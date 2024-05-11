Россияне ударили по пригороду Харькова, - Терехов

Войска РФ в субботу вечером нанесли удар по пригороду Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны. ...Прилет в пригороде", - рассказал Терехов.

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