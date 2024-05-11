УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4044 відвідувача онлайн
Новини Війна
499 0

Три ворожі дрони знищено на Херсонщині

За минулу добу, 10 травня 2024 року, на Херсонщині протиповітряною обороною Півдня України було знищено 3 російські БпЛА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь.

Як зазначається, знищено розвідувальні "Supercam", "ZALA" та ударний дрон "Ланцет".

Читайте: Прикордонники дроном знищили обладнання пункту зв’язку окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

знищені повітряні цілі на Півдні

Автор: 

ППО (3154) дрони (4636) Херсонська область (5713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 