Отправка западных войск в Украину показала бы Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что предложение обучать украинских военных внутри Украины является "более практичным", чем тренировки на территории стран-членов НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Западные инструкторы в Украине

"Наши войска тренировали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это на протяжении многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым, - сказал Ландсбергис. "Это могло бы стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона".

Ландсбергис отметил, что предложение обучать украинцев в их собственной стране является "более практичным", чем обучение, которые происходят на территории стран-членов НАТО.

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"Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может случиться так, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев в Украине, будут защищены противовоздушной обороной, а это, в свою очередь, будет означать, что часть украинского неба могут защитить средства ПВО", - сказал глава МИД Литвы.

Сигнал Путину

Он отметил, что этот шаг "покажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине, а мы увидим, что нужно, и адаптируемся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше".

Ландсбергис отметил, что литовский парламент уже предоставил правительству мандат на проведение учений в Украине, но лучше всего это делать в рамках большей коалиции.

Заявления об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона уже сработали, поскольку Кремль изменил свои расчеты, добавил глава МИД Литвы.

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