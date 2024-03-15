Макрон своїми заявами стримує Путіна, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Захід вже намагався змусити Путіна зменшити градус ескалації через обмеження військової допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяги допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало. Набагато більше шансів, що Путін буде стриманий Макроном. Стратегічна невизначеність для Росії та чітко визначена мета розгрому РФ", – йдеться в дописі.
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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путин гаварит: "если у врага заканчиваються патрони нелепо прекращать войну"
развод? развод
оказываеться Макрон на передовой возле Авдеевки а не ЗСУ
ну и ну...
Ховає обличчя, боїться тряски-
Чекає на принизливі лящі-
Готова здати навіть Аляску...
Сучий сину-
Не таких рвав нище спини...
Може, треба було стримувати росію?
А ні, немає у Заходу методів проти росії. Вірніше, вони були, але виявились недієвими. Інших немає.