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В Киеве и ряде регионов была тревога из-за угрозы применения баллистики (обновлено)

Утром 11 мая в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 11:33 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных сил.

По состоянию на 10:30 карта тревог была такова:

Повітряна тривога 11 травня 2024 року

По состоянию на 11:55 тревога распространилась на западные регионы.

повітрняна тривога

Повітряна тривога 11 травня 2024 року

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По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Обновление.

По состоянию на 11.33 актуальная карта тревог такова:

відбій,загрози

Автор: 

Воздушные силы (2266) воздушная тревога (782)


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Цілодобово дохнуть кацапи сотнями , але чогось прагнуть ,
мабуть поскоріше піти до пекла , бо Украіна їм не по зубах 🤬
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11.05.2024 11:01 Ответить
Власна домівка їм гірша за пекло
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11.05.2024 11:17 Ответить
Почалось. Європейські лідери намагаються обдурити ... НІ НЕ Україну, а своїх партнерів. Виявляється, що готові підняти війська зі зброєю зможуть тільки 5 країн. А інші з місяць-два будуть збирати своїх вояк та ще два місяці вчити триматись під вогнем противника. Коротко, через півроку всі країни альянсу будуть готові захищати кожний метр своїх східних партнерів. А що тим робити ці півроку ? Тримайтесь - ми колись прийдемо, якщо ви не капітулюєте.
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11.05.2024 11:14 Ответить
 
 