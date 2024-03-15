Макрон своими заявлениями сдерживает Путина, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Запад уже пытался заставить Путина снизить градус эскалации через ограничения военной помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Мы пытались заставить Путина пойти на деэскалацию, ограничив объемы помощи Украине. Очевидно, что это не сработало. Намного больше шансов, что Путин будет сдержан Макроном. Стратегическая неопределенность для России и четко определенная цель разгрома РФ", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прекратили
путин гаварит: "если у врага заканчиваються патрони нелепо прекращать войну"
развод? развод
оказываеться Макрон на передовой возле Авдеевки а не ЗСУ
ну и ну...
Ховає обличчя, боїться тряски-
Чекає на принизливі лящі-
Готова здати навіть Аляску...
Сучий сину-
Не таких рвав нище спини...
Може, треба було стримувати росію?
А ні, немає у Заходу методів проти росії. Вірніше, вони були, але виявились недієвими. Інших немає.