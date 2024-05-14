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Новости Война
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"Ночной ад для россиян": Объявлен сбор на 3 тыс. FPV-дронов с тепловизорами: Цель - 124 млн грн

Сергей Стерненко, Игорь Лаченков и совладелец Monobank Олег Гороховский объявили сбор на тепловизионные FPV-дроны для украинских защитников.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Збір Стерненка на тепловізійні FPV.

В первую очередь этими дронами обеспечат подразделения на Харьковщине.

Цель - 124 млн грн на 3 тысячи дронов.

"Должны выкупить много топовых тепловизионных FPV. Они ОЧЕНЬ хорошо себя показали - с прошлого сбора уже уничтожено "Солнцепек", танки, артиллерию и живую силу врага. Нанесенный ущерб в десятки раз превзошел сумму сбора", - отметил Стерненко.

По его словам, поставки беспилотников начнут на днях еще до оплаты.

Реквизиты для помощи:

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp

Карта: 4441114454997899
Реквизиты банка для юрлиц: Счет - UA783220010000029244998833095
ЕГРПОУ: 21133352
Назначение платежа: Благотворительный платеж на тепловизионные дроны

Также смотрите: Российских кораблей будет меньше. 22 февраля будет морской бой, - украинские волонтеры анонсировали удар по российскому флоту. ВИДЕО

Автор: 

сбор (298) Стерненко Сергей (394) Олег Гороховский (1)


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Топ комментарии
+22
А чому б Стерненку не оголосити розшук Рєзнікова з 2.2 мяльярдами доларів ?
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14.05.2024 12:47
+14
я Порошенку донатю, а цим пройдисвітам віри не має.
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14.05.2024 12:49
+14
їбать ти тупееееньке
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14.05.2024 12:56
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Мєдлєнно тобі спробую розказати.

Стерненко - це один із тих, який замість Порошенка загітував більшість виборців проголосувати за цю зелену гундосу макаку, яка кожного дня робить хрипливе пердіння по телевізору
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14.05.2024 14:18 Ответить
Дивуюсь тупорилим. Вас попросили донатити. Коли нема чим чи не хочеш - умнись і сопи в дірку від сраки. Але навіщо працювати на користь кацапів? Навіщо руйнувати органіацію волонтерської допомоги, яка й так зменшується?
У вас є претензії до Стерненка? Може, теж шкодуєте, що Стерненка не вбили в Одесі?
То прикрийте свої пащеки й не *******.
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14.05.2024 14:00 Ответить
До Стерненка одна претензія - нах він агітував за Зеленського проти Пороха
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14.05.2024 14:19 Ответить
Ти не вкурив, про що допис? Про ДОНАТИ на мавіки.

Ще раз - про ДОНАТИ на мавіки.
Не про те, що сказали чи написали сини Порошенко з Англії про війну в Україні. До речі, в тебе нема новин про них?
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14.05.2024 14:22 Ответить
Ти ******* ?

Розумні люди не допускають війни, а ******* на всю голову війну кличуть і потім донатять
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14.05.2024 14:24 Ответить
Це ти розумна людина, ********? Тобі ще раз кажу - розмова не проте, що було, а проте , що є.
Де сини Порошенка?
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14.05.2024 14:31 Ответить
один малолітній, у старшого троє дітей.
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14.05.2024 14:38 Ответить
а де Баканов і Лисий з Кварталу ?
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14.05.2024 14:40 Ответить
А я до чого з тими бакановими і лисими? Хто винен, що ви мовчите проти шобли?
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14.05.2024 15:34 Ответить
Бери і донать своєму стерненко та сопи в дірки.
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14.05.2024 14:54 Ответить
Брати будеш ти. Це раз. А два - нема мого Стерненка. Є організація покупки мавіків Стерненком.
Стерненком, а не якимось кацапизьдиськом Иннакентієм.
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14.05.2024 15:32 Ответить
Щось порвало тебе.
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14.05.2024 16:09 Ответить
Я дуже вибачаюсь. А де той мільон дронів, на який наша шановна влада витратила вже 57 мільярдів гривень( 40 в тому році+17 вже в цьому) ???
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14.05.2024 14:01 Ответить
А де Прутіла? Чого це з цими Стерв'ятненками разом не збирає? https://www.youtube.com/shorts/3ZOBg2jiPLQ Цей день настав!
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14.05.2024 14:12 Ответить
на 2 банки закинула, потім роздивилась, що вони дружні...)))
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14.05.2024 14:34 Ответить
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