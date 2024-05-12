Российские оккупанты хотят прикрыть своих военных туристами из РФ, - глава Запорожской ОВА Федоров

Российские оккупанты приглашают во временно оккупированные районы Украины россиян, чтобы прикрыть ими своих военных.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты анонсируют курортный сезон - хотят спрятать своих военных за спинами туристов из России. Уже третье лето россияне обещают "наплыв туристов" на оккупированное Азовское побережье. Дважды "сезон" был удачен только для подразделений росармии, которые живут на отжатых базах и тренируются на полигонах вдоль побережья", - написал он.

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Начальник ОВА подчеркнул, что "в этом году оккупантам очень нужны отдыхающие".

"За заявлениями гауляйтеров о "построении города-курорта в Приморске" и "полмиллиона отдыхающих", в Бердянске стоит лишь потребность в живом щите. В отелях и на базах отдыха за спинами туристов хотят прятать своих военных. Отдыхающими, которые едут в Крым и на Азовское побережье по "сухопутному коридору", хотят прикрывать военную логистику", - заявил Федоров.