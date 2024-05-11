Росіяни вдарили по передмістю Харкова, - Терехов
Війська РФ у суботу ввечері завдали удару по передмістю Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні. ... Приліт у передмісті", - розповів Терехов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лаур
показати весь коментар11.05.2024 21:42 Відповісти Мені подобається 2
Праведник Київа
показати весь коментар11.05.2024 22:22 Відповісти Мені подобається 0
anton korsiner
показати весь коментар12.05.2024 07:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль