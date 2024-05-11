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Новости Война
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Россияне ударили по пригороду Харькова, - Терехов

Вибух

Войска РФ в субботу вечером нанесли удар по пригороду Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны. ...Прилет в пригороде", - рассказал Терехов.

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Мер Ігор Терехов про обстріл Харкова

Автор: 

обстрел (26975) Харьков (7460) Терехов Игорь (255)


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30 км це дуже небезпечно для міста
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11.05.2024 21:42 Ответить
Харків дійсно місто-Герой.. дивно як він ще стоїть.. всією Україною пишаємось що він ще живе..
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11.05.2024 22:22 Ответить
Країни НАТО могли б допомогти Україні захистити від атак російських дронів небо принаймні над західними регіонами. Наприклад, використовуючи системи https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/pvo/ протиповітряної оборони , розташовані на східних кордонах НАТО (в Польщі чи Румунії).
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12.05.2024 07:32 Ответить
 
 