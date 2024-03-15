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Новини
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Макрон своїми заявами стримує Путіна, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Захід вже намагався змусити Путіна зменшити градус ескалації через обмеження військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяги допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало. Набагато більше шансів, що Путін буде стриманий Макроном. Стратегічна невизначеність для Росії та чітко визначена мета розгрому РФ", – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Автор: 

путін володимир (24088) Макрон Емманюель (1510) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+7
Франція стримує. А ''світовий поліцейський''-''чухає рєпу''. То вже відбувається переділ впливу
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15.03.2024 09:48
+5
Франция приняла сторону Англии и Литвы, до конца раши, быть с Украиной, браво!)))
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15.03.2024 09:43
+4
Якби вони всі хоча б на 10% так вели себе з початку як Макрон зараз, то війна вже б завершилась...
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15.03.2024 09:48
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Та иому пох -- він мабуть після "виборів" піде на мобілізацію -- помагаите більше зброєю
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15.03.2024 09:42 Відповісти
путін гаварит: "прекратите давать оружие и будет мир"
прекратили
путин гаварит: "если у врага заканчиваються патрони нелепо прекращать войну"
развод? развод
оказываеться Макрон на передовой возле Авдеевки а не ЗСУ
ну и ну...
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15.03.2024 12:38 Відповісти
Франция приняла сторону Англии и Литвы, до конца раши, быть с Украиной, браво!)))
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15.03.2024 09:43 Відповісти
Франція стримує. А ''світовий поліцейський''-''чухає рєпу''. То вже відбувається переділ впливу
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15.03.2024 09:48 Відповісти
Так, Америка - в кущі-
Ховає обличчя, боїться тряски-
Чекає на принизливі лящі-
Готова здати навіть Аляску...
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15.03.2024 09:54 Відповісти
Вологі мрії зрадойобів.
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15.03.2024 10:14 Відповісти
Ти мене ще не спробував-
Сучий сину-
Не таких рвав нище спини...
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15.03.2024 10:29 Відповісти
Нє, він зморщеною мошонкою трясе...
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15.03.2024 10:39 Відповісти
Якби вони всі хоча б на 10% так вели себе з початку як Макрон зараз, то війна вже б завершилась...
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15.03.2024 09:48 Відповісти
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15.03.2024 10:02 Відповісти
Стримували Україну - отримали ескалацію.
Може, треба було стримувати росію?
А ні, немає у Заходу методів проти росії. Вірніше, вони були, але виявились недієвими. Інших немає.
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15.03.2024 10:33 Відповісти
Они и сейчас трусливо не признают смерть путена в октябре 2023 и что реал. руль рашки патрушев везде выставляет двойника - об это в рашке только дети дошкольного возраста не знают, но быдло всё устраивает.
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15.03.2024 19:47 Відповісти
А ви там геть ідіоти? Чи дебіли? Чи олігофрени? Ви справді думали, що "обмеження допомоги " жертві втихомирить маньяка, який хоче її вбити? Не спадало на думку, що щоб стримати маньяка, треба його арештувати і запхнути в тюрягу? Ні?
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15.03.2024 12:54 Відповісти
 
 