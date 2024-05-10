Путину не удалось использовать парады 9 мая для демонстрации военного могущества из-за значительных потерь в Украине, - британская разведка
Страна-агрессор не смогла использовать парады для демонстрации военной мощи из-за своих значительных потерь в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
"Хотя летный парад был восстановлен, в нем приняли участие девять самолетов СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25, московский парад был уменьшен в масштабе, на нем было представлено меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году в параде приняли участие 30 подразделений, в которых более двух третей были сформированы из военных академий, молодежных и ветеранских групп, а также присутствовали группы внутренней безопасности и службы спасения. Это 9000 курсантов, ветеранов и военнослужащих, что больше, чем 8000 в 2023 году, но меньше, чем в 2021 году, когда в параде перед войной в Украине участвовали 11000 человек.
"Несмотря на то, что на выставке был представлен 61 военный автомобиль, среди них не было ни тяжелой бронетехники, ни гусеничных машин. Одинокий церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, с которого традиционно начинается парад, был единственным основным боевым танком. Это контрастирует с московским парадом 2020 года, в котором участвовали 20 основных боевых танков", - отмечают в британской разведке.
В разведке Великобритании отмечают, что Россия не смогла использовать парад для демонстрации военной мощи, поскольку на войне в Украине понесла значительные потери в личном составе и технике.
Напомним, парады в честь дня победы были отменены в 24 городах России, прежде всего в приграничных с Украиной регионах, из-за низкого уровня безопасности.
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Парадный марш
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
А за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
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