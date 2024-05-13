Российские информационные операции – это всегда энергия для российских наземных операций, - Зеленский

В ежедневном обращении Владимир Зеленский отметил, что кроме боевых действий россияне активно ведут информационную войну и призвал не поддаваться влиянию вражеских ИПСО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение главы государства.

Зеленский призвал "не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины".

"Российские информационные операции - это всегда энергия для российских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда усложняются, когда врагу удается использовать страх", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что украинские воины знают, как действовать. И заверил, что Украина сотрудничает "в частности с партнерами, в частности с нашим внутренним украинским производством оружия, для того чтобы у наших воинов было чем действовать".

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