Путину не удалось использовать парады 9 мая для демонстрации военного могущества из-за значительных потерь в Украине, - британская разведка

Страна-агрессор не смогла использовать парады для демонстрации военной мощи из-за своих значительных потерь в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

"Хотя летный парад был восстановлен, в нем приняли участие девять самолетов СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25, московский парад был уменьшен в масштабе, на нем было представлено меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в параде приняли участие 30 подразделений, в которых более двух третей были сформированы из военных академий, молодежных и ветеранских групп, а также присутствовали группы внутренней безопасности и службы спасения. Это 9000 курсантов, ветеранов и военнослужащих, что больше, чем 8000 в 2023 году, но меньше, чем в 2021 году, когда в параде перед войной в Украине участвовали 11000 человек.

"Несмотря на то, что на выставке был представлен 61 военный автомобиль, среди них не было ни тяжелой бронетехники, ни гусеничных машин. Одинокий церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, с которого традиционно начинается парад, был единственным основным боевым танком. Это контрастирует с московским парадом 2020 года, в котором участвовали 20 основных боевых танков", - отмечают в британской разведке.

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В разведке Великобритании отмечают, что Россия не смогла использовать парад для демонстрации военной мощи, поскольку на войне в Украине понесла значительные потери в личном составе и технике.

Напомним, парады в честь дня победы были отменены в 24 городах России, прежде всего в приграничных с Украиной регионах, из-за низкого уровня безопасности.