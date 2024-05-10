Парад Перемоги став для Путіна трибуною, щоб залякувати й критикувати Захід та виправдовувати вторгнення в Україну, - The Wall Street Journal

Щорічний парад перемоги, який має вшановувати пам’ять жертв у війні, російський диктатор Володимир Путін все більше використовує, як трибуну, щоб доводити до відома свою політичну програму, залякувати Захід та виправдовувати своє вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

При цьому у виданні зазначають, що за чверть століття з моменту першої промови 9 травня, риторика Путіна змінилася. Тон став більш конфронтаційним та жорстким в міру погіршення відносин із Заходом.

The Wall Street Journal зробило аналіз виступів російського диктатора з 2000 року. Відмічається, що Путін вперше згадав Захід лише у 2022 році, проте тепер повторює щороку. При цьому кількість згадок про мир скорочувалася, а останні два роки це слово Путін практично не вимовляв.

Зате тепер все частіше згадуються нацисти та нацизм, які раніше російській лідер згадував лише через їхню історичну значущість. Зокрема, російський диктатор постійно заявляє, що Україна "перебуває під контролем нацистів". Таким чином намагається виправдати своє вторгнення.

Цього року Путін у своєму виступі згадав нацистів чи нацизм сім разів. Диктатор постійно проводить паралелі між Другою світовою війною та війною проти України.

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"Якщо у минулих виступах Путін високо оцінював спільні зусилля Радянського Союзу та Заходу у перемозі над нацистською Німеччиною, то зараз звинувачує Захід у "спотворенні правди про роль СРСР у Другій світовій війні", - зазначаються журналісти WSJ.

Та відмічають, що цього року парад перемоги був значно скромнішим у порівнянні з парадами, які проводилися до повномасштабного вторгнення. У ньому, як заявили в Міноборони РФ, взяли участь понад 9 тисяч військовослужбовців і 75 одиниць військової техніки (але за підрахунками незалежних ЗМІ, насправді техніки було менше).

Нагадаємо, Путін у своїй промові 9 травня в Москві вкотре заявив про готовність застосувати стратегічну ядерну зброю проти "ворогів Росії". При цьому у низці регіонів РФ та окупованому Криму скасували паради перемоги та акції "Безсмертний полк". Заявили: щоб "не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".