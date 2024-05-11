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У Києві та низці регіонів була тривога через загрозу застосування балістики (оновлено)

Зранку 11 травня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 11.33 оголошено відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних сил.

Станом на 10.30 карта тривог була така:

Повітряна тривога 11 травня 2024 року

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Станом на 11.55 тривога поширилася на західні регіони.

повітрняна тривога

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлення

Станом на 11.33 актуальна карта тривог така:

відбій загрози

Автор: 

Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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Цілодобово дохнуть кацапи сотнями , але чогось прагнуть ,
мабуть поскоріше піти до пекла , бо Украіна їм не по зубах 🤬
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11.05.2024 11:01 Відповісти
Власна домівка їм гірша за пекло
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11.05.2024 11:17 Відповісти
Почалось. Європейські лідери намагаються обдурити ... НІ НЕ Україну, а своїх партнерів. Виявляється, що готові підняти війська зі зброєю зможуть тільки 5 країн. А інші з місяць-два будуть збирати своїх вояк та ще два місяці вчити триматись під вогнем противника. Коротко, через півроку всі країни альянсу будуть готові захищати кожний метр своїх східних партнерів. А що тим робити ці півроку ? Тримайтесь - ми колись прийдемо, якщо ви не капітулюєте.
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11.05.2024 11:14 Відповісти
 
 