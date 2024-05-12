В окупованому Бердянську пролунав вибух, - голова МВА Галіціна

У центральній частині окупованого Бердянська пролунав вибух.

Про це в повідомила начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.

"Гучно у Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний вибух, який чули в різних мікрорайонах міста", - повідомила вона.

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Місцеві пабліки повідомляють, що вибух стався в центральній частині міста.