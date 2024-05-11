Росіяни вдарили по передмістю Харкова, - Терехов

Війська РФ у суботу ввечері завдали удару по передмістю Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні. ... Приліт у передмісті", - розповів Терехов.

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