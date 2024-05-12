В оккупированном Бердянске прозвучал взрыв, - глава ГВА Галицына
В центральной части оккупированного Бердянска прогремел взрыв.
Об этом в сообщила начальник Бердянской ГВА Виктория Галицына, передает Цензор.НЕТ.
"Громко - в Бердянске! Жители сообщают о громком взрыве, который слышали в разных микрорайонах города", - сообщила она.
Местные паблики сообщают, что взрыв произошел в центральной части города.
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Alexander #588112
показать весь комментарий12.05.2024 22:30 Ответить Мне нравится 1
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