Російські окупанти хочуть прикрити своїх військових туристами з РФ, - голова Запорізької ОВА Федоров

Російські окупанти запрошують у тимчасово окуповані райони України росіян, щоб прикрити ними своїх військових.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти анонсують курортний сезон – хочуть заховати своїх військових за спинами туристів із Росії. Уже третє літо росіяни обіцяють "наплив туристів" на окуповане Азовське узбережжя. Двічі "сезон" був вдалий лише для підрозділів росармії, які живуть на віджатих базах і тренуються на полігонах уздовж узбережжя", – написав він.

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Начальник ОВА підкреслив, що "цього року окупантам дуже потрібні відпочивальники".

"За заявами гауляйтерів про "побудову міста-курорту у Приморську" і "пів мільйона відпочивальників", у Бердянську стоїть лише потреба у живому щиті. У готелях і на базах відпочинку за спинами туристів хочуть ховати своїх військових. Відпочивальниками, які їдуть у Крим і на Азовське узбережжя по "сухопутному коридору", хочуть прикривати військову логістику", – заявив Федоров.