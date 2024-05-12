РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11375 посетителей онлайн
Новости
8 482 21

Российские оккупанты хотят прикрыть своих военных туристами из РФ, - глава Запорожской ОВА Федоров

Російські окупанти в Україні

Российские оккупанты приглашают во временно оккупированные районы Украины россиян, чтобы прикрыть ими своих военных.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты анонсируют курортный сезон - хотят спрятать своих военных за спинами туристов из России. Уже третье лето россияне обещают "наплыв туристов" на оккупированное Азовское побережье. Дважды "сезон" был удачен только для подразделений росармии, которые живут на отжатых базах и тренируются на полигонах вдоль побережья", - написал он.

Смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району, под огнем 10 населенных пунктов региона. ФОТО

Начальник ОВА подчеркнул, что "в этом году оккупантам очень нужны отдыхающие".

"За заявлениями гауляйтеров о "построении города-курорта в Приморске" и "полмиллиона отдыхающих", в Бердянске стоит лишь потребность в живом щите. В отелях и на базах отдыха за спинами туристов хотят прятать своих военных. Отдыхающими, которые едут в Крым и на Азовское побережье по "сухопутному коридору", хотят прикрывать военную логистику", - заявил Федоров.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров про тактику окупантів

Автор: 

армия РФ (19106) Запорожская область (3058) Федоров Иван (466)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Валити всіх. На окупованих територіях неповинно бути русотуристо.
показать весь комментарий
12.05.2024 01:46
+27
Їбоште разом з туристами. Ібо *****
показать весь комментарий
12.05.2024 01:50
+18
Всі кацапи без винятку які опинились на загарбаних кацапами землях України є окупантами які пілягають знищенню.
показать весь комментарий
12.05.2024 02:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валити всіх. На окупованих територіях неповинно бути русотуристо.
показать весь комментарий
12.05.2024 01:46 Ответить
Поскольку и сама параша- на 90% (или 95%) оккупированная свинособаками территория других народов, валить свинособак надо и на ней до последней парашной ***#и независимо от того, кто там турист, а кто- нет.
показать весь комментарий
12.05.2024 07:30 Ответить
Їбоште разом з туристами. Ібо *****
показать весь комментарий
12.05.2024 01:50 Ответить
Дааа, це проблема. Що ж робити, що ж робити... По туристах поцілиш - буде крик про нацистів. Хоча стривайте, він вже є. А раз він вже є...
показать весь комментарий
12.05.2024 01:56 Ответить
То поюх))
показать весь комментарий
12.05.2024 02:04 Ответить
Всі кацапи без винятку які опинились на загарбаних кацапами землях України є окупантами які пілягають знищенню.
показать весь комментарий
12.05.2024 02:29 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2024 02:57 Ответить
То вже може пожаліємо,заплачемо в тряпочку, ай яй яй, хоч би туристам не заважати вибухами,пострілами.....А те що мирні українці гинуть від кацапських пострілів,то таке..... А може все таки, любий кацап,який прийшов на нашу землю незаконно, вважається ворогом і підлягає знищенню?
показать весь комментарий
12.05.2024 02:58 Ответить
Туристы в трусиках или как всегда?
показать весь комментарий
12.05.2024 03:12 Ответить
ціль №1 на знищення - туристи, військових у полон на обмін
показать весь комментарий
12.05.2024 04:16 Ответить
М-да-а-а..... Навіть Гітлер до такого не додумувався! Це все одно, що в 1943-му організовувавть туристичний сезон на атлантичному узбережжі Франції чи Нідерландів....
показать весь комментарий
12.05.2024 04:39 Ответить
Воно приїде зі своєї евенкії щоб у Мелітополі розводити коней хай краще здохне
показать весь комментарий
12.05.2024 04:52 Ответить
Знову вилізло мелітопільске маргінальне чмо.Вже забули про нього і ось знов намалювався.Послухав цю шваль в ютубі де він розпинався перед гордоном.Ссиклива мразота.Основні посили цього урода:1.Винні військові(навіть не згадує кацапів).2.Втекти допомогли "небійдужі люди".На питання про забезпечення захисту міста-стандартна відповідь в стілі арестовича "ми про...лі".
показать весь комментарий
12.05.2024 05:51 Ответить
Та чи не пох. Це не наші проблеми. Нехай всі там здихають.
показать весь комментарий
12.05.2024 05:53 Ответить
Сделать по пляжу 1 контрольный. Если не будет картинки(которая ниже), можно начинать окучивать пляжи квадратно-гнездовым методом. https://youtu.be/L-RPPVISf74 А ШО ДЕЛАТЬ...
показать весь комментарий
12.05.2024 06:01 Ответить
Навіщо озвучувати таку дурню?
показать весь комментарий
12.05.2024 06:21 Ответить
Вполне легитимная цель. На их спинах надписи "турист" нет.
показать весь комментарий
12.05.2024 06:32 Ответить
Прикрытие века😀
показать весь комментарий
12.05.2024 07:00 Ответить
Курортний сезон в Приазов"і - тільки влітку. А поки що весь рік росіяни прикриваються Запорізькою АЕС, яка була залишена в березні 2022 року.
показать весь комментарий
12.05.2024 08:27 Ответить
Хочуть чи не хочуть Атакамсу пох"й
показать весь комментарий
12.05.2024 10:50 Ответить
Живемо в дивному світі, тут війна і туристи Хтось захищає хтось майбах купляє, хтось без домівки залишився світ заочі мусить їхати а хтось нерухомість та землю скуповує Таке відчуття що люди з глузду з'їхали
показать весь комментарий
12.05.2024 13:22 Ответить
 
 