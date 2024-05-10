Путіну не вдалося використати паради 9 травня для демонстрації військової могутності через значні втрати в Україні, - британська розвідка

Країна-агресорка не змогла використати паради для демонстрації військової могутності через свої значні втрати в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

"Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев'ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч у параді взяли учать 30 підрозділів, у яких понад дві третини були сформовані з військових академій, молодіжних і ветеранських груп, а також були присутні групи внутрішньої безпеки і служби порятунку. Це 9000 курсантів, ветеранів і військовослужбовців, що більше, ніж 8000 у 2023 році, але менше, ніж у 2021 році, коли в параді перед війною в Україні брали участь 11000 осіб.

"Попри те, що на виставці було представлено 61 військовий автомобіль, серед них не було ні важкої бронетехніки, ні гусеничних машин. Самотній церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, з якого традиційно розпочинається парад, був єдиним основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, в якому брали участь 20 основних бойових танків", - зазначають у британській розвідці.

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У розвідці Великої Британії наголошують, що Росія не змогла використати парад для демонстрації військової могутності, оскільки на війні в Україні зазнала значних втрат в особовому складі та техніці.

Нагадаємо, паради на честь дня перемоги були скасовані у 24 містах Росії, насамперед у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки.