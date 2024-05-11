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Новини Війна
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Росіяни вдарили по передмістю Харкова, - Терехов

Вибух

Війська РФ у суботу ввечері завдали удару по передмістю Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні. ... Приліт у передмісті", - розповів Терехов.

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Мер Ігор Терехов про обстріл Харкова

Автор: 

обстріл (28296) Харків (5573) Терехов Ігор (311)


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30 км це дуже небезпечно для міста
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11.05.2024 21:42 Відповісти
Харків дійсно місто-Герой.. дивно як він ще стоїть.. всією Україною пишаємось що він ще живе..
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11.05.2024 22:22 Відповісти
Країни НАТО могли б допомогти Україні захистити від атак російських дронів небо принаймні над західними регіонами. Наприклад, використовуючи системи https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/pvo/ протиповітряної оборони , розташовані на східних кордонах НАТО (в Польщі чи Румунії).
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12.05.2024 07:32 Відповісти
 
 