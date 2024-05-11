Три ворожі дрони знищено на Херсонщині
За минулу добу, 10 травня 2024 року, на Херсонщині протиповітряною обороною Півдня України було знищено 3 російські БпЛА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь.
Як зазначається, знищено розвідувальні "Supercam", "ZALA" та ударний дрон "Ланцет".
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