Оккупанты за прошедшие сутки почти 400 раз ударили по Запорожской области, атаковали 10 населенных пунктов Херсонщины
В течение суток оккупанты 399 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов в Запорожской области, а также Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в течение суток враг не прекращал атак на гражданское население области:
- нанес 5 авиационных ударов по Орехову и Малой Токмачке;
- 178 БпЛА различной модификации атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;
- совершил 7 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Работино;
- совершил 209 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Вербового, Левадного, Малиновки.
"Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Высокопольской громаде", - сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Вследствие российских обстрелов повреждены 4 частных дома, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры и башню сотовой связи. Без пострадавших.
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ох вас зелені брехуни скоро будуть бити...