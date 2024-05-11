14 мая Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине в связи с усилением российских обстрелов

14 мая текущего года Совет Безопасности ООН соберется на заседание, чтобы обсудить ситуацию в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В секретариате Совбеза отмечают, что особое внимание члены Совбеза ООН планируют уделить проблеме усиления обстрелов Россией украинской гражданской инфраструктуры в последние недели.

Заседание, как отмечается, начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Больше информации пока не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 15 апреля Совет безопасности ООН обсуждал ситуацию на Запорожской АЭС, которую захватила Россия в марте 2022 года.