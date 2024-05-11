Россияне ударили по пригороду Харькова, - Терехов
Войска РФ в субботу вечером нанесли удар по пригороду Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны. ...Прилет в пригороде", - рассказал Терехов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лаур
показать весь комментарий11.05.2024 21:42 Ответить Мне нравится 2
Праведник Київа
показать весь комментарий11.05.2024 22:22 Ответить Мне нравится 0
anton korsiner
показать весь комментарий12.05.2024 07:32 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль