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Новости
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Оккупанты за прошедшие сутки почти 400 раз ударили по Запорожской области, атаковали 10 населенных пунктов Херсонщины

Наслідки обстрілу Запорізької області

В течение суток оккупанты 399 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов в Запорожской области, а также Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в течение суток враг не прекращал атак на гражданское население области:

  • нанес 5 авиационных ударов по Орехову и Малой Токмачке;
  • 178 БпЛА различной модификации атаковали Червоноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;
  • совершил 7 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке и Работино;
  • совершил 209 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Вербового, Левадного, Малиновки.

"Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Станислав, Антоновка, Велетенское, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львовское, Ольгино и город Херсон. Также враг совершил ракетный удар по Высокопольской громаде", - сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Вследствие российских обстрелов повреждены 4 частных дома, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры и башню сотовой связи. Без пострадавших.

Также смотрите: Ночью оккупанты атаковали Селидово на Донетчине ракетами С-300, повредили дома и учебное заведение.. ФОТО

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обстрел (26982) Запорожская область (3058) Херсонская область (4730)


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а шо там на Харківському напрямку - условне кацапнячє просування?
ох вас зелені брехуни скоро будуть бити...
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13.05.2024 08:55 Ответить
 
 