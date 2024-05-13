Вночі окупанти атакували Селидове на Донеччині ракетами С-300, пошкодили будинки та заклад освіти. ФОТО
Вночі 13 травня, близько 01.20, російські війська обстріляли Селидове Донецької області ракетами С-300.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА
"Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти.
Постраждалих та загиблих немає", - йдеться в повідомленні.
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