Российские информационные операции – это всегда энергия для российских наземных операций, - Зеленский
В ежедневном обращении Владимир Зеленский отметил, что кроме боевых действий россияне активно ведут информационную войну и призвал не поддаваться влиянию вражеских ИПСО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение главы государства.
Зеленский призвал "не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины".
"Российские информационные операции - это всегда энергия для российских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда усложняются, когда врагу удается использовать страх", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что украинские воины знают, как действовать. И заверил, что Украина сотрудничает "в частности с партнерами, в частности с нашим внутренним украинским производством оружия, для того чтобы у наших воинов было чем действовать".
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А не про відосики народу розповідай.
Укріплення, що мали б захищати Харківщину та Сумщину, тягнуться суцільною лінією від Волині до Буковини, щоб бидло з країни мрій не тікало.
Корнете Незламний, налийте вина! ®
@"Первые известные жертвы удара по ресторану в Донецке.
Вчера, 11.05.2024, был нанесен ракетный удар по ресторану «Paradise» (Ленинский район, г. Донецк). Предварительно сообщалось, что целью стали участники автопробега в честь дня днр.
По имеющейся информации,
идентифицированы тела четырех офицеров ВС рф. Двое из них - из, пока что, неустановленных в/ч. Еще двое - из одного из подразделений 346-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж), а именно:
• Васюков Андрей Юрьевич, майор (ГУ ГШ);
• Здаранков Алексей
Юрьевич, капитан (ГУ ГШ);
• Тюрин Владислав Николаевич, капитан;
• Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.
Были ли погибшие офицеры среди участников автопробега или случайными посетителями ресторана - пока неизвестно."
є чим займатись, якщо не втік...
"Наших саатечественников за рубежом третируют и падчёркнуто высказывают пренебрежение! Мы там - "люди втарова сорта"! Нас не уважают! Рассия далжна вмешаться!"
До них не доходить - що саме влада Росії та вони самі поставили себе в це становище... Бо якщо ти плюєш на сусідів - рано чи пізно сусіди почнуть плювать в тебе!
Колись одним відомим французом ще в кінці 18 ст було сказано: "Росія - дивна країна... Вона байдужа до долі своїх дітей..."
Кому ж то не знати, як не цьому москальському прихвостню Зеленському - головній ІПСО рашистів в Україні. Наприклад, мерзенний "квартал" чи "свати" - просто генератор "енергії" для рашистів. А морда Єрмака чи Татарова - прямо атомна електростанція енергії для кацапів.
І воно тупе і жадібне - і до нрошей, і до влади. А з Вовчанськом ми бачимо, що повторилася історія як з Чонгаром і Херсоном - вся оборона була тільки в актах виконаних робіт.
А щодо "паперової" оборони, тут все взагалі максимально хріново - бо Акти виконаних робіт візували саме військові. Отаке командування постало в армії разом із Сирським.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZUSBUnN4GrEq2aN4VvDHtzs8R2C5WUsP_BJsR_j7EqVeCohmLHEdiCF-ohBHs7Uyneo4k5J_sf31MOufwZ7-T-12iSWJs-WqoOeEejLSPN-Z_HTeXeMS1llkJE2SmektRmEqckw7rtOEaSAMYOhEpvixPx8SncwAOy5FiTmhhDgFg8ak4nGXRd_ebx70h82wumrIVyiKf1FFjF_InO4gYHt&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·
Читаю аналітику по призначенню
Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.
Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.
Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.
Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.