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Російські окупанти хочуть прикрити своїх військових туристами з РФ, - голова Запорізької ОВА Федоров

Російські окупанти в Україні

Російські окупанти запрошують у тимчасово окуповані райони України росіян, щоб прикрити ними своїх військових.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти анонсують курортний сезон – хочуть заховати своїх військових за спинами туристів із Росії. Уже третє літо росіяни обіцяють "наплив туристів" на окуповане Азовське узбережжя. Двічі "сезон" був вдалий лише для підрозділів росармії, які живуть на віджатих базах і тренуються на полігонах уздовж узбережжя", – написав він.

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Начальник ОВА підкреслив, що "цього року окупантам дуже потрібні відпочивальники".

"За заявами гауляйтерів про "побудову міста-курорту у Приморську" і "пів мільйона відпочивальників", у Бердянську стоїть лише потреба у живому щиті. У готелях і на базах відпочинку за спинами туристів хочуть ховати своїх військових. Відпочивальниками, які їдуть у Крим і на Азовське узбережжя по "сухопутному коридору", хочуть прикривати військову логістику", – заявив Федоров.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров про тактику окупантів

Автор: 

армія рф (17255) Запорізька область (3580) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+30
Валити всіх. На окупованих територіях неповинно бути русотуристо.
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12.05.2024 01:46
+27
Їбоште разом з туристами. Ібо *****
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12.05.2024 01:50
+18
Всі кацапи без винятку які опинились на загарбаних кацапами землях України є окупантами які пілягають знищенню.
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12.05.2024 02:29
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Валити всіх. На окупованих територіях неповинно бути русотуристо.
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12.05.2024 01:46 Відповісти
Поскольку и сама параша- на 90% (или 95%) оккупированная свинособаками территория других народов, валить свинособак надо и на ней до последней парашной ***#и независимо от того, кто там турист, а кто- нет.
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12.05.2024 07:30 Відповісти
Їбоште разом з туристами. Ібо *****
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12.05.2024 01:50 Відповісти
Дааа, це проблема. Що ж робити, що ж робити... По туристах поцілиш - буде крик про нацистів. Хоча стривайте, він вже є. А раз він вже є...
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12.05.2024 01:56 Відповісти
То поюх))
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12.05.2024 02:04 Відповісти
Всі кацапи без винятку які опинились на загарбаних кацапами землях України є окупантами які пілягають знищенню.
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12.05.2024 02:29 Відповісти
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12.05.2024 02:57 Відповісти
То вже може пожаліємо,заплачемо в тряпочку, ай яй яй, хоч би туристам не заважати вибухами,пострілами.....А те що мирні українці гинуть від кацапських пострілів,то таке..... А може все таки, любий кацап,який прийшов на нашу землю незаконно, вважається ворогом і підлягає знищенню?
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12.05.2024 02:58 Відповісти
Туристы в трусиках или как всегда?
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12.05.2024 03:12 Відповісти
ціль №1 на знищення - туристи, військових у полон на обмін
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12.05.2024 04:16 Відповісти
М-да-а-а..... Навіть Гітлер до такого не додумувався! Це все одно, що в 1943-му організовувавть туристичний сезон на атлантичному узбережжі Франції чи Нідерландів....
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12.05.2024 04:39 Відповісти
Воно приїде зі своєї евенкії щоб у Мелітополі розводити коней хай краще здохне
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12.05.2024 04:52 Відповісти
Знову вилізло мелітопільске маргінальне чмо.Вже забули про нього і ось знов намалювався.Послухав цю шваль в ютубі де він розпинався перед гордоном.Ссиклива мразота.Основні посили цього урода:1.Винні військові(навіть не згадує кацапів).2.Втекти допомогли "небійдужі люди".На питання про забезпечення захисту міста-стандартна відповідь в стілі арестовича "ми про...лі".
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12.05.2024 05:51 Відповісти
Та чи не пох. Це не наші проблеми. Нехай всі там здихають.
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12.05.2024 05:53 Відповісти
Сделать по пляжу 1 контрольный. Если не будет картинки(которая ниже), можно начинать окучивать пляжи квадратно-гнездовым методом. https://youtu.be/L-RPPVISf74 А ШО ДЕЛАТЬ...
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12.05.2024 06:01 Відповісти
Навіщо озвучувати таку дурню?
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12.05.2024 06:21 Відповісти
Вполне легитимная цель. На их спинах надписи "турист" нет.
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12.05.2024 06:32 Відповісти
Прикрытие века😀
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12.05.2024 07:00 Відповісти
Курортний сезон в Приазов"і - тільки влітку. А поки що весь рік росіяни прикриваються Запорізькою АЕС, яка була залишена в березні 2022 року.
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12.05.2024 08:27 Відповісти
Хочуть чи не хочуть Атакамсу пох"й
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12.05.2024 10:50 Відповісти
Живемо в дивному світі, тут війна і туристи Хтось захищає хтось майбах купляє, хтось без домівки залишився світ заочі мусить їхати а хтось нерухомість та землю скуповує Таке відчуття що люди з глузду з'їхали
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12.05.2024 13:22 Відповісти
 
 