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Новини Війна
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14 травня Радбез ООН обговорить посилення російських обстрілів України

Радбез готує засідання щодо посилення обстрілів України

14 травня поточного року Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити ситуацію в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу зазначають, що особливу увагу члени Радбезу ООН планують приділити посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Засідання, як зазначається, розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Більше інформації наразі не відомо.

Також читайте: РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 15 квітня Рада безпеки ООН обговорювала ситуацію на Запорізькій АЕС, яку захопила Росія у березні 2022 року.

Автор: 

обстріл (28284) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+6
Вже немає чого і написати про потужні обговорення найпотужнішої у Всесвіті контори. Все давно написано.
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11.05.2024 06:40
+4
Чергове занепокоєння?
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11.05.2024 06:40
+4
Щелепи не судомить від нескінченних обговорень того ж самого?
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11.05.2024 06:43
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Правила форума Рада форумчан
Вже немає чого і написати про потужні обговорення найпотужнішої у Всесвіті контори. Все давно написано.
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11.05.2024 06:40 Відповісти
Вже навіть не смішно.
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11.05.2024 09:47 Відповісти
Чергове занепокоєння?
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11.05.2024 06:40 Відповісти
Щелепи не судомить від нескінченних обговорень того ж самого?
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11.05.2024 06:43 Відповісти
сьогодні 11-те...стрілка стурбометра розташована в секторі від'ємних значень шкали занепокоєності ...
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11.05.2024 06:53 Відповісти
небензя запропонує посилити обстріли, китай утримається, їнші осудять
консенсус неможливий, поки агресор в совбезі
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11.05.2024 07:04 Відповісти
Ну так що може зробити ООН, якщо в Радбез ООН сидять росія і Китай? То навіщо всі коментатори звинувачують ООН? Що вони можуть зробити? Це колективний орган і як проголосують країни-учасниці - так воно і буде. Але ніколи нічого нет буде доброго, поки там сидить терористична країна, агресор і вбивця росія.
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11.05.2024 07:21 Відповісти
Якось Віталій Портніков сказав, щоб не чекали багато від ООН, бо створена ця організація була для запобігання ядерній війні. І поки що ООН з цією функцією справляється
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11.05.2024 07:31 Відповісти
Портников мудрий чоловік,але він може пояснити,як ООНа недопустить великої війни,якщо вона з "малими" не може владнати?
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11.05.2024 10:08 Відповісти
Колгосп ООН... обговорить посилення російських обстрілів України...

Фізично недієздатний, Рузвельт попав в Ялті під обаяніє т. Сталіна , який підтримав наївну ідею Рузвельта щодо створення міжнародної організації типу Ліги націй. І Сталін витворив її такою недієздатною конторою типу СССР і якого є Конституція, але "народ безмолствуєт" і покірний, як в колгоспі.
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11.05.2024 07:33 Відповісти
Сьогодні вже повернулися до історії створення ООН по ідеї сраліна. Ніколи не обговорювалися так провали ООН, як при найвєлічайшому лідору нації, як при найнайнайневтікшому, як найнайнайбісеромвишиваному, а до цього всіх все влаштовувало. Просто напросто потрібно було вибирати президентом людину, яка знає цю кухню зсередини і зовні, а не брехуна, популіста і малороса. Потрібно було будувати укріплення і заміновувти підходи, а не знищувати укріплення, розміновувати мінні поля, які встновили попередники і відводити війська з укріплень та знищувати ракетні програми. Виходить, що діяв на користь ворога зсередини, а сьогодні показує пальцем в бік ООН?
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11.05.2024 07:49 Відповісти
Як ви різко перевели на іншу тему: внутрішньо українську. Чисто пропагандистський прийом: "говорят про Фому а тьі про еЕрёму".

Йшлося про ООН, яка при любому президенті України буде бездіяльна, бо такою її заснував т. Сталін, модернізувавши Лігу Націй, яка була "прекрасной гранитной гробницей... в которой погребены несбыточные надежды народов на мир" (с) - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Uilyam-SHirer Уильям Ширер
Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. http://loveread.ec/read_book.php?id=70618&p=1

ООН - модернізована гробниця надій народів світу на мир.
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11.05.2024 08:39 Відповісти
Пане мені цікаво, а де я щось перевернув і використовую цей факт, як пропанганду? Я ще раз можу підтвердити свою думку, що ніколи там не лили бруд на ООН, як при Найвєлічайшому Херпіду Нетряпковичу. Під час президенства Крівчука, Кучми і Януковича Україна в ООН голосувала майже завжди на користь росії. При Ющенко добре пам'ятаю, як він виступив 24 вересня 2008 року і під час своєї промови згадав про річницю Голодомору, висловив співчуття народам інших країн, які постраждали від штучного голоду. Також зазначив, що Україна занепокоєна подіями, які відбуваються на Кавказі і те, що Україна категорично засуджує порушення територіальної цілісності та недоторканності кордонів Грузії і збройну анексію її територій, та не визнає незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії.
Президент України Порошенко у 2018 році закликав міжнародну спільноту активніше реагувати на російську агресію.На загальних дебатах на 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запропонував реформувати Раду Безпеки ООН і сказав, що агресію росії, можна зупинити тільки спільними зусиллями.

Пам'ятаємо і виступ Зеленського в ООН, де він бідкався про напад на свого партнера по бізнесу шифіра. Тоді про Україну він так сильно не розпинався, як за шифіра. Натяк був н опозицію. А вже сьогодні, що президент, що уряд, що його оточення тільки що й роблять, що звинувачують то ООН, то США, то НАТО, то ЄС і тільки не себе, що замість оборони країни будували дороги і брехали, обіцяли і знову брехали. Хоча давно відомо, що знаходження в ООН такого терориста, як росія ніяких позитивних результатів не дасть. Що зробили наші дипломати, щоб після 24.02.2022 року вигнати росію з ООН? Нічого!!!
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11.05.2024 14:14 Відповісти
Блд...коли сміятися з тих *********?
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11.05.2024 07:46 Відповісти
ООН обговорить

де б собі таку роботу знайти?
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11.05.2024 08:37 Відповісти
Нахріна ці імпотенти взагалі потрібні? Шоп захищатись від неядерних і бідних держав?
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11.05.2024 08:47 Відповісти
Можете навіть не збиратись.
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11.05.2024 09:34 Відповісти
Говорили балакали сіли та й заплакали
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11.05.2024 09:41 Відповісти
 
 