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Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер Фредериксен
Истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ уже в течение месяца.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.
Ранее сообщалось, что Дания должна передать Украине 19 истребителей.
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+10 Eugene Bright
показать весь комментарий13.05.2024 21:50
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https://defence-ua.com/news/raketu_amraam_er_integrujut_u_vinischuvachi_f_35-3761.html
Навіть трьох років війни не пройшло!
підсіли на дай - вимагалово?
обубнилися?
залишолось небагато літаків і ці що вони нададуть можуть бути із старими радарами AN/APG-66... що ускладнить роботу пілотів... не думаю що Аргентина купила б устарівші радари...