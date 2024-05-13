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Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем’єр Фредеріксен
Винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ вже протягом місяця.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"F-16 з Данії будуть в повітрі над Україною протягом місяця", - сказала Фредеріксен.
Раніше повідомлялося, що Данія має передати Україні 19 винищувачів.
Топ коментарі
+10 Eugene Bright
показати весь коментар13.05.2024 21:50
+10 Максим Українець
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показати весь коментар13.05.2024 22:06
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https://defence-ua.com/news/raketu_amraam_er_integrujut_u_vinischuvachi_f_35-3761.html
Навіть трьох років війни не пройшло!
підсіли на дай - вимагалово?
обубнилися?
залишолось небагато літаків і ці що вони нададуть можуть бути із старими радарами AN/APG-66... що ускладнить роботу пілотів... не думаю що Аргентина купила б устарівші радари...