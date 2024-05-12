В Украине объявляли тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
На территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
До этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока, а также активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
По состоянию на 10:15 Воздушные силы объявили об отбое угрозы по МиГ.
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