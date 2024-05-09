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Новости Война
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Отправка западных войск в Украину показала бы Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что предложение обучать украинских военных внутри Украины является "более практичным", чем тренировки на территории стран-членов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Западные инструкторы в Украине

"Наши войска тренировали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это на протяжении многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым, - сказал Ландсбергис. "Это могло бы стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона".

Ландсбергис отметил, что предложение обучать украинцев в их собственной стране является "более практичным", чем обучение, которые происходят на территории стран-членов НАТО.

Также читайте: Страх Запада перед эскалацией даст России использовать его в своих интересах, - Ландсбергис

"Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может случиться так, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев в Украине, будут защищены противовоздушной обороной, а это, в свою очередь, будет означать, что часть украинского неба могут защитить средства ПВО", - сказал глава МИД Литвы.

Сигнал Путину

Он отметил, что этот шаг "покажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине, а мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше".

Ландсбергис отметил, что литовский парламент уже предоставил правительству мандат на проведение учений в Украине, но лучше всего это делать в рамках большей коалиции.

Заявления об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона уже сработали, поскольку Кремль изменил свои расчеты, добавил глава МИД Литвы.

Также читайте: Литва готова отправить своих военных в Украину в рамках тренировочной миссии, - премьер Шимоните

Автор: 

Литва (2446) путин владимир (31218) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+13
Все абсолютно правильно каже цей пан! Але ж ЗЄрмаки на це ніколи не підуть, бо тоді їхні куратори з кремля відірвуть їм яйця! А ще, коли будуть іноземні війська, то вже не можна буде вішати лапшу на вуха лохторату та і свої прикази треба буде узгоджувати з ними, а не спускати дериктиви сирчіку, а той тільки каблуками клацає та тільки і може брякать: "шо ізволітє?"
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09.05.2024 12:40
+12
Если бы все европейцы были как Ландсбергiс.
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09.05.2024 12:43
+9
Дякуємо, друже! Литва не страждає на типову західну сцикливість, хоча ризикує чи не найбільше.
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09.05.2024 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Все абсолютно правильно каже цей пан! Але ж ЗЄрмаки на це ніколи не підуть, бо тоді їхні куратори з кремля відірвуть їм яйця! А ще, коли будуть іноземні війська, то вже не можна буде вішати лапшу на вуха лохторату та і свої прикази треба буде узгоджувати з ними, а не спускати дериктиви сирчіку, а той тільки каблуками клацає та тільки і може брякать: "шо ізволітє?"
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09.05.2024 12:40 Ответить
Для того щоб іноземні підрозділи прибули в Україну для початку, і це обовʼязкова умова, їх повинна запросила українська влада. Без такого запрошення жодний іноземний солдат не має юридичних підстав потрапити в Україну. Литва заявляє що готова відправити своїх вояків, але мені в інформаційному просторі не зустрічалися прохання від української сторони до будь-якої країни про направлення в Україну військового контингенту для допомоги у боротьбі з московитським агресором..
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09.05.2024 13:56 Ответить
Если бы все европейцы были как Ландсбергiс.
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09.05.2024 12:43 Ответить
Дякуємо, друже! Литва не страждає на типову західну сцикливість, хоча ризикує чи не найбільше.
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09.05.2024 12:44 Ответить
показало б,
але в нас пихатий клован.
тому тільки нічого не робилово, тільки вимагалово і тільки *********...
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09.05.2024 12:51 Ответить
Боюсь запитати, стріляти в східному напрямку можна буде?
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09.05.2024 13:14 Ответить
воровитая власть панически бгится войск НАТО в Украине
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09.05.2024 13:44 Ответить
Кацапська диверсійна група, що перебуває при владі в Україні звісно що проти військ НАТО в Україні.
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10.05.2024 16:28 Ответить
 
 