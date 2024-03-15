РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5842 посетителя онлайн
Новости
2 730 13

Макрон своими заявлениями сдерживает Путина, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Запад уже пытался заставить Путина снизить градус эскалации через ограничения военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Мы пытались заставить Путина пойти на деэскалацию, ограничив объемы помощи Украине. Очевидно, что это не сработало. Намного больше шансов, что Путин будет сдержан Макроном. Стратегическая неопределенность для России и четко определенная цель разгрома РФ", – говорится в сообщении.

Также читайте: Макрон - Путину: "Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие"

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Автор: 

путин владимир (31530) Макрон Эмманюэль (1359) Габриэлюс Ландсбергис (158)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Франція стримує. А ''світовий поліцейський''-''чухає рєпу''. То вже відбувається переділ впливу
показать весь комментарий
15.03.2024 09:48
+5
Франция приняла сторону Англии и Литвы, до конца раши, быть с Украиной, браво!)))
показать весь комментарий
15.03.2024 09:43
+4
Якби вони всі хоча б на 10% так вели себе з початку як Макрон зараз, то війна вже б завершилась...
показать весь комментарий
15.03.2024 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та иому пох -- він мабуть після "виборів" піде на мобілізацію -- помагаите більше зброєю
показать весь комментарий
15.03.2024 09:42 Ответить
путін гаварит: "прекратите давать оружие и будет мир"
прекратили
путин гаварит: "если у врага заканчиваються патрони нелепо прекращать войну"
развод? развод
оказываеться Макрон на передовой возле Авдеевки а не ЗСУ
ну и ну...
показать весь комментарий
15.03.2024 12:38 Ответить
Франция приняла сторону Англии и Литвы, до конца раши, быть с Украиной, браво!)))
показать весь комментарий
15.03.2024 09:43 Ответить
Франція стримує. А ''світовий поліцейський''-''чухає рєпу''. То вже відбувається переділ впливу
показать весь комментарий
15.03.2024 09:48 Ответить
Так, Америка - в кущі-
Ховає обличчя, боїться тряски-
Чекає на принизливі лящі-
Готова здати навіть Аляску...
показать весь комментарий
15.03.2024 09:54 Ответить
Вологі мрії зрадойобів.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:14 Ответить
Ти мене ще не спробував-
Сучий сину-
Не таких рвав нище спини...
показать весь комментарий
15.03.2024 10:29 Ответить
Нє, він зморщеною мошонкою трясе...
показать весь комментарий
15.03.2024 10:39 Ответить
Якби вони всі хоча б на 10% так вели себе з початку як Макрон зараз, то війна вже б завершилась...
показать весь комментарий
15.03.2024 09:48 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 10:02 Ответить
Стримували Україну - отримали ескалацію.
Може, треба було стримувати росію?
А ні, немає у Заходу методів проти росії. Вірніше, вони були, але виявились недієвими. Інших немає.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:33 Ответить
Они и сейчас трусливо не признают смерть путена в октябре 2023 и что реал. руль рашки патрушев везде выставляет двойника - об это в рашке только дети дошкольного возраста не знают, но быдло всё устраивает.
показать весь комментарий
15.03.2024 19:47 Ответить
А ви там геть ідіоти? Чи дебіли? Чи олігофрени? Ви справді думали, що "обмеження допомоги " жертві втихомирить маньяка, який хоче її вбити? Не спадало на думку, що щоб стримати маньяка, треба його арештувати і запхнути в тюрягу? Ні?
показать весь комментарий
15.03.2024 12:54 Ответить
 
 