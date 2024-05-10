Враг атаковал позиции ВСУ по 7 направлениям. За сутки произошло 95 боевых столкновений, - Генштаб

Силы обороны за сутки отбили 95 атак врага. Больше всего - на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общей сложности, враг нанес 6 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 127 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 10 БПЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Белополье, Константиновка, Садки Сумской области; Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области; Лиман, Верхнекаменское, Дружба, Спирное, Калиново, Уманское, Богоявленка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово, Торское Донецкой области; Серебрянское лесничество Луганской области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражена 21 атака в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Раздолевка, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 28 атак в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Новоселовка Первая, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 7 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра: за минувшие сутки, 2 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боестолкновения.

За минувшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 радиолокационной станции, 2 складах боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны и 17 районах сосредоточения личного состава противника.

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