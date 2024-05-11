Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району, під вогнем 10 населених пунктів регіону. ФОТО

Минулої доби, 10 травня 2024 року, війська РФ завдавали ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог завдав ракетний удар по Запорізькому району.

Також зазначається, що 167 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Новопавлівку. Також зафіксовано 22 обстріли з РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному.

За даними ОВА, 190 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Малинівки та Приютного.

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