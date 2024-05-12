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Новости Война
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В оккупированном Бердянске прозвучал взрыв, - глава ГВА Галицына

Вибух

В центральной части оккупированного Бердянска прогремел взрыв.

Об этом в сообщила начальник Бердянской ГВА Виктория Галицына, передает Цензор.НЕТ.

"Громко - в Бердянске! Жители сообщают о громком взрыве, который слышали в разных микрорайонах города", - сообщила она.

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Местные паблики сообщают, что взрыв произошел в центральной части города.

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6728)


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Що по Вовчанську?На ресурсах інфа зайшли в місто.
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12.05.2024 22:30 Ответить
 
 