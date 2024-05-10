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Новини
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Парад Перемоги став для Путіна трибуною, щоб залякувати й критикувати Захід та виправдовувати вторгнення в Україну, - The Wall Street Journal

Путін на параді перемоги у 2024 році

Щорічний парад перемоги, який має вшановувати пам’ять жертв у війні, російський диктатор Володимир Путін все більше використовує, як трибуну,  щоб доводити до відома свою політичну програму, залякувати  Захід та виправдовувати своє вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

При цьому у виданні зазначають, що за чверть століття з моменту першої промови 9 травня, риторика Путіна змінилася. Тон став більш конфронтаційним та жорстким в міру погіршення відносин із Заходом.

The Wall Street Journal зробило аналіз виступів російського диктатора з 2000 року. Відмічається, що Путін вперше згадав Захід лише у 2022 році, проте тепер повторює щороку. При цьому кількість згадок про мир скорочувалася, а останні два роки це слово Путін практично не вимовляв.

Зате тепер все частіше згадуються нацисти та нацизм, які раніше російській лідер згадував лише через їхню історичну значущість. Зокрема, російський диктатор постійно заявляє, що Україна "перебуває під контролем нацистів". Таким чином намагається виправдати своє вторгнення.

Цього року Путін у своєму виступі згадав нацистів чи нацизм сім разів. Диктатор постійно проводить паралелі між Другою світовою війною та війною проти України.

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"Якщо у минулих виступах Путін високо оцінював спільні зусилля Радянського Союзу та Заходу у перемозі над нацистською Німеччиною, то зараз звинувачує Захід у "спотворенні правди про роль СРСР у Другій світовій війні", - зазначаються журналісти WSJ.

Та відмічають, що цього року парад перемоги був значно скромнішим у порівнянні з парадами, які проводилися до повномасштабного вторгнення. У ньому, як заявили в Міноборони РФ, взяли участь понад 9 тисяч військовослужбовців і 75 одиниць військової техніки (але за підрахунками незалежних ЗМІ, насправді техніки було менше).

Нагадаємо, Путін у своїй промові 9 травня в Москві вкотре заявив про готовність застосувати стратегічну ядерну зброю проти "ворогів Росії". При  цьому у низці регіонів РФ та окупованому Криму скасували паради перемоги та акції "Безсмертний полк". Заявили: щоб "не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".

Автор: 

парад (375) путін володимир (23766) росія (64969)


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Топ коментарі
+5
Парад в муськві - очима європейців . ( фото розміщене в закордонних соцмережах ).
.
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10.05.2024 11:25
+2
Двоє військових під телекамерами привселюдно (на весь світ) не віддали йому честь. 😂😂😂
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10.05.2024 10:33
+2
Та хрін їх маму вже розбере..там тільки по зображенню вух специ відрізняють. В документалці якійсь ціла серія була про пу та його клонів та як їх використовують. Оцей схожий на удмурта. Є ще банкетний - той харею торгує на всіляких шоу з прийомами всіляких делегацій..тому й з чумуйданом гівна носяться, щоб підтверджень не було..а відбитки холуї витирають..
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10.05.2024 12:18
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Вже багато років поспіль.
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10.05.2024 10:28 Відповісти
Це має зовсім іньшу назву-папєдабєсіє рашистскіх бєсав...
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10.05.2024 10:32 Відповісти
ба більше-це не лише назва це їхня бісівська сутність...
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10.05.2024 10:35 Відповісти
Двоє військових під телекамерами привселюдно (на весь світ) не віддали йому честь. 😂😂😂
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10.05.2024 10:33 Відповісти
Так то не оригинал ж, схожий на клона з погонялом "удмурт".
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10.05.2024 10:43 Відповісти
Оцей чорт перспективно виглядав у 22-му році, але щось пішло не так, на жаль...
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10.05.2024 12:10 Відповісти
Та хрін їх маму вже розбере..там тільки по зображенню вух специ відрізняють. В документалці якійсь ціла серія була про пу та його клонів та як їх використовують. Оцей схожий на удмурта. Є ще банкетний - той харею торгує на всіляких шоу з прийомами всіляких делегацій..тому й з чумуйданом гівна носяться, щоб підтверджень не було..а відбитки холуї витирають..
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10.05.2024 12:18 Відповісти
Twitter взагалі загажений кацапами про 9 мая та парад. При тому кацапська ботоферма працює на різних мовах, ще й під видом іноземців.
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10.05.2024 10:45 Відповісти
Так там на кривавій площі , мавзолей поруч ?...х*ла готують до зручного переселення ...
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10.05.2024 10:52 Відповісти
Цаккапи знайшли темношкірого, що виріс в московії, зробили йому бакенбарди і вийшов Пушкін,
який при цьому в Америці відкрив свою церкву, але веде свій ютуб-канал "Нашє Всьо", де розказує
як воно так собі жити в Америці і як все духовно і ********* у московії.
Як би його завести під санкції як Соловйова, Шейніна, Попова та Скабєєву ?
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10.05.2024 10:58 Відповісти
абісинець аль-Іскандер Сєргєєвіч.
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10.05.2024 11:12 Відповісти
парад маразма, зато точно знаешь в какой день и куда жажахнуть ядеркой
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10.05.2024 11:22 Відповісти
Парад в муськві - очима європейців . ( фото розміщене в закордонних соцмережах ).
.
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10.05.2024 11:25 Відповісти
..
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10.05.2024 11:26 Відповісти
між трибуною та труною всього дві зайві букви та одна куля...
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10.05.2024 11:41 Відповісти
 
 