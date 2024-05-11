Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району, під вогнем 10 населених пунктів регіону. ФОТО
Минулої доби, 10 травня 2024 року, війська РФ завдавали ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.
Також зазначається, що 167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. Також зафіксовано 22 обстріли з РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному.
За даними ОВА, 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар11.05.2024 10:08 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль