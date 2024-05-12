На Донеччині за добу ворог обстріляв 10 населених пунктів, дві людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

За 11 травня російські загарбники атакували Курахове, Новогродівку, Селидове, селища Гостре, Курахівка, села Дорожнє, Миколаївка, Новожеланне, Новоселівка Перша, Яблунівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район

У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки, у Курахівці внаслідок артилерійського удару пошкоджено 5 приватних будинків, у Новожеланному - три оселі.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Новоселівці Першій травмовану цивільну особу, зруйновано приватну оселю. Зі "Смерчів" окупанти атакували Селидове – пошкодили 4 домівки, автомобіль.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської та Іллінівської громад.

По Миколаївці загарбники вдарили із РСЗВ "Смерч" - поранили людину, пошкодили 2 приватних будинки та підприємство.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 31 дитину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Білі Янголи" потрапили під прицільний удар рашистів під час евакуації поранених з Красногорівки на Донеччині











