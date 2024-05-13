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Вночі окупанти атакували Селидове на Донеччині ракетами С-300, пошкодили будинки та заклад освіти. ФОТО

Вночі окупанти атакували Селидове на Донеччині ракетами С-300, пошкодили будинки та заклад освіти. ФОТО

Вночі 13 травня, близько 01.20, російські війська обстріляли Селидове Донецької області ракетами С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА

"Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти.

Постраждалих та загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

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пошкоджений заклад освіти у Селидовому
Наслідки обстрілу Селидового 13 травня
Обстріл Селидового 13 травня

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


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