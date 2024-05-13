Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем’єр Фредеріксен

Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ вже протягом місяця.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.

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Раніше повідомлялося, що Данія має передати Україні 19 винищувачів.