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Новини Війна
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Відправлення західних військ в Україну показало б Путіну, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що пропозиція навчати українських військових усередині України є "більш практичною", ніж тренування на території країн-членів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Західні інструктори в Україні

"Наші війська тренували українців в Україні ще до війни, і ми робили це впродовж багатьох років. Тому повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним, - сказав Ландсбергіс. "Це могло б стати першим кроком у межах ініціативи президента Макрона".

Ландсбергіс зауважив, що пропозиція навчати українців у їхній власній країні є "більш практичною", ніж навчання, які відбуваються на території країн-членів НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон своїми заявами стримує Путіна, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

"Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може статися так, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, будуть захищені протиповітряною обороною, а це, своєю чергою, означатиме, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО", - сказав глава МЗС Литви.

Сигнал Путіну

Він наголосив, що цей крок "покаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні.Натомість ми побачимо, що потрібно, і адаптуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою".

Ландсбергіс зауважив, що литовський парламент вже надав уряду мандат на проведення навчань в Україні, але найкраще це робити в рамках більшої коаліції.

Заяви про ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона вже спрацювали, оскільки Кремль змінив свої розрахунки, додав очільник МЗС Литви.

Читайте також: Литва готова відправити своїх військових до України в межах тренувальної місії, - прем’єрка Шимоніте

Автор: 

Литва (2381) путін володимир (23766) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+13
Все абсолютно правильно каже цей пан! Але ж ЗЄрмаки на це ніколи не підуть, бо тоді їхні куратори з кремля відірвуть їм яйця! А ще, коли будуть іноземні війська, то вже не можна буде вішати лапшу на вуха лохторату та і свої прикази треба буде узгоджувати з ними, а не спускати дериктиви сирчіку, а той тільки каблуками клацає та тільки і може брякать: "шо ізволітє?"
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09.05.2024 12:40
+12
Если бы все европейцы были как Ландсбергiс.
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09.05.2024 12:43
+9
Дякуємо, друже! Литва не страждає на типову західну сцикливість, хоча ризикує чи не найбільше.
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09.05.2024 12:44
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Все абсолютно правильно каже цей пан! Але ж ЗЄрмаки на це ніколи не підуть, бо тоді їхні куратори з кремля відірвуть їм яйця! А ще, коли будуть іноземні війська, то вже не можна буде вішати лапшу на вуха лохторату та і свої прикази треба буде узгоджувати з ними, а не спускати дериктиви сирчіку, а той тільки каблуками клацає та тільки і може брякать: "шо ізволітє?"
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09.05.2024 12:40 Відповісти
Для того щоб іноземні підрозділи прибули в Україну для початку, і це обовʼязкова умова, їх повинна запросила українська влада. Без такого запрошення жодний іноземний солдат не має юридичних підстав потрапити в Україну. Литва заявляє що готова відправити своїх вояків, але мені в інформаційному просторі не зустрічалися прохання від української сторони до будь-якої країни про направлення в Україну військового контингенту для допомоги у боротьбі з московитським агресором..
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09.05.2024 13:56 Відповісти
Если бы все европейцы были как Ландсбергiс.
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09.05.2024 12:43 Відповісти
Дякуємо, друже! Литва не страждає на типову західну сцикливість, хоча ризикує чи не найбільше.
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09.05.2024 12:44 Відповісти
показало б,
але в нас пихатий клован.
тому тільки нічого не робилово, тільки вимагалово і тільки *********...
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09.05.2024 12:51 Відповісти
Боюсь запитати, стріляти в східному напрямку можна буде?
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09.05.2024 13:14 Відповісти
воровитая власть панически бгится войск НАТО в Украине
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09.05.2024 13:44 Відповісти
Кацапська диверсійна група, що перебуває при владі в Україні звісно що проти військ НАТО в Україні.
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10.05.2024 16:28 Відповісти
 
 