В оккупированном Бердянске прозвучал взрыв, - глава ГВА Галицына

В центральной части оккупированного Бердянска прогремел взрыв.

Об этом в сообщила начальник Бердянской ГВА Виктория Галицына, передает Цензор.НЕТ.

"Громко - в Бердянске! Жители сообщают о громком взрыве, который слышали в разных микрорайонах города", - сообщила она.

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Местные паблики сообщают, что взрыв произошел в центральной части города.