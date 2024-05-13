Російські інформаційні операції - це завжди енергія для російських наземних операцій, - Зеленський

У щоденному зверненні Володимир Зеленський наголосив на тому, що окрім бойових дій росіяни активно ведуть інформаційну війну та закликав не піддаватись впливу ворожих ІПСО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення глави держави.

Зеленський закликав "не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України".

"Російські інформаційні операції - це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх", - наголосив президент.

Він підкреслив, що українські воїни знають, як діяти. Та запевнив, що Україна співпрацює "зокрема з партнерами, зокрема із нашим внутрішнім українським виробництвом зброї, для того щоб у наших воїнів було чим діяти".

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