"Ночной ад для россиян": Объявлен сбор на 3 тыс. FPV-дронов с тепловизорами: Цель - 124 млн грн

Сергей Стерненко, Игорь Лаченков и совладелец Monobank Олег Гороховский объявили сбор на тепловизионные FPV-дроны для украинских защитников.

Об этом Стерненко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь этими дронами обеспечат подразделения на Харьковщине.

Цель - 124 млн грн на 3 тысячи дронов.

"Должны выкупить много топовых тепловизионных FPV. Они ОЧЕНЬ хорошо себя показали - с прошлого сбора уже уничтожено "Солнцепек", танки, артиллерию и живую силу врага. Нанесенный ущерб в десятки раз превзошел сумму сбора", - отметил Стерненко.

По его словам, поставки беспилотников начнут на днях еще до оплаты.

Реквизиты для помощи:

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7acJqCpVMp



Карта: 4441114454997899

Реквизиты банка для юрлиц: Счет - UA783220010000029244998833095

ЕГРПОУ: 21133352

Назначение платежа: Благотворительный платеж на тепловизионные дроны

Также смотрите: Российских кораблей будет меньше. 22 февраля будет морской бой, - украинские волонтеры анонсировали удар по российскому флоту. ВИДЕО