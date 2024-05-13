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Новини
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Російські інформаційні операції - це завжди енергія для російських наземних операцій, - Зеленський

Звернення Зеленського 12 травня

У щоденному зверненні Володимир Зеленський наголосив на тому, що окрім бойових дій росіяни активно ведуть інформаційну війну та закликав не піддаватись впливу ворожих ІПСО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення глави держави.

Зеленський закликав "не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України".

"Російські інформаційні операції - це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх", - наголосив президент.

Він підкреслив, що українські воїни знають, як діяти. Та запевнив, що Україна співпрацює "зокрема з партнерами, зокрема із нашим внутрішнім українським виробництвом зброї, для того щоб у наших воїнів було чим діяти".

Читайте: Зеленський подякував медичним сестрам і братам, які цілодобово під обстрілами рятують життя. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) інформаційна війна (360) звернення (601)


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Топ коментарі
+30
Де укріплення, що повинні були вже бути побудовані у Харківській та Сумській областях???!!!
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13.05.2024 00:43
+21
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13.05.2024 01:16
+14
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13.05.2024 00:58
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Де укріплення, що повинні були вже бути побудовані у Харківській та Сумській областях???!!!
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13.05.2024 00:43 Відповісти
Харків захищай, ****!

А не про відосики народу розповідай.
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13.05.2024 02:22 Відповісти
У кірілкі тімошонкі в кишені.
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13.05.2024 05:45 Відповісти
Фсьо путьом!
Укріплення, що мали б захищати Харківщину та Сумщину, тягнуться суцільною лінією від Волині до Буковини, щоб бидло з країни мрій не тікало.
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13.05.2024 06:19 Відповісти
Цей гаркаво-хриплий пінгвін мені дуже нагадує імператора НЕРОНА ..той також любив танцювати співати...вважав себе за найвеличнішого актора...задрочував римлян своїми писанинами ...а потім під 'Загибель Трої" спалив до чортової матері Рим
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13.05.2024 00:45 Відповісти
Не падайте духом, поручик Потужний!
Корнете Незламний, налийте вина! ®
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13.05.2024 00:45 Відповісти
А між тим, як Зеленський виголошував свою чергову промову, надійшла перша інформація про результати ракетного удару ЗСУ по ресторану в Донецьку, де намічалось святкування ювілею "дзюри":
@"Первые известные жертвы удара по ресторану в Донецке.
Вчера, 11.05.2024, был нанесен ракетный удар по ресторану «Paradise» (Ленинский район, г. Донецк). Предварительно сообщалось, что целью стали участники автопробега в честь дня днр.
По имеющейся информации,
идентифицированы тела четырех офицеров ВС рф. Двое из них - из, пока что, неустановленных в/ч. Еще двое - из одного из подразделений 346-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ (в/ч 92154, Сенеж), а именно:
• Васюков Андрей Юрьевич, майор (ГУ ГШ);
• Здаранков Алексей
Юрьевич, капитан (ГУ ГШ);
• Тюрин Владислав Николаевич, капитан;
• Хасанов Марат Тимурович, ст. лейтенант.
Были ли погибшие офицеры среди участников автопробега или случайными посетителями ресторана - пока неизвестно."
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13.05.2024 00:53 Відповісти
зеленський не відосіки мав би загружати, а безпосередньо на державному рівні мав би займатись мобілізацією...ще восени йому 500 тисяч мобілізовувати було забагато, а зараз з усіх місць бойового зіткнення кажуть про співвідношення бійців не на нашу користь...
є чим займатись, якщо не втік...
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13.05.2024 08:47 Відповісти
Можна вірити. Знає про що каже. Інформація безпосередньо від власних кураторів ФСБ.
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13.05.2024 00:55 Відповісти
Ну ось тепер все стало на свої місця - укріплень вдосталь , як лінії Маннергейма , Мажино і Київський укріпрайон разом узяті . А хто їх не бачить - то це просто емоції і вороже іпсо .
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13.05.2024 00:57 Відповісти
Подивився на карту - іпсо та емоції продовжують збільшуватись .
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13.05.2024 01:05 Відповісти
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13.05.2024 00:58 Відповісти
Я був слабкий, але Президент зміцнив мою віру. Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
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13.05.2024 01:07 Відповісти
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13.05.2024 05:14 Відповісти
Прислати тобі сельодки? Зараз добре іде "дунайка".
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13.05.2024 08:36 Відповісти
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13.05.2024 10:11 Відповісти
Ішак оманський, висіти йому вниз головою. Тьфу на вас, падлюки шмаркаті, наголосували усій країні біду!
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13.05.2024 01:12 Відповісти
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13.05.2024 01:16 Відповісти
а що за 3.14дарас в центрі?
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13.05.2024 10:12 Відповісти
Там їх три.
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13.05.2024 11:07 Відповісти
Диктор щовечірніх випусків новин...
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13.05.2024 01:26 Відповісти
**** потна
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13.05.2024 01:57 Відповісти
Блд... Дайте вже цьому поцові оселедця!
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13.05.2024 05:13 Відповісти
У "запоребрикових" чергове "виття": як всередині "Кацапії" - так і на "гнилому Заході"...
"Наших саатечественников за рубежом третируют и падчёркнуто высказывают пренебрежение! Мы там - "люди втарова сорта"! Нас не уважают! Рассия далжна вмешаться!"
До них не доходить - що саме влада Росії та вони самі поставили себе в це становище... Бо якщо ти плюєш на сусідів - рано чи пізно сусіди почнуть плювать в тебе!
Колись одним відомим французом ще в кінці 18 ст було сказано: "Росія - дивна країна... Вона байдужа до долі своїх дітей..."
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13.05.2024 05:30 Відповісти
Є дуже простий засіб боротьби з всілякими ІПСО - спробувати владі казати людям правду.
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13.05.2024 07:23 Відповісти
То есть верить нельзя никому. Даже себе. Телемарафону - можно. И нужно.
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13.05.2024 07:52 Відповісти
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13.05.2024 11:09 Відповісти
Цитата від Зеленського: "....Російські інформаційні операції - це завжди енергія для російських наземних операцій..."

