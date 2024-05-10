Парад победы стал для Путина трибуной, чтобы запугивать и критиковать Запад и оправдывать вторжение в Украину, - The Wall Street Journal

Ежегодный парад победы, который должен почтить память жертв в войне, российский диктатор Владимир Путин все больше использует как трибуну, чтобы доводить до сведения свою политическую программу, запугивать Запад и оправдывать свое вторжение в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом в издании отмечают, что за четверть века с момента первой речи 9 мая, риторика Путина изменилась. Тон стал более конфронтационным и жестким по мере ухудшения отношений с Западом.

The Wall Street Journal сделало анализ выступлений российского диктатора с 2000 года. Отмечается, что Путин впервые упомянул Запад только в 2022 году, однако теперь повторяет каждый год. При этом количество упоминаний о мире сокращалось, а последние два года это слово Путин практически не произносил.

Зато теперь все чаще упоминаются нацисты и нацизм, которые ранее российский лидер упоминал только в связи с их историческим значением. В частности, российский диктатор постоянно заявляет, что Украина "находится под контролем нацистов". Таким образом, он пытается оправдать свое вторжение.

В этом году Путин в своем выступлении упомянул нацистов или нацизм семь раз. Диктатор постоянно проводит параллели между Второй мировой войной и войной против Украины.

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"Если в прошлых выступлениях Путин высоко оценивал совместные усилия Советского Союза и Запада в победе над нацистской Германией, то сейчас обвиняет Запад в "искажении правды о роли СССР во Второй мировой войне", - отмечают журналисты WSJ.

И также отмечают, что в этом году парад победы был значительно скромнее по сравнению с парадами, которые проводились до полномасштабного вторжения. В нем, как заявили в Минобороны РФ, приняли участие более 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц военной техники (но, по подсчетам независимых СМИ, на самом деле техники было меньше).

Напомним, Путин в своей речи 9 мая в Москве в очередной раз заявил о готовности применить стратегическое ядерное оружие против "врагов России". При этом в ряде регионов РФ и оккупированном Крыму отменили парады победы и акции "Бессмертный полк", чтобы "не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах".