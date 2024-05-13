Ночью оккупанты атаковали Селидово на Донетчине ракетами С-300, повредили дома и учебное заведение.. ФОТО
Ночью 13 мая, около 01.20, российские войска обстреляли Селидово Донецкой области ракетами С-300.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской МВА
"В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.
Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении.
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