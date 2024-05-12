В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)
На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
До цього у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, а також активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Станом на 10.15 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ.
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