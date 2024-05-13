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Новости Помощь Украине
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Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер Фредериксен

F-16

Истребители F-16, которые Дания передает Украине, будут в распоряжении Воздушных сил ВСУ уже в течение месяца.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"F-16 из Дании будут в воздухе над Украиной в течение месяца", - сказала Фредериксен.

Читайте также: Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, - СМИ

Ранее сообщалось, что Дания должна передать Украине 19 истребителей.

Автор: 

Дания (581) Фредериксен Метте (78) F-16 (549)


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Топ комментарии
+10
Це та Польща, яка сцить збивати рашаракети в своїм просторі і Румунія, яка взагалі очі заплющує і не бачить ракет? Думаю, аеродромів не дадуть.
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13.05.2024 21:50
+10
Це гарна новина, але літаки мають надходити не "гоміопатичними" дозами. Це як при гасінні пожежі: ви її швидко загасите якщо враз виллєте цистерну води і лише даремно витратите воду, якщо з цієї самої цистерни будете поливати пожежу чайною ложкою.
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13.05.2024 21:58
+9
Теоретично США могли б намалювати на Б-2 блакитно-жовті кокарди, підвисити під ними "томагавки" та бомби з лазерним наведенням, і за одну ніч перетворити на порох все москальське угрупування на харківському напрямку (синхронно з ударом, Байден міг би виступити з заявою про передачу цього озброєння Україні, тобто, що це воює не Америка, а ВПС ЗСУ), але для цього треба бути Рузвельтом, Труменом, Джонсоном чи хоча б Рейганом (на жаль великі президенти в Штатах останнім часом якось перевелися).
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13.05.2024 22:06
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Це дуже гарна новина, но не придумайте опублікувати світлини з особовими даними як вже було і потім траплялося лихо.
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13.05.2024 21:45 Ответить
В березні була закінчена нова версія AMRAAM-ER, котра на 50% летить дальше від базової AMRAAM на 160км.
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13.05.2024 21:45 Ответить
Дуже корисне озброєння і для F-16 теж:
https://defence-ua.com/news/raketu_amraam_er_integrujut_u_vinischuvachi_f_35-3761.html
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14.05.2024 01:57 Ответить
От така новина!!! як зазвичай в середині цього ПРОТЯГОМІСЯЦЯ вже працюватимуть?
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13.05.2024 21:46 Ответить
вже хочу бачити перший політ і враження...
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13.05.2024 21:47 Ответить
А я вже бачив ,але таємниця де ,дуже круто літали.
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13.05.2024 22:10 Ответить
тут фішка вражати...
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13.05.2024 22:13 Ответить
Починаю закреслювати числа
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13.05.2024 21:47 Ответить
Вже виправилися на "місяців".
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14.05.2024 09:27 Ответить
ну ви ще попередьте у який день буде перший бойовий виліт.
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13.05.2024 21:47 Ответить
Зберегти б іх Польща Румунія аеродромів не дадуть?
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13.05.2024 21:47 Ответить
Це та Польща, яка сцить збивати рашаракети в своїм просторі і Румунія, яка взагалі очі заплющує і не бачить ракет? Думаю, аеродромів не дадуть.
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13.05.2024 21:50 Ответить
мо в туди якусь дорогу прокласти, нарешті на захід?
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13.05.2024 21:52 Ответить
і шо б каштани по обидві обочини...
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13.05.2024 21:53 Ответить
мабуть вже в хаті...
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13.05.2024 21:49 Ответить
русня, готуй сраку
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13.05.2024 21:53 Ответить
і без мила
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13.05.2024 23:33 Ответить
Шкода що не сказала протягом якого саме місяця. Їх кожний рік по 12.
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13.05.2024 21:53 Ответить
Великої погоди не зроблять, як і Леопарди з Абрамсами. Очікуваня перебільшені
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13.05.2024 21:57 Ответить
Особливо, якщо їх дати умовно дві штуки замість пари десятків, почекати поки їх зіб'ють, і дати ще один, знову почекати, а не дати всього за один раз стільки скільки треба і роз...бати рашавійська в кашу ще пару років тому.
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13.05.2024 22:00 Ответить
Це гарна новина, але літаки мають надходити не "гоміопатичними" дозами. Це як при гасінні пожежі: ви її швидко загасите якщо враз виллєте цистерну води і лише даремно витратите воду, якщо з цієї самої цистерни будете поливати пожежу чайною ложкою.
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13.05.2024 21:58 Ответить
от вміють же педікюрши страною керувати і тамада в них гарний і конкурси нема куди сховатися...
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13.05.2024 21:59 Ответить
Які швидкі!
Навіть трьох років війни не пройшло!
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13.05.2024 21:59 Ответить
Щось у вас з арифметикою ...
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13.05.2024 22:05 Ответить
Таке враження, що в нас літунів на цих літаках хоч греблю гати, аеродромів дофіга, вся мат база на вищому рівні, технічний персонал для обслуговування просто профі - словом, зажали партнери літачки. Та хоч трохи можна подумати?
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14.05.2024 07:23 Ответить
Головне зелених до них на гарматний постріл не підпускати. А в ідеалі щоб і незнали місць їх базування.
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13.05.2024 22:04 Ответить
пацани криворогаті, я б не лаяв отак партнерів - ну негарно воно збоку все це виглядає...
підсіли на дай - вимагалово?
обубнилися?
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13.05.2024 22:05 Ответить
Теоретично США могли б намалювати на Б-2 блакитно-жовті кокарди, підвисити під ними "томагавки" та бомби з лазерним наведенням, і за одну ніч перетворити на порох все москальське угрупування на харківському напрямку (синхронно з ударом, Байден міг би виступити з заявою про передачу цього озброєння Україні, тобто, що це воює не Америка, а ВПС ЗСУ), але для цього треба бути Рузвельтом, Труменом, Джонсоном чи хоча б Рейганом (на жаль великі президенти в Штатах останнім часом якось перевелися).
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13.05.2024 22:06 Ответить
Натомість вони дали "зелене світло" бензину з Індії. Що відомо з якої сировини виробляється.
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13.05.2024 22:30 Ответить
и разблокировали рашистким банкам свифт, что бы уже легче было расчитыватся.
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14.05.2024 00:26 Ответить
не теоритически, а практически байден мог запустить Ленд лиз. но он его саботировал, вместе с вами всеми. у них на списание миллионы 155мм снарядов идут, которые могли бы быть поставлены Украине вчера за 1$. какие b-2, фантазеры.
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14.05.2024 00:24 Ответить
Абсолютно з Вами згоден. Коли був прийнятий закон про лендліз, я щиро сподівався, що США передадуть Україні все можливе озброєння (адже колись під час першого лендлізу Штати передавали своїм союзникам і танки, і літаки, і навіть легкі крейсера, а СРСР отримав навіть один "дредноут", який перейменував на "Архангельськ", не кажучи про інший "дріб'язок").
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14.05.2024 10:09 Ответить
Тепер питання як і де їх розміщати, щоб русня не дістала...
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13.05.2024 22:12 Ответить
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13.05.2024 22:15 Ответить
Нажаль Данія продала частину Ф16 Аргентині по домовленості із штатами...

