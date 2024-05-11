В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы применения баллистики (обновлено)

Утром 11 мая в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:33 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных сил.

По состоянию на 10:30 карта тревог была такова:

По состоянию на 11:55 тревога распространилась на западные регионы.

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Обновление.

По состоянию на 11.33 актуальная карта тревог такова: