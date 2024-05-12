УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10954 відвідувача онлайн
Новини
1 020 0

В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

міг

На території всієї України оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

До цього у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, а  також активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. ВIДЕО

Станом на 10.15 Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ.

Автор: 

Повітряні сили (2608) повітряна тривога (909)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 