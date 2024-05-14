РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5770 посетителей онлайн
Новости
6 150 10

В Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, горела солярка. На железной дороге говорят о "вмешательстве посторонних лиц"

НП на залізниці в Росії

В Волгоградской области РФ из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов вагоны грузового поезда.

Об этом сообщила Приволжская железная дорога, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, движение поездов в районе станции было приостановлено.

Также сообщалось, что в результате происшествия горела цистерна с соляркой и вагон с пиломатериалами, пожар уже ликвидирован, уверяют в ГУ МЧС РФ.

Сейчас движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.

Также смотрите: РФ к лету может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России произошел очередной инцидент на железной дороге. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.

Автор: 

железная дорога (1411) поезд (1024) россия (95420)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Стороннім особам-респект...
показать весь комментарий
14.05.2024 07:30
+5
Шо це було? - мабуть НЛО
показать весь комментарий
14.05.2024 07:30
+4
На росії "Восстание машин"?:

"...Причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника.... в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось..."

https://t.me/astrapress/55410 Тут фото і відео з місця.
показать весь комментарий
14.05.2024 08:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо це було? - мабуть НЛО
показать весь комментарий
14.05.2024 07:30 Ответить
Стороннім особам-респект...
показать весь комментарий
14.05.2024 07:30 Ответить
Стрєлочник був п'яний
показать весь комментарий
14.05.2024 08:11 Ответить
На росії "Восстание машин"?:

"...Причиной схода грузового поезда в Волгоградской области стала атака беспилотника.... в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. По предварительным данным, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось..."

https://t.me/astrapress/55410 Тут фото і відео з місця.
показать весь комментарий
14.05.2024 08:25 Ответить
сторонніх чи потусторонніх осіб?)))
показать весь комментарий
14.05.2024 08:43 Ответить
В историю войны
Вы внесли свой вклад,
От партизан, подпольщиков
Нес потери враг.

Летели под откосы
Поезда, составы,
Рушились мосты
И пылали склады.

На фронтах невидимых
Вы вели свой бой,
Победу приближали
Жертвуя собой.

В День партизан, подпольщиков
Вас чествует страна,
Навек хранятся в памяти
Ваши имена.
©
показать весь комментарий
14.05.2024 08:49 Ответить
А хто єто сдєлаааал?
показать весь комментарий
14.05.2024 09:22 Ответить
Нава біда на болотах - втручаніє...
показать весь комментарий
14.05.2024 15:35 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз...Для ума" (с)
показать весь комментарий
14.05.2024 17:52 Ответить
 
 