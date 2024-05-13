Оккупанты за прошедшие сутки почти 400 раз ударили по Запорожской области, атаковали 10 населенных пунктов Херсонщины

В течение суток оккупанты 399 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов в Запорожской области, а также Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в течение суток враг не прекращал атак на гражданское население области:

нанес 5 авиационных ударов по Орехову и Малой Токмачке;

178 БпЛА различной модификации атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;

совершил 7 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Работино;

совершил 209 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Вербового, Левадного, Малиновки.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Высокопольской громаде", - сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Вследствие российских обстрелов повреждены 4 частных дома, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры и башню сотовой связи. Без пострадавших.

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