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Парад победы стал для Путина трибуной, чтобы запугивать и критиковать Запад и оправдывать вторжение в Украину, - The Wall Street Journal

Путін на параді перемоги у 2024 році

Ежегодный парад победы, который должен почтить память жертв в войне, российский диктатор Владимир Путин все больше использует как трибуну, чтобы доводить до сведения свою политическую программу, запугивать Запад и оправдывать свое вторжение в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

При этом в издании отмечают, что за четверть века с момента первой речи 9 мая, риторика Путина изменилась. Тон стал более конфронтационным и жестким по мере ухудшения отношений с Западом.

The Wall Street Journal сделало анализ выступлений российского диктатора с 2000 года. Отмечается, что Путин впервые упомянул Запад только в 2022 году, однако теперь повторяет каждый год. При этом количество упоминаний о мире сокращалось, а последние два года это слово Путин практически не произносил.

Зато теперь все чаще упоминаются нацисты и нацизм, которые ранее российский лидер упоминал только в связи с их историческим значением. В частности, российский диктатор постоянно заявляет, что Украина "находится под контролем нацистов". Таким образом, он пытается оправдать свое вторжение.

В этом году Путин в своем выступлении упомянул нацистов или нацизм семь раз. Диктатор постоянно проводит параллели между Второй мировой войной и войной против Украины.

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"Если в прошлых выступлениях Путин высоко оценивал совместные усилия Советского Союза и Запада в победе над нацистской Германией, то сейчас обвиняет Запад в "искажении правды о роли СССР во Второй мировой войне", - отмечают журналисты WSJ.

И также отмечают, что в этом году парад победы был значительно скромнее по сравнению с парадами, которые проводились до полномасштабного вторжения. В нем, как заявили в Минобороны РФ, приняли участие более 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц военной техники (но, по подсчетам независимых СМИ, на самом деле техники было меньше).

Напомним, Путин в своей речи 9 мая в Москве в очередной раз заявил о готовности применить стратегическое ядерное оружие против "врагов России". При этом в ряде регионов РФ и оккупированном Крыму отменили парады победы и акции "Бессмертный полк", чтобы "не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах".

Автор: 

парад (632) путин владимир (31218) россия (95393)


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Топ комментарии
+5
Парад в муськві - очима європейців . ( фото розміщене в закордонних соцмережах ).
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10.05.2024 11:25
+2
Двоє військових під телекамерами привселюдно (на весь світ) не віддали йому честь. 😂😂😂
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10.05.2024 10:33
+2
Та хрін їх маму вже розбере..там тільки по зображенню вух специ відрізняють. В документалці якійсь ціла серія була про пу та його клонів та як їх використовують. Оцей схожий на удмурта. Є ще банкетний - той харею торгує на всіляких шоу з прийомами всіляких делегацій..тому й з чумуйданом гівна носяться, щоб підтверджень не було..а відбитки холуї витирають..
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10.05.2024 12:18
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Вже багато років поспіль.
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10.05.2024 10:28 Ответить
Це має зовсім іньшу назву-папєдабєсіє рашистскіх бєсав...
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10.05.2024 10:32 Ответить
ба більше-це не лише назва це їхня бісівська сутність...
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10.05.2024 10:35 Ответить
Двоє військових під телекамерами привселюдно (на весь світ) не віддали йому честь. 😂😂😂
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10.05.2024 10:33 Ответить
Так то не оригинал ж, схожий на клона з погонялом "удмурт".
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10.05.2024 10:43 Ответить
Оцей чорт перспективно виглядав у 22-му році, але щось пішло не так, на жаль...
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10.05.2024 12:10 Ответить
Та хрін їх маму вже розбере..там тільки по зображенню вух специ відрізняють. В документалці якійсь ціла серія була про пу та його клонів та як їх використовують. Оцей схожий на удмурта. Є ще банкетний - той харею торгує на всіляких шоу з прийомами всіляких делегацій..тому й з чумуйданом гівна носяться, щоб підтверджень не було..а відбитки холуї витирають..
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10.05.2024 12:18 Ответить
Twitter взагалі загажений кацапами про 9 мая та парад. При тому кацапська ботоферма працює на різних мовах, ще й під видом іноземців.
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10.05.2024 10:45 Ответить
Так там на кривавій площі , мавзолей поруч ?...х*ла готують до зручного переселення ...
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10.05.2024 10:52 Ответить
Цаккапи знайшли темношкірого, що виріс в московії, зробили йому бакенбарди і вийшов Пушкін,
який при цьому в Америці відкрив свою церкву, але веде свій ютуб-канал "Нашє Всьо", де розказує
як воно так собі жити в Америці і як все духовно і ********* у московії.
Як би його завести під санкції як Соловйова, Шейніна, Попова та Скабєєву ?
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10.05.2024 10:58 Ответить
абісинець аль-Іскандер Сєргєєвіч.
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10.05.2024 11:12 Ответить
парад маразма, зато точно знаешь в какой день и куда жажахнуть ядеркой
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10.05.2024 11:22 Ответить
Парад в муськві - очима європейців . ( фото розміщене в закордонних соцмережах ).
.
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10.05.2024 11:25 Ответить
..
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10.05.2024 11:26 Ответить
між трибуною та труною всього дві зайві букви та одна куля...
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10.05.2024 11:41 Ответить
 
 