РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12473 посетителя онлайн
Новости Фото
701 2

На Донетчине за сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов, два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 11 мая российские захватчики атаковали Курахово, Новогродовку, Селидово, поселки Острое, Кураховка, села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая, Яблоновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Покровский район

В Курахово повреждены 4 многоэтажки, в Кураховке в результате артиллерийского удара повреждены 5 частных домов, в Новожеланном - три дома.

В результате артиллерийского обстрела в Новоселовке Первой травмирован гражданский человек, разрушен частный дом. Из "Смерчей" оккупанты атаковали Селидово - повредили 4 дома, автомобиль.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. Под огнем окраины Константиновской и Ильиновской громад.

По Николаевке захватчики ударили из РСЗО "Смерч" - ранили человека, повредили 2 частных дома и предприятие.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

С линии фронта эвакуированы 303 человека, в том числе 31 ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Белые Ангелы" попали под прицельный удар рашистов во время эвакуации раненых из Красногоровки Донецкой области

За добу окупанти пошкодили 22 цивільних об’єктів Донеччини
Росіяни вдарили по підприємству на Донеччині
За добу на Донеччині росіяни пошкодили 15 житлових будинків
Обстріли житлових будинків на Донеччині
За добу окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Долнеччини 11 травня

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.rbc.ua/rus/news/okrim-novogo-harkivskogo-okupanti-prosunulisya-1715482526.html
Окупанти просунулися на більшості східних і південних напрямків: карти ISW
показать весь комментарий
12.05.2024 11:17 Ответить
питання до когось з Харківської ОВА
питання як за Чонгар 2022го року але по харківщині
хто, ***** розмінував прикордоння на цей раз???
показать весь комментарий
12.05.2024 12:36 Ответить
 
 