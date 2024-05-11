14 травня Радбез ООН обговорить посилення російських обстрілів України
14 травня поточного року Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити ситуацію в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У секретаріаті Радбезу зазначають, що особливу увагу члени Радбезу ООН планують приділити посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.
Засідання, як зазначається, розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Більше інформації наразі не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 15 квітня Рада безпеки ООН обговорювала ситуацію на Запорізькій АЕС, яку захопила Росія у березні 2022 року.
Топ коментарі
+6 Gary Grant
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+4 Андрей Моисеенко #582126
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+4 Алекс Скела
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консенсус неможливий, поки агресор в совбезі
Фізично недієздатний, Рузвельт попав в Ялті під обаяніє т. Сталіна , який підтримав наївну ідею Рузвельта щодо створення міжнародної організації типу Ліги націй. І Сталін витворив її такою недієздатною конторою типу СССР і якого є Конституція, але "народ безмолствуєт" і покірний, як в колгоспі.
Йшлося про ООН, яка при любому президенті України буде бездіяльна, бо такою її заснував т. Сталін, модернізувавши Лігу Націй, яка була "прекрасной гранитной гробницей... в которой погребены несбыточные надежды народов на мир" (с) - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Uilyam-SHirer Уильям Ширер
Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента. http://loveread.ec/read_book.php?id=70618&p=1
ООН - модернізована гробниця надій народів світу на мир.
Президент України Порошенко у 2018 році закликав міжнародну спільноту активніше реагувати на російську агресію.На загальних дебатах на 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН запропонував реформувати Раду Безпеки ООН і сказав, що агресію росії, можна зупинити тільки спільними зусиллями.
Пам'ятаємо і виступ Зеленського в ООН, де він бідкався про напад на свого партнера по бізнесу шифіра. Тоді про Україну він так сильно не розпинався, як за шифіра. Натяк був н опозицію. А вже сьогодні, що президент, що уряд, що його оточення тільки що й роблять, що звинувачують то ООН, то США, то НАТО, то ЄС і тільки не себе, що замість оборони країни будували дороги і брехали, обіцяли і знову брехали. Хоча давно відомо, що знаходження в ООН такого терориста, як росія ніяких позитивних результатів не дасть. Що зробили наші дипломати, щоб після 24.02.2022 року вигнати росію з ООН? Нічого!!!
де б собі таку роботу знайти?