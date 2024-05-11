У Києві та низці регіонів була тривога через загрозу застосування балістики (оновлено)

Зранку 11 травня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.33 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних сил.

Станом на 10.30 карта тривог була така:

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Станом на 11.55 тривога поширилася на західні регіони.

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлення

Станом на 11.33 актуальна карта тривог така: