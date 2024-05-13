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Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем’єр Фредеріксен

F-16

Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ вже протягом місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає перші винищувачі F-16 до липня 2024 року, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що Данія має передати Україні 19 винищувачів.

Автор: 

Данія (768) Фредеріксен Метте (88) F16 F-16 (669)


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Топ коментарі
+10
Це та Польща, яка сцить збивати рашаракети в своїм просторі і Румунія, яка взагалі очі заплющує і не бачить ракет? Думаю, аеродромів не дадуть.
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13.05.2024 21:50
+10
Це гарна новина, але літаки мають надходити не "гоміопатичними" дозами. Це як при гасінні пожежі: ви її швидко загасите якщо враз виллєте цистерну води і лише даремно витратите воду, якщо з цієї самої цистерни будете поливати пожежу чайною ложкою.
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13.05.2024 21:58
+9
Теоретично США могли б намалювати на Б-2 блакитно-жовті кокарди, підвисити під ними "томагавки" та бомби з лазерним наведенням, і за одну ніч перетворити на порох все москальське угрупування на харківському напрямку (синхронно з ударом, Байден міг би виступити з заявою про передачу цього озброєння Україні, тобто, що це воює не Америка, а ВПС ЗСУ), але для цього треба бути Рузвельтом, Труменом, Джонсоном чи хоча б Рейганом (на жаль великі президенти в Штатах останнім часом якось перевелися).
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13.05.2024 22:06
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Це дуже гарна новина, но не придумайте опублікувати світлини з особовими даними як вже було і потім траплялося лихо.
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13.05.2024 21:45 Відповісти
В березні була закінчена нова версія AMRAAM-ER, котра на 50% летить дальше від базової AMRAAM на 160км.
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13.05.2024 21:45 Відповісти
Дуже корисне озброєння і для F-16 теж:
https://defence-ua.com/news/raketu_amraam_er_integrujut_u_vinischuvachi_f_35-3761.html
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14.05.2024 01:57 Відповісти
От така новина!!! як зазвичай в середині цього ПРОТЯГОМІСЯЦЯ вже працюватимуть?
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13.05.2024 21:46 Відповісти
вже хочу бачити перший політ і враження...
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13.05.2024 21:47 Відповісти
А я вже бачив ,але таємниця де ,дуже круто літали.
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13.05.2024 22:10 Відповісти
тут фішка вражати...
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Починаю закреслювати числа
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13.05.2024 21:47 Відповісти
Вже виправилися на "місяців".
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14.05.2024 09:27 Відповісти
ну ви ще попередьте у який день буде перший бойовий виліт.
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13.05.2024 21:47 Відповісти
Зберегти б іх Польща Румунія аеродромів не дадуть?
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13.05.2024 21:47 Відповісти
Це та Польща, яка сцить збивати рашаракети в своїм просторі і Румунія, яка взагалі очі заплющує і не бачить ракет? Думаю, аеродромів не дадуть.
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13.05.2024 21:50 Відповісти
мо в туди якусь дорогу прокласти, нарешті на захід?
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13.05.2024 21:52 Відповісти
і шо б каштани по обидві обочини...
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13.05.2024 21:53 Відповісти
мабуть вже в хаті...
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13.05.2024 21:49 Відповісти
русня, готуй сраку
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13.05.2024 21:53 Відповісти
і без мила
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13.05.2024 23:33 Відповісти
Шкода що не сказала протягом якого саме місяця. Їх кожний рік по 12.
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13.05.2024 21:53 Відповісти
Великої погоди не зроблять, як і Леопарди з Абрамсами. Очікуваня перебільшені
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13.05.2024 21:57 Відповісти
Особливо, якщо їх дати умовно дві штуки замість пари десятків, почекати поки їх зіб'ють, і дати ще один, знову почекати, а не дати всього за один раз стільки скільки треба і роз...бати рашавійська в кашу ще пару років тому.
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13.05.2024 22:00 Відповісти
Це гарна новина, але літаки мають надходити не "гоміопатичними" дозами. Це як при гасінні пожежі: ви її швидко загасите якщо враз виллєте цистерну води і лише даремно витратите воду, якщо з цієї самої цистерни будете поливати пожежу чайною ложкою.
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13.05.2024 21:58 Відповісти
от вміють же педікюрши страною керувати і тамада в них гарний і конкурси нема куди сховатися...
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13.05.2024 21:59 Відповісти
Які швидкі!
Навіть трьох років війни не пройшло!
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13.05.2024 21:59 Відповісти
Щось у вас з арифметикою ...
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13.05.2024 22:05 Відповісти
Таке враження, що в нас літунів на цих літаках хоч греблю гати, аеродромів дофіга, вся мат база на вищому рівні, технічний персонал для обслуговування просто профі - словом, зажали партнери літачки. Та хоч трохи можна подумати?
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14.05.2024 07:23 Відповісти
Головне зелених до них на гарматний постріл не підпускати. А в ідеалі щоб і незнали місць їх базування.
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13.05.2024 22:04 Відповісти
пацани криворогаті, я б не лаяв отак партнерів - ну негарно воно збоку все це виглядає...
підсіли на дай - вимагалово?
обубнилися?
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13.05.2024 22:05 Відповісти
Теоретично США могли б намалювати на Б-2 блакитно-жовті кокарди, підвисити під ними "томагавки" та бомби з лазерним наведенням, і за одну ніч перетворити на порох все москальське угрупування на харківському напрямку (синхронно з ударом, Байден міг би виступити з заявою про передачу цього озброєння Україні, тобто, що це воює не Америка, а ВПС ЗСУ), але для цього треба бути Рузвельтом, Труменом, Джонсоном чи хоча б Рейганом (на жаль великі президенти в Штатах останнім часом якось перевелися).
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13.05.2024 22:06 Відповісти
Натомість вони дали "зелене світло" бензину з Індії. Що відомо з якої сировини виробляється.
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13.05.2024 22:30 Відповісти
и разблокировали рашистким банкам свифт, что бы уже легче было расчитыватся.
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14.05.2024 00:26 Відповісти
не теоритически, а практически байден мог запустить Ленд лиз. но он его саботировал, вместе с вами всеми. у них на списание миллионы 155мм снарядов идут, которые могли бы быть поставлены Украине вчера за 1$. какие b-2, фантазеры.
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14.05.2024 00:24 Відповісти
Абсолютно з Вами згоден. Коли був прийнятий закон про лендліз, я щиро сподівався, що США передадуть Україні все можливе озброєння (адже колись під час першого лендлізу Штати передавали своїм союзникам і танки, і літаки, і навіть легкі крейсера, а СРСР отримав навіть один "дредноут", який перейменував на "Архангельськ", не кажучи про інший "дріб'язок").
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14.05.2024 10:09 Відповісти
Тепер питання як і де їх розміщати, щоб русня не дістала...
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13.05.2024 22:12 Відповісти
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13.05.2024 22:15 Відповісти
Нажаль Данія продала частину Ф16 Аргентині по домовленості із штатами...

залишолось небагато літаків і ці що вони нададуть можуть бути із старими радарами AN/APG-66... що ускладнить роботу пілотів... не думаю що Аргентина купила б устарівші радари...
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Геолокацію базування не скинув - видно не знає....
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13.05.2024 22:22 Відповісти
Задовбали кормити завтраками, то весною то літом то може осінню то вже за місяць
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13.05.2024 22:22 Відповісти
нажаль ці літаки нічого не змінять, в московії прекрасне ППО і ми не з талібами воюємо
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13.05.2024 23:00 Відповісти
Гарно але мало.І якби на півроку раніше,більше б користі було
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13.05.2024 23:02 Відповісти
Є вірогідність що будуть післязавтра,якщо звтра прилетить КАБ на Банкову.
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13.05.2024 23:30 Відповісти
Якби ми з такою ж швидкістю знищували свій третій в світі ядерний потенціал, то сидів би зараз ху-йлуша зі всім своїм улусом " на жопе смирно". Дякуємо кучме з пінчуком...
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13.05.2024 23:42 Відповісти
"...деякі додавали, що коли з Ристанії прискачуть вершники, кожен привезе за спиною воїна-хобіта, можливо, невеликого, але доблесного..."
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14.05.2024 07:31 Відповісти
 
 