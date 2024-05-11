Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району, под огнем 10 населенных пунктов региона. ФОТО

За прошедшие сутки, 10 мая 2024 года, войска РФ наносили удары по 10 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг нанес ракетный удар по Запорожскому району.

Также отмечается, что 167 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Новопавловку. Также зафиксировано 22 обстрела из РСЗО по Малой Токмачке и Работино.

По данным ОВА, 190 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Левадного, Вербового, Малиновки и Приютного.

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