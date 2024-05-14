В Волгоградской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда, горела солярка. На железной дороге говорят о "вмешательстве посторонних лиц"

В Волгоградской области РФ из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта" сошли с рельсов вагоны грузового поезда.

Об этом сообщила Приволжская железная дорога, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, движение поездов в районе станции было приостановлено.

Также сообщалось, что в результате происшествия горела цистерна с соляркой и вагон с пиломатериалами, пожар уже ликвидирован, уверяют в ГУ МЧС РФ.

Сейчас движение восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России произошел очередной инцидент на железной дороге. На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда.