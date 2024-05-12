РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11991 посетитель онлайн
Новости
1 020 0

В Украине объявляли тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

міг

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

До этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока, а также активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

По состоянию на 10:15 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ.

Автор: 

Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 