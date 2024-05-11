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Новости Война
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Три вражеских дрона уничтожены на Херсонщине

За минувшие сутки, 10 мая 2024 года, на Херсонщине противовоздушной обороной Юга Украины было уничтожено 3 российских БпЛА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на службу связей с общественностью воздушного командования "Південь".

Как отмечается, уничтожены разведывательные "Supercam", "ZALA" и ударный дрон "Ланцет".

Читайте: Пограничники дроном уничтожили оборудование пункта связи оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

знищені повітряні цілі на Півдні

Автор: 

ПВО (2717) дроны (3857) Херсонская область (4726)


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