Окупанти минулої доби майже 400 разів вдарили по Запорізькій області, атакували 10 населених пунктів Херсонщини

Впродовж доби окупанти 399 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів на Запоріжжі, а також Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Ольгине та місто Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, протягом доби ворог не припиняв атак на цивільне населення області:

завдав 5 авіаційних ударів по Оріхову та Малій Токмачці;

178 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;

здійснив 7 обстрілів з РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;

завдав 209 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Ольгине та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Високопільській громаді", - повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу. Без постраждалих.

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