14 мая Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине в связи с усилением российских обстрелов
14 мая текущего года Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В секретариате Совбеза отмечают, что особое внимание члены Совбеза ООН планируют уделить проблеме усиления обстрелов Россией украинской гражданской инфраструктуры в последние недели.
Заседание, как отмечается, начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).
Больше информации пока не известно.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 15 апреля Совет безопасности ООН обсуждал ситуацию на Запорожской АЭС, которую захватила Россия в марте 2022 года.
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+6 Gary Grant
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консенсус неможливий, поки агресор в совбезі
Фізично недієздатний, Рузвельт попав в Ялті під обаяніє т. Сталіна , який підтримав наївну ідею Рузвельта щодо створення міжнародної організації типу Ліги націй. І Сталін витворив її такою недієздатною конторою типу СССР і якого є Конституція, але "народ безмолствуєт" і покірний, як в колгоспі.
Йшлося про ООН, яка при любому президенті України буде бездіяльна, бо такою її заснував т. Сталін, модернізувавши Лігу Націй, яка була "прекрасной гранитной гробницей... в которой погребены несбыточные надежды народов на мир" (с) - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Uilyam-SHirer Уильям Ширер
Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. http://loveread.ec/read_book.php?id=70618&p=1
ООН - модернізована гробниця надій народів світу на мир.
Президент України Порошенко у 2018 році закликав міжнародну спільноту активніше реагувати на російську агресію.На загальних дебатах на 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запропонував реформувати Раду Безпеки ООН і сказав, що агресію росії, можна зупинити тільки спільними зусиллями.
Пам'ятаємо і виступ Зеленського в ООН, де він бідкався про напад на свого партнера по бізнесу шифіра. Тоді про Україну він так сильно не розпинався, як за шифіра. Натяк був н опозицію. А вже сьогодні, що президент, що уряд, що його оточення тільки що й роблять, що звинувачують то ООН, то США, то НАТО, то ЄС і тільки не себе, що замість оборони країни будували дороги і брехали, обіцяли і знову брехали. Хоча давно відомо, що знаходження в ООН такого терориста, як росія ніяких позитивних результатів не дасть. Що зробили наші дипломати, щоб після 24.02.2022 року вигнати росію з ООН? Нічого!!!
де б собі таку роботу знайти?