В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

До цього у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, а також активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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Станом на 10.15 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ.