от замороженных активов РФ на восстановление и оборонную помощь Украине
В среду, 8 мая, послы Европейского Союза согласовали, что делать с доходами от замороженных активов РФ. Деньги планируют использовать для восстановления Украины и оборонной помощи.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на пресс-службу председательства Бельгии в ЕС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время заседания послы Евросоюза согласовали "меры по чрезвычайным поступлениям от замороженных активов России".
"Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии", - сообщила пресс-служба бельгийского председательства в ЕС.
Это решение послов еще должен финализировать Совет Европейского Союза. Только тогда оно вступит в силу.
Напомним, что в марте 2024 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины.
Около 70% всех российских активов, обездвиженных на Западе, хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, который имеет ценные бумаги и наличные российского центрального банка на сумму эквивалентную 190 миллиардам евро (204,67 миллиарда долларов).
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Виходить, що правильно зробили Західні Партнери!! Як казав отой пяничка з московії, «дєнєг нєт, но ви держитесь, там»…
Свято наближається …
Зараз, наймити орків в Україні та за кордоном, почнуть лайном гадити по мережах своїми висерами/думками!!
Спостерігаймо …
З ними спілкуватися, себе не поважати! Західні Партнери, їх теж фіксують… Свято наближається, але це уже буде, не якась там, кінгурація ******!!
Слава Україні!!