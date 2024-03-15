Макрон своїми заявами стримує Путіна, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Захід вже намагався змусити Путіна зменшити градус ескалації через обмеження військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяги допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало. Набагато більше шансів, що Путін буде стриманий Макроном. Стратегічна невизначеність для Росії та чітко визначена мета розгрому РФ", – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.