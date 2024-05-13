Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер Фредериксен

Истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ уже в течение месяца.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.

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Ранее сообщалось, что Дания должна передать Украине 19 истребителей.