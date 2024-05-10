Путіну не вдалося використати паради 9 травня для демонстрації військової могутності через значні втрати в Україні, - британська розвідка
Країна-агресорка не змогла використати паради для демонстрації військової могутності через свої значні втрати в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.
"Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев'ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цьогоріч у параді взяли учать 30 підрозділів, у яких понад дві третини були сформовані з військових академій, молодіжних і ветеранських груп, а також були присутні групи внутрішньої безпеки і служби порятунку. Це 9000 курсантів, ветеранів і військовослужбовців, що більше, ніж 8000 у 2023 році, але менше, ніж у 2021 році, коли в параді перед війною в Україні брали участь 11000 осіб.
"Попри те, що на виставці було представлено 61 військовий автомобіль, серед них не було ні важкої бронетехніки, ні гусеничних машин. Самотній церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, з якого традиційно розпочинається парад, був єдиним основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, в якому брали участь 20 основних бойових танків", - зазначають у британській розвідці.
У розвідці Великої Британії наголошують, що Росія не змогла використати парад для демонстрації військової могутності, оскільки на війні в Україні зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.
Нагадаємо, паради на честь дня перемоги були скасовані у 24 містах Росії, насамперед у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки.
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Парадный марш
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: "Вспомним поименно!"
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дО крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
А за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
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