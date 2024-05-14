"Ночной ад для россиян": Объявлен сбор на 3 тыс. FPV-дронов с тепловизорами: Цель - 124 млн грн
Сергей Стерненко, Игорь Лаченков и совладелец Monobank Олег Гороховский объявили сбор на тепловизионные FPV-дроны для украинских защитников.
Об этом Стерненко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В первую очередь этими дронами обеспечат подразделения на Харьковщине.
Цель - 124 млн грн на 3 тысячи дронов.
"Должны выкупить много топовых тепловизионных FPV. Они ОЧЕНЬ хорошо себя показали - с прошлого сбора уже уничтожено "Солнцепек", танки, артиллерию и живую силу врага. Нанесенный ущерб в десятки раз превзошел сумму сбора", - отметил Стерненко.
По его словам, поставки беспилотников начнут на днях еще до оплаты.
Реквизиты для помощи:
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp
Карта: 4441114454997899
Реквизиты банка для юрлиц: Счет - UA783220010000029244998833095
ЕГРПОУ: 21133352
Назначение платежа: Благотворительный платеж на тепловизионные дроны
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Стерненко - це один із тих, який замість Порошенка загітував більшість виборців проголосувати за цю зелену гундосу макаку, яка кожного дня робить хрипливе пердіння по телевізору
У вас є претензії до Стерненка? Може, теж шкодуєте, що Стерненка не вбили в Одесі?
То прикрийте свої пащеки й не *******.
Ще раз - про ДОНАТИ на мавіки.
Не про те, що сказали чи написали сини Порошенко з Англії про війну в Україні. До речі, в тебе нема новин про них?
Розумні люди не допускають війни, а ******* на всю голову війну кличуть і потім донатять
Де сини Порошенка?
Стерненком, а не якимось кацапизьдиськом Иннакентієм.