В окупованому Бердянську пролунав вибух, - голова МВА Галіціна
У центральній частині окупованого Бердянська пролунав вибух.
Про це в повідомила начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає Цензор.НЕТ.
"Гучно у Бердянську! Мешканці повідомляють про гучний вибух, який чули в різних мікрорайонах міста", - повідомила вона.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибух стався в центральній частині міста.
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Alexander #588112
показати весь коментар12.05.2024 22:30 Відповісти Мені подобається 1
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