залишолось небагато літаків і ці що вони нададуть можуть бути із старими радарами AN/APG-66... що ускладнить роботу пілотів... не думаю що Аргентина купила б устарівші радари...
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13.05.2024 22:13 Ответить
Геолокацію базування не скинув - видно не знає....
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13.05.2024 22:22 Ответить
Задовбали кормити завтраками, то весною то літом то може осінню то вже за місяць
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13.05.2024 22:22 Ответить
нажаль ці літаки нічого не змінять, в московії прекрасне ППО і ми не з талібами воюємо
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13.05.2024 23:00 Ответить
Гарно але мало.І якби на півроку раніше,більше б користі було
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13.05.2024 23:02 Ответить
Є вірогідність що будуть післязавтра,якщо звтра прилетить КАБ на Банкову.
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13.05.2024 23:30 Ответить
Якби ми з такою ж швидкістю знищували свій третій в світі ядерний потенціал, то сидів би зараз ху-йлуша зі всім своїм улусом " на жопе смирно". Дякуємо кучме з пінчуком...
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13.05.2024 23:42 Ответить
"...деякі додавали, що коли з Ристанії прискачуть вершники, кожен привезе за спиною воїна-хобіта, можливо, невеликого, але доблесного..."
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14.05.2024 07:31 Ответить
 
 