В Украине объявляли тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

До этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока, а также активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

По состоянию на 10:15 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ.