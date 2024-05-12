На Донетчине за сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов, два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 11 мая российские захватчики атаковали Курахово, Новогродовку, Селидово, поселки Острое, Кураховка, села Дорожное, Николаевка, Новожеланное, Новоселовка Первая, Яблоновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Покровский район

В Курахово повреждены 4 многоэтажки, в Кураховке в результате артиллерийского удара повреждены 5 частных домов, в Новожеланном - три дома.

В результате артиллерийского обстрела в Новоселовке Первой травмирован гражданский человек, разрушен частный дом. Из "Смерчей" оккупанты атаковали Селидово - повредили 4 дома, автомобиль.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. Под огнем окраины Константиновской и Ильиновской громад.

По Николаевке захватчики ударили из РСЗО "Смерч" - ранили человека, повредили 2 частных дома и предприятие.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

С линии фронта эвакуированы 303 человека, в том числе 31 ребенок.

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