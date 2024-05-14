В Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, горела солярка. На железной дороге говорят о "вмешательстве посторонних лиц"
В Волгоградской области РФ из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов вагоны грузового поезда.
Об этом сообщила Приволжская железная дорога, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, движение поездов в районе станции было приостановлено.
Также сообщалось, что в результате происшествия горела цистерна с соляркой и вагон с пиломатериалами, пожар уже ликвидирован, уверяют в ГУ МЧС РФ.
Сейчас движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России произошел очередной инцидент на железной дороге. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.
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"...Причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника.... в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось..."
https://t.me/astrapress/55410 Тут фото і відео з місця.
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