14 травня Радбез ООН обговорить посилення російських обстрілів України

14 травня поточного року Рада Безпеки ООН збереться на засідання, щоб обговорити ситуацію в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У секретаріаті Радбезу зазначають, що особливу увагу члени Радбезу ООН планують приділити посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Засідання, як зазначається, розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Більше інформації наразі не відомо.

Також читайте: РФ наклала вето на резолюцію ООН щодо недопущення ядерної зброї в космос, - Reuters

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 15 квітня Рада безпеки ООН обговорювала ситуацію на Запорізькій АЕС, яку захопила Росія у березні 2022 року.