Відправлення західних військ в Україну показало б Путіну, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що пропозиція навчати українських військових усередині України є "більш практичною", ніж тренування на території країн-членів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Західні інструктори в Україні

"Наші війська тренували українців в Україні ще до війни, і ми робили це впродовж багатьох років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним, - сказав Ландсбергіс. "Це могло б стати першим кроком у межах ініціативи президента Макрона".

Ландсбергіс зауважив, що пропозиція навчати українців у їхній власній країні є "більш практичною", ніж навчання, які відбуваються на території країн-членів НАТО.

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"Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може статися так, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, будуть захищені протиповітряною обороною, а це, своєю чергою, означатиме, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО", - сказав глава МЗС Литви.

Сигнал Путіну

Він наголосив, що цей крок "покаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні.Натомість ми побачимо, що потрібно, і адаптуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою".

Ландсбергіс зауважив, що литовський парламент вже надав уряду мандат на проведення навчань в Україні, але найкраще це робити в рамках більшої коаліції.

Заяви про ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона вже спрацювали, оскільки Кремль змінив свої розрахунки, додав очільник МЗС Литви.

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