Кому ж то не знати, як не цьому москальському прихвостню Зеленському - головній ІПСО рашистів в Україні. Наприклад, мерзенний "квартал" чи "свати" - просто генератор "енергії" для рашистів. А морда Єрмака чи Татарова - прямо атомна електростанція енергії для кацапів.
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13.05.2024 07:53 Відповісти
Він не москальский прихвостень - він космополіт без роду і племені, який служить всім у кого влада і гроші і якому за гроші "везде харашо".
І воно тупе і жадібне - і до нрошей, і до влади. А з Вовчанськом ми бачимо, що повторилася історія як з Чонгаром і Херсоном - вся оборона була тільки в актах виконаних робіт.
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13.05.2024 08:37 Відповісти
Нажаль, Зеленський саме москальський прихвостень - він свідомий агент кремля. Особливо ясно все стало після Оману.

А щодо "паперової" оборони, тут все взагалі максимально хріново - бо Акти виконаних робіт візували саме військові. Отаке командування постало в армії разом із Сирським.
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13.05.2024 09:49 Відповісти
Відосіки, монологи, морда і зовнішній вид цього обдолбаного продажного злодюжного аморала діють на Україну і Українців токсичніше за всю московську пропаганду.
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13.05.2024 08:50 Відповісти
Тебе никто не верит.
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13.05.2024 08:53 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUSBUnN4GrEq2aN4VvDHtzs8R2C5WUsP_BJsR_j7EqVeCohmLHEdiCF-ohBHs7Uyneo4k5J_sf31MOufwZ7-T-12iSWJs-WqoOeEejLSPN-Z_HTeXeMS1llkJE2SmektRmEqckw7rtOEaSAMYOhEpvixPx8SncwAOy5FiTmhhDgFg8ak4nGXRd_ebx70h82wumrIVyiKf1FFjF_InO4gYHt&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZUSBUnN4GrEq2aN4VvDHtzs8R2C5WUsP_BJsR_j7EqVeCohmLHEdiCF-ohBHs7Uyneo4k5J_sf31MOufwZ7-T-12iSWJs-WqoOeEejLSPN-Z_HTeXeMS1llkJE2SmektRmEqckw7rtOEaSAMYOhEpvixPx8SncwAOy5FiTmhhDgFg8ak4nGXRd_ebx70h82wumrIVyiKf1FFjF_InO4gYHt&__tn__=%2CO%2CP-R 37 мин. ·

Читаю аналітику по призначенню

Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.

Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.

Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.

Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.
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13.05.2024 09:50 Відповісти
Основна "російська інформаційна операція"-Зеленський
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13.05.2024 09:51 Відповісти
Так. Доведено виборами 2019!
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13.05.2024 11:07 Відповісти
Здохни.
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13.05.2024 11:11 Відповісти
 